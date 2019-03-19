2019-03-21T02:48:29+03:00
Звезды

День театра-2019 в Воронеже: закулисье, бесплатная премьера про Влади и Высоцкого, выступления зрителей и мастер-классы

Театры подготовили для поклонников насыщенные программы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские театры приглашают зрителей отпраздновать День театра. Насыщенные программы пройдут в храмах Мельпомены 26 и 27 марта.

ДРАМТЕАТР: ВЫСТУПАЮТ ЗРИТЕЛИ

Необычной акцией собирается отметить праздник труппа Кольцовского. В Ночь театра, с 26 на 27 марта, в храме Мельпомены пройдет конкурс «День театра - твой день». Любой зритель, предварительно оставивший заявку на официальном сайте театра (до семи вечера 24 марта), сможет выйти на сцену и продемонстрировать перед аудиторией свой талант в актерском мастерстве - прочитать стихотворение, прозаический отрывок, исполнить песню или танец. Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, состоящее из ведущих артистов драмтеатра во главе с худруком Владимиром Петровым.

- Победитель получит возможность в течение сезона принять участие в ряде репетиций и в итоге выступить один раз в небольшой роли на сцене Кольцовского, - отметили в драмтеатре.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТОБ: БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСАНДРЫ ТЫРЗЫУ

«Ночь театра» в оперном стартует 26 марта в 21.30. В театральном фойе устроят аналог популярной передачи «Ближний круг».

- Эту необычную ночь зрители смогут провести в неформальном общении с «ближним кругом» ведущей солистки оперной труппы Александры Тырзыу - вместе с Александрой Михайловной соберутся ее выпускники, решившие связать свою творческую жизнь с воронежской сценой. Это целое созвездие талантливых солистов - Марина Безбородова, Софья Рудометкина, Евгений Белов, Алексей Ковалев, Федор Костюков, Максим Шабанов, Иван Кураев, Антон Оршанский, а также артистка хора Елена Андреещева. К ним присоединятся нынешние студенты Александры Михайловны - Анна Кононенко и Алексей Крылов.

Артисты вспомнят студенческие годы, первые шаги в профессии, интересные события, связанные с именем педагога. На вечере прозвучат арии, дуэты, ансамбли из популярных произведений русской и зарубежной классики. За роялем будет лауреат международного конкурса Виктория Марьяновская.

А 27 марта в 18.30 в театральном фойе состоится концерт с участием артистов хора. Прозвучат камерные вокальные произведения. Зрители смогут сфотографироваться в тематических фотозонах и посмотреть выставку снимков репертуарных спектаклей театра. В 19.00 на сцене покажут балет Чайковского «Щелкунчик».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НИКИТИНСКИЙ: ТВОРЧЕСКАЯ КУХНЯ

«Ночь театра» в Никитинском начнется 26 марта в 21.00. Здесь зрителям проведут акцию «Лаборатория / импровизация / эскиз» - покажут внутренности театральной жизни, которые обычно не видны зрителю.

- Мы покажем то, чем живем и дышим каждый день. Эта внутренняя лаборатория: не как быстрый эскиз, а как большой внутренний поиск. Лаборатория подразумевает работу актера над собой, театра над профессиональным ростом. Она бессрочная, есть лишь желание, чтобы эти поиски выросли в спектакли. Мы покажем самый первый этап работы над спектаклем: «разминание» темы, исследование, поиск выразительных средств. Это почти репетиция, где ничего толком не готово, а мы немного растеряны. Мы готовы обнажить «кухню». Зато когда спектаклям суждено будет сбыться, зритель увидит какой путь прошел каждый и вся команда в целом, - объясняет суть акции худрук Никитинского театра Борис Алексеев.

Вход на «Ночь театра» свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЮЗ: БЕСПЛАТНАЯ ПРЕМЬЕРА, ТАНЦЫ, ЭТИКЕТ И ЗАКУЛИСЬЕ

В Воронежском театре юного зрителя праздновать будут два дня.

«Ночь театра» в ТЮЗе стартует 26 марта в 18.00 с показа мюзикла «Остров сокровищ» - о приключениях мальчика Джима и коварных пиратов (вход по билетам). А затем зрителей ждут бесплатные мероприятия.

В 20.30 в Зимнем саду запланирована программа «Танцевальный джем», вход свободный.

В 22.00 на малой сцене покажут премьеру спектакля «Прерванный полет» (16+). Основой спектакля стала история отношений Высоцкого с Мариной Влади, которую актриса описала в одноименной книге. Вход свободный по предварительной записи.

27 марта с 11.00 в фойе театра будут организованы тематические фотозоны, посвященные театру, где можно будет сделать снимки на память.

В 12.00 в большом зале начнется спектакль «Том Сойер» (12+) , вход по билетам.

В 14.15 стартует интерактивная игра «Театральный этикет». Артисты в игровой форме расскажут детям и их родителям, как правильно вести себя при посещении театра.

В 15.30 художник-постановщик ТЮЗа Мария Наумова проведет экскурсию по закулисью: покажет зрителям театр изнутри, познакомит с работой бутафорского, гримерного и другие цехов театра. Вход свободный по предварительной записи.

В 16.00 еще один показ спектакля «Том Сойер», вход по билетам.

Остров сокровищ. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Остров сокровищ.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР КУКОЛ: ПОСВЯЩЕНИЕ В ЗРИТЕЛЕЙ

День театра в театре кукол имени Вольховского начнут праздновать 27 марта с 10.00 утра. В это время в Зимнем саду стартует интерактивный проект «Посвящение в театральные зрители». С этого же времени и до 17.00 будут проходить экскурсии в музей театральной куклы.

В 10.30 и 14.00 кукольники покажут спектакль «Кот в сапогах».

А в 15.30 для детей проведут мастер-класс «Бессмертная классика. Особенности работы тростевой куклы на ширме».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР: СКИДКИ

Подарок для зрителей подготовил и Камерный театр. Здесь пройдет акция-распродажа - билеты на спектакли можно будет купить со скидками. 27 марта, в День театра, на малой сцене пройдет спектакль-читка «Лондон» по пьесе Максима Досько с Камилем Тукаевым и Юрием Овчинниковым.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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