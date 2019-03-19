В Воронеже открыто Почетное консульство Италии

Открытие форума прошло в отеле «Рамада Плаза», и его главными участниками стали губернатор Александр Гусев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано.

ВСТРЕЧА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Но перед этим итальянская делегация побывала в правительстве региона.

- Для правительства области очень важно развитие международных связей. Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы международная кооперация, в том числе и экономическая, на нашей территории развивалась. Сегодняшний Российско-Итальянский бизнес-форум - хороший пример построения таких взаимоотношений. Безусловно, гуманитарная сфера тоже очень важна, и мы надеемся, что сотрудничество в области науки и образования будет укрепляться между нашими учебными и научными учреждениями, - отметил на встрече губернатор.

Паскуале Терраччано заверил, что итальянская сторона заинтересована в совместных проектах с Воронежской областью:

- Воронеж - очень современный и развитый город. Сразу заметно, что правительство успешно привлекает инвестиции и создает отличный бизнес-климат для иностранных партнеров. Воронеж не только промышленный центр, но еще и университетский - у вас много вузов и научно-исследовательских центров. Экономическое сотрудничество особенно процветает, когда есть хорошие основы культурных обменов и обменов знаниями между народами.

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«ГОТОВЫ ВЫХОДИТЬ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ РЕШЕНИЯ»

В Российско-Итальянском бизнес-форуме приняли участие более 20 итальянских компаний (представители малого и среднего бизнеса).

Паскуале Терраччано подчеркнул на открытии, что каждый член его делегации рад присутствовать в Воронеже и заинтересован в сотрудничестве. Форум, по его словам, является удобной площадкой для обретения новых контактов, которые в будущем могут вылиться в конкретные совместные проекты. Кроме того, посол отметил благоприятный инвестклимат в Воронежской области и заявил, что в последние годы, несмотря ни на что, итальянский бизнес не ушел из России. Хотя годовой товарооборот между нашими странами в прошлом году снизился до 21 млрд евро по сравнению с докризисным в 30 млрд евро.

- Воронежская область может быть успешной площадкой для совместного развития, особенно это касается малого и среднего бизнеса, которому больше, чем крупному, нужна поддержка, в том числе со стороны власти, - заявил Паскуале Терраччано.

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И добавил, что в Воронежской области работают шесть российско-итальянских предприятий. Одно из них - шинный завод Pirelli - привел в пример губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, для поддержки совместных проектов в будущем будет создан российско-итальянский фонд:

- Мы открыты для предложений и готовы находить взаимоприемлемые и взаимовыгодные решения. У нас уже есть хороший опыт взаимодействия с Италией, и мы сумеем применить его в других совместных проектах. Хочется, чтобы позитивный багаж доверия пополнился кейсами экономического взаимодействия, и есть основания для уверенности, что это возможно, - в последнее время товарооборот региона с Италией возрастает. Пока он в абсолютных цифрах невелик, но такая тенденция позволяет нам с позитивом смотреть в будущее. Надеюсь, после сегодняшнего общения в рамках форума число наших итальянских партнеров увеличится. Правительство области со своей стороны будет делать все необходимое.

А поможет в этом и им, и нам Особая экономическая зона. Как рассказал вице-губернатор Виталий Шабалатов, для резидентов ОЭЗ в течение первых 5 - 10 лет будут действовать существенные налоговые послабления - например, сначала нулевые, а потом пониженные ставки на прибыль, землю, имущество и проч. Это поможет предприятиям на 50% сократить срок запуска своих проектов и на столько же сэкономить на издержках.

Почетный консул Итальянской Республики в Липецке, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в Москве Витторио Торрембини на это ответил: «Хорошо бы первым резидентом Особой экономической зоны стала наша компания».

Одним из докладчиков на форуме выступил генеральный директор Pirelli Tyre Russia Аймоне ди Савойя.

Чуть позже итальянская делегация в сопровождении Виталия Шабалатова побывала на шинном заводе. В 2012 году предприятие словно родилось заново - за выпуск шин не только для России, но и для Европы и Азии взялись российская госкорпорация «Ростех» и итальянская Pirelli.

Завод штампует покрышки с посадочным диаметром от 16 до 21 дюйма. На предприятии трудится почти тысяча человек, к 2021 году к ним добавят еще 500, а количество шин, выпускаемых в год, обещают удвоить - до 4 млн штук.

ОТКРЫТИЕ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛЬСТВА

Завершением форума стало открытие в Воронеже на ул. Кривошеина, 13 (бизнес-центр «Фестиваль») Почетного консульства Италии.

- Для меня огромная честь торжественно открывать офис в Воронеже. Я уже понял, что в Воронежской области огромные возможности для итальянского предпринимательства, торговли. Почетное консульство - это важный инструмент для поддержки предпринимательства за рубежом, а также защиты соотечественников. Мы понимаем, что в такой огромной стране, как Россия, очень ценна работа консулов. Такие учреждения работают благодаря группе добровольцев, которые назначены почетными консулами. Они активно работают на безвозмездной основе в интересах Италии. Мы верим в укрепление взаимоотношений между Италией и Россией, - отметил посол в РФ Паскуале Терраччано.

Возглавит воронежское Почетное консульство молодой предприниматель из Рима Карманьини Даниеле.

- Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы первой компанией в воронежской Особой экономической зоне стала итальянская компания. Рассматриваем несколько вариантов, - сообщил Виталий Шабалатов. - Консульство - это дополнительный аргумент в пользу того, чтобы итальянцы приезжали в Воронеж, рассматривали его как площадку для ведения бизнеса. Для нас это очень важно, мы надеемся, что и другие государства по примеру Италии обратят внимание на Воронеж, откроют здесь свои представительства. Кроме того, консульство важно для туристического направления. Речь идет как о приезде итальянцев к нам, так и о путешествиях россиян в Италию. Вместе с оператором аэропорта мы рассматриваем возможность организовать прямой перелет из Воронежа в Италию.