Песковские чтения собрали под крышей Воронежского заповедника сотню друзей и поклонников таланта Василия Пескова

В воскресенье, 17 марта, в Воронежском государственном заповеднике прошли шестые Песковские чтения «Шаги по росе»: неизвестное об известном». В этот раз организаторы придали встрече необычный формат: гости смогли поучаствовать в интерактивном путешествии по разным уголкам России, связанным с именем нашего земляка.

На Чтения приехали поклонники таланта Василия Михайловича из Аннинского, Рамонского, Верхнехавского, Новоусманского районов, Воронежа, Краснодара и Москвы. В зале визит-центра собрались около ста человек.

- Я лично знал Василия Михайловича. Это был человек потрясающего таланта, колоссальной работоспособности. Добрый, умный, интересный собеседник, с ним было легко общаться. Василий Михайлович сам любил природу и прививал эту любовь другим, – сказал, выступая перед гостями, Анатолий Тарасов, директор заповедника. – Мы гордимся тем, что большое количество очерков для своих статей и книг Василий Песков написал, путешествуя по тропам Воронежского заповедника.

Заведующая музеем Василия Пескова Наталия Хлызова провела презентацию, повествующую о посещении Песковым мещерского края и встречах с сотрудниками Окского заповедника. Материалы с большой подборкой редких фотографий прислали коллеги. Наталья Хлызова и ее соведущая Диана Свиридова показали и еще несколько видеоматериалов, по-новому раскрывающих неизвестные факты об известной книге «Шаги по росе».

фото Воронежского заповедника

ГЕРОИ ИСТОРИЙ ПЕСКОВА

С интересом слушали гости рассказы о жизни героев книги – реальных людей, с которыми общался Василий Песков. Так, сотрудники Коротоякской библиотеки подготовили видео об одном из наиболее ярких персонажей в творчестве Пескова – Антонихе, женщине с «железным» характером. Благодаря Пескову о ней узнала вся страна. Гости Песковских чтений услышали подробности о ее жизни и семье.

Вспомнили о Георгии Шубине – герое очерка «Он был разведчиком». В разное время после войны он возглавлял три заповедника: Печоро-Илычский, Воронежский (1958-1960 гг.) и Волжско-Камский.

Студент факультета журналистики Кубанского госуниверситета Виталий Карнаух представил свои материалы о дружбе Василия Пескова с семьей Михаила Шолохова.

- Мое увлечение творчеством Василия Михайловича началось с произведения «Птицы на проводах». Учиться на его примере нам студентам тогда еще 1 курса посоветовал наш преподаватель,- рассказал Виталий Карнаух. – Теперь я часто уже в своих текстах использую цитаты Пескова, все его творчество актуально и до сих пор.

фото Воронежского заповедника

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ

Обозреватель газеты «Аннинские вести» Сергей Афанасьев подарил музею Пескова два письма и редкий экземпляр книги «Таежный тупик» с именной подписью автора.

Студентка факультета географии, геологии и туризма Воронежского госуниверситета Анна Телегина спроецировала творчество Пескова на «художественное ландшафтоведение». А ученик гимназии им. А. Кольцова Арсений Кононов рассказал о своих наблюдениях за природой, прогулках по лесу, поведению зверей.

Потом Песковские чтения переместились в «Бобровый городок», где Владимир Лавров рассказал, как его отец участвовал в сохранении популяции бобров. В своей книге «Шаги по росе» Василий Песков отвел место и этой теме.