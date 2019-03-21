Весенние каникулы-2019 в Воронеже: роботы, белые медведи, 15 виртуальных миров

С 25 марта стартуют весенние каникулы. Школьники, конечно, начнут праздновать уже с выходных. Есть время заняться чем-то интересным. «Комсомолка» подготовила путеводитель по развлекательно-познавательным событиям.

ЦИРК НА ЛЬДУ: БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

Мальчишки и девчонки, а также их родители, ледовый цирк с медведями, увидеть, не хотите ли? В Воронеже до 14 апреля выступает оригинальное ледовое шоу "Айсберг" с мастерами манежа и фигурного катания. Зрителям показывают единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, это завораживающее зрелище - самые крупные северные хищники в природе танцуют, играют на музыкальных инструментах и «поют».

В программе также выступления дрессировщиков с кошками, собаками, голубями, жонглеров на моноциклах, воздушных гимнастов, бесстрашных канатоходцев, музыкальных эксцентриков, веселых клоунов и многое другое. Шоу сопровождается современными световыми и лазерными эффектами.

Представления цирка на льду «Айсберг» на каникулах пройдут 23 марта в 12.00 и 17.00, 24 марта в 12.00, 30 марта в 12.00 и 17.00, 31 марта в 12.00, дети до 5 лет бесплатно (по свидетельству о рождении).

ОКЕАНАРИУМ: СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ, ТАЙНА ЗОЛОТОГО КОРАБЛЯ И ХВОСТОФЕСТ

С 23 по 31 марта Воронежский океанариум объявляет АквариУМНЫЕ КАНИКУЛЫ и приглашает мальчишек и девчонок стать не просто зрителями, но и главными действующими лицами познавательных программ и мероприятий. В океанариуме пройдут театрализованные экскурсии "Живая сказка": анимационные герои проведут ребят по стране удивительных животных. На интерактивных занятиях для юных почемучек приоткроют "Тайны океанов", а на мастер-классах научат делать морские сувениры и картины из песка.

А еще ребят с родителями приглашают на главную премьеру весны океанариума - подводное, театрализованное шоу с акулами «Тайна золотого корабля», а также на шоу морских котиков и «Весенний хвостофест» - настоящий фестиваль хвостов и хвостиков. Скучать не придется: и дети, и взрослые узнают много интересного из жизни обитателей океанариума.

Подробности и расписание программы на сайте www.oceanarium-vrn.ru или по тел.: 8(960) 131-88-57.

*Дети до 12 лет допускаются в океанариум только в сопровождении взрослых.

фото Воронежский океанариум.

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ: ЛЮБИМЫЕ АТТРАКЦИОНЫ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ШОУ-ПРОГРАММЫ

C 23 по 31 марта Парк аттракционов сити-парка «Град» дает старт «улетным каникулам» и готовит для своих гостей сразу несколько сюрпризов.

Каждые субботу и воскресенье в 14.00 на 1 этаже Парка будут проходить развлекательные программы и фантастические представления: научное шоу, Тесла-шоу, шоу мыльных пузырей, а также Бумажное шоу.

Для школьников Парк готовит особенный сюрприз: при предъявлении на кассе дневника с выставленными оценками - игры на симуляторах в подарок!

И, конечно, Парк приглашает мальчишек, девчонок и их родителей получить яркие впечатления, прокатившись на любимых аттракционах или «погрузившись» в один из 15 миров симулятора виртуальной реальности «Стереолайф Эмоушин». А почувствовать себя пилотом болида «Формулы 1», гонщиком или стать охотником поиграв на симуляторах - выбирайте сами.

Подробности на сайте www.bestpark-vrn.ru и по телефону 8 (903) 652-69-29.

фото Парк аттракционов.

КИДБУРГ: РобоВесна

С 23 по 31 марта в городе профессий "Кидбург" пройдет РобоВесна. Детей ожидают новые профессии - в сфере техно. Ребят научат фантазировать и играть, прокачивать навыки, развивать критическое, пространственное, инженерное мышление и проявлять искренние эмоции.

В «Архитектурном бюро» юные кидбуржане, освоив профессию инженер-конструктор роботов, примут участие в разработке и производстве настоящего робота. В процессе ребята будут работать в дружной команде, а это отличный способ усовершенствовать такие качества, как общение и сотрудничество.

На «Почте» ребята вступят в отряд реактивных почтальонов, используя в своей работе ранцы с турбореактивными двигателями.

В «Больнице» каждый ребенок с помощью высокотехнологичного оборудования сможет поработать хирургом-лапароскопистом, узнать много интересного о медицине и новейших технологиях, прокачает такие навыки, как уверенность, точность и рассудительность.

