Гоша Куценко: «Кустурица сначала отказался сниматься в нашем фильме»

20 марта, за день официального старта в прокате, Гоша Куценко представил воронежцам в кинотеатре «Синема парк» свой фильм «Балканский рубеж». Это экшн-драма о спецоперации российских военных в Косово. О марш-броске российских десантников в 1999-м на Приштину, взявших под контроль аэропорт «Слатина», который собирались захватить натовцы. 600 км российские военные проехали за ночь на БТР через всю Европу, пока группа наших спецназовцев отбивала аэропорт от албанских боевиков. Это высокобюджетное, очень эффектное, страшное, натуралистичное кино. Живая война.

- А что вы хотите? Основано на реальных событиях. Мы хотели, чтобы в Америке увидели следы своей деятельности, - признался на премьере продюсер Гоша Куценко, сыгравший в фильме прототипа Юнус-Бека Евкурова, нынешнего президента Ингушетии, тогда руководившего спецоперацией по вышибанию албанских боевиков из «Слатины» и получившего за нее звание Героя России.

ПОДНИМАЛИ МАТЕРИАЛЫ ГААГСКОГО СУДА

Актер и продюсер Куценко признался, что к реализации своей идеи шел долгих семь лет - она зародилась еще в 2012-м.

- Мы сидели в ресторане со словаком Василом Шевцом и «соревновались», кто больше любит Россию. И он спросил, почему я не сделаю какое-то серьезное мужское кино, а то, мол, все какие-то комедии продюсирую (на счету Куценко-продюсера такие фильмы, как «Дикари», «Игра в правду», «Упражнения в прекрасном», «Со мною вот что происходит», - ред.). И мы задумались с ним, о чем можно было бы снять кино. Я всегда мечтал снять фильм о развале СССР, но нам в голову пришла идея снять про 99-й год, про бомбардировки Белграда, про серьезный разворот в политике России. Прежде, чем писать сценарий, в 2013 году я заказал эту идею писателю Ивану Наумову. Мы не пошли к сериальным сценаристам, которые работают на телеканалах. И он написал роман на 600 страниц. Он подошел к делу очень серьезно - поднял материалы Гаагского суда, изучал подробно то, что происходило в Югославии в те дни. Не по материалам интернета - ездил туда. И написал историю жизни нашего миротворца, который остался в Югославии и жил там некоторое время. Мы за основу взяли это произведение.

Гоша Куценко в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЕВКУРОВ КОНСУЛЬТИРОВАЛ, НО НЕ ВЫДАЛ СЕКРЕТОВ

- Вы сотрудничали с Евкуровым, прототипа героя которого вы играете?

- Когда четыре года назад мы уже начали подробно работать над сценарием, поняли, что это будет фильм о череде событий, которые были после бомбардировок Белграда. И конечно, основным событием должен стать неожиданный марш-бросок колонны БТР на Приштину - очень странное событие. Мы начали «копать» и узнали, что ему предшествовал захват аэродрома «Слатина», а когда стали интересоваться этой темой, нашли информацию, что нынешний президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, оказывается, за эту историю получил звание Героя России. И тогда я полетел с ним знакомиться. Подружился. Он произвел неизгладимое впечатление. Это мужественный командир и человек. Разведчик, который руководил этой операцией. За четыре года он мне не рассказал ничего, хотя я много раз к нему летал, ведь операция до сих пор засекречена. Он просто сказал: «Пишите сценарий, я посмотрю». Мы отослали ему первую версию сценария, 250 страниц, и, несмотря на его огромную занятость, он вернул ее с правками уже через две недели. Было более 50 редакций сценария. Мы делали не документальное, а коммерческое кино. Нам нужен был сюжет, за которым интересно было бы следить, события, которые держали бы в напряжении зрителя. Военная атмосфера.

НЕ СТАЛИ СНИМАТЬ ПРО ТОРГОВЛЮ ОРГАНАМИ - И БЕЗ ТОГО МНОГО ЖЕСТОКОСТИ

- Фильм очень тяжелый, много натуралистичных жестоких сцен.

- Это же военное кино. На войне так и есть. У нас были серьезный консультант, который прошел все горячие точки. И все, что снято в кино, так или иначе, имеет какие-то исторические подтверждения. Эта картина должна шокировать. Она должна отрезвлять. Потому что я вам скажу, это была очень жестокая война. Мы читали факты о вскрытии захоронений сербов, где находили по 400 человек без внутренних органов. И у нас, кстати, должна была быть в фильме и тема торговли внутренними органами. Там есть сцена, когда боевики загнали сербов в аэропорт, так первоначально по сценарию, их готовили к отъёму органов. Помните, в то время много про это писали в Европе, были суды. Но мы убрали эти сцены из картины, иначе она была бы уже перенасыщена насилием… А вообще история как факт всегда жестче и беспощаднее памяти народа. Народу свойственно забывать плохое, забывать кровь.. Вспомните хотя бы о Великой Отечественной - насколько мы уже снисходительны к этому, уже протягиваем друг другу руки. А вспомните все те ужасы, которые были. Исторические факты беспощадны, и они остаются. И у нас честное кино, фиксация истории. Людям надо знать правду. Я мог сократить картину (изначально она вообще была 3 часа 10 минут), мог сократить сербскую тему, убрать убийство милиционера, убийство священника. Но получилась бы агитка. А это не заказ, это авторское кино. Я очень боялся пренебрежительных реплик, что я снял «патриотическую картину». Да, это патриотическое кино в том смысле, что те люди, про которых мы рассказываем, которые принимали участие в этих событиях, - они реальные патриоты. Которые за нашу Родину готовы были отдать жизнь. Я готов любому человеку, журналисту, который ставит кавычки над этим словом, сказать с чистой душой, что я рад, что мы сделали такое честное кино.

- Сколько литров бутафорской крови пришлось использовать?

- Это к гримерам. В отчетах есть. Я могу мерять только то, что пью. А кровь я не пью, поэтому не могу сказать. Но нормально так. Та жестокость, которая есть в картине, была в том времени. Но картина за мир. Я не хочу, чтобы она послужила поводом для нагнетения проблем. Вчера была премьера в Сербии, на 4000 человек. И мне звонили знакомые и говорили, что она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Шутят, мол, бомбардировки Белграда продолжаются - упала кинобомба, очень сильная.

КУСТУРИЦА СЫГРАЛ МИНУТНУЮ РОЛЬ

- В фильме эффектные бои, вы готовились к съемкам?

- Конечно, мы ходили стрелять, нас гоняли, исполнителя главной роли Антона Пампушного муштровали со страшной силой, он готовился очень серьезно, худел. Жалко из картины вырезали эротическую сцену. У нас очень хорошие актрисы. Очень понравилась красота и актерская школа Милены Радулович, она очень подвижная. И Равшана Куркова, которая играет снайпершу. Кстати, в первой версии снайперша любила моего героя. Но я протестовал: всех ребят по сценарию убивали, кроме меня. Что же это бы получилось: я весь такой в шоколаде - и живой, и с девушкой. И переписали сценарий. Мы рады, что у нас получилась в этом фильме и лирическая линия. Есть техническая часть сценария, которую мы снимали по законам американцев, тех самых агрессоров, которые бомбили Белград, и нам нужно было соединить несоединяемые вещи. Но все получилось.

Гоша Куценко в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Как в фильме появился Эмир Кустурица? У него такая ролька на минутку…

- Когда у нас появились сербские партнеры, актер Милош Бикович, мы предложили Кустурице сотрудничество еще на этапе сценария, все-таки это его родная страна, и мы не могли пройти мимо такого мастера. Но он отказался. Мол, интересная тема, но у него свои проекты. Но когда мы уже приехали в Белград на съемки, про фильм пошли разговоры, и мы снова предложили ему поучаствовать - актерски. И он согласился. Мы специально для него написали эпизод, он практически сам его придумал. Мы оставили его появление как «стар гест», вишенку на торте, которой закончили наше кровавое повествование - появлением обожаемого мастера. Который сказал мудрые слова герою на лирической коде фильма.