«Школа искусств» раскроет новые таланты жителей КидБурга. На каникулах каждый житель города «Кидбург» сможет проявить мастерство и креативность, сделав «умные» R&D игрушки, смоделировать объемную робо-поделку и оставить ее себе, как напоминание о замечательной РобоВесне.

Кидбург приготовил интересные мастер-классы, следи за расписанием на http://voronezh.kidburg.ru Подробности по телефону 8 (473) 260-48-88

фото Кидбург

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО: квесты от Хрюши-мариниста

В дни весенних каникул музей имени Крамского приготовил для детворы познавательную ходилку-бродилку. «Увлекательное путешествие с Хрюшей-маринистом» - это игровая экскурсия для ребятни по основной экспозиции музея. В этот раз она будет посвящена произведениям с изображением водной стихии. Детвора не просто увидит морские пейзажи, но и узнает, например, что такое корвет.

Ребята вместе с Хрюшей должны выполнить ряд заданий и разгадать секретное слово-код. Так что помимо смелости, озорства, хорошей обуви для прохождения квеста участникам потребуется смекалка и внимательность.

Пройти игру-бродилку можно будет с 23 по 31 марта (кроме выходных 25 и 26 марта).

ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОВ

В столице Черноземья работает Большой фестиваль роботов. В Воронеж привезли десятки умных технических новинок последнего поколения. Например, организаторы впервые представили миниатюрного робота-помощника Киробо от компании «Тойота», французского робота-обаяшку Ритти, напечатанную на 3D-принтере робота-телеведущую, робота-танцора и еще десятки технологий на грани фантастики.

Каждые полчаса на огромной площадке фестиваля проходит одно из шести техношоу. Посетителей техно-форума ждет сказка от запрограммированных дронов, выступление цирка роботов, которые садятся на шпагат и встают на голову.

- На самой большой в мире выставке технологий CES в Лас-Вегасе хитами этого года стали системы, распознающие эмоции, и голограммы, которые можно видеть в воздухе без специальных очков. На Большом фестивале роботов все эти технологии уже можно будет попробовать на себе: специальное Эмозеркало считает ваши эмоции, удивительным роботом Сферо можно управлять с помощью улыбки, а также увидеть голограммы, вращающиеся в воздухе, - рассказал руководитель проекта Иван Матюхин. - Еще один тренд международных выставок - бионические технологии: когда роботы и технологии копируют движения животных. На фестивале вы увидите первого в мире робота-паука, способного преодолевать любые препятствия (он занесен в книгу рекордов Гиннеса), робота-птицу и робота-скорпиона, покоряющего скалы. Покажем в Воронеже и представителей подводного техно-царства: первую в мире робота-рыбу из Южной Кореи и подводный робо-батискаф из США.

Фестиваль будет работать в сити-парке «Град» до 7 апреля.

фото предоставлено организаторами.

ТЕАТРЫ

ТОБ

27 марта в 19.00 балет «Щелкунчик»

31 марта в 11.00 музыкальная сказка «Теремок-ХХI век»

31 марта в 18.00 балет «Лебединое озеро»

ДРАМТЕАТР

23 марта в 18.00 «Гамлет»

24 и 31 марта в 14.00 «Чук и Гек»

Чук и Гек.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЮЗ

24 марта в 11.00 и 14.00 «Конек-горбунок»

25 марта в 11.00 и 13.00 «Щелкунчик»

26 марта в 18.00 «Остров сокровищ»

Остров сокровищ.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 марта в 12.00 и 16.00 «Том Сойер»

28 марта в 12.00 и 15.00 «Веселый Роджер»

29 марта в 16.00 «Вождь краснокожих»

30 марта в 12.00 и 16.00 «Остров сокровищ»

31 марта в 11.00 и 14.00 «Кошкин дом»

ТЕАТР КУКОЛ

23 марта в 10.30 и 14.00 «Сестра моя - Русалочка»

24 марта в 10.30 и 14.00 «Волк и семеро козлят»

24 марта в 16.00 и 17.00 «Это мальчик рисовальщик»

25 марта в 10.30 и 14.00 «Али-Баба и 40 разбойников»

26 марта в 10.30 и 14.00 «Дикий»

27 марта в 10.30 и 14.00 «Кот в сапогах»

28 марта в 10.30 и 14.00 «Волшебная лампа Алладина»

29 марта в 10.30 и 14.00 «Солдат и Ведьма»

30 марта в 10.30 и 14.00 «Белоснежка и семь гномов»

31 марта в 10.30 и 14.00 «Три поросенка и Черный волк»

31 марта в 16.00 и 17.00 «Князь Владимир Красное Солнышко»