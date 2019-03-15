Публичные слушания о платных парковках в Воронеже: текстовая трансляция

Сегодня, 15 марта, в Воронеже проходят инициированные Общественной палатой публичные слушания по поводу платных парковок. На ближайшие часы зал городской Думы станет площадкой для обсуждения уникального проекта - уникального в том смысле, что ни одно начинание властей в последние годы не вызывало столько споров, и вместе с тем ни одно не оказывало такого явного влияния на жизнь города.

Выступать будут и представители мэрии, и общественники, и просто горожане, которым есть, что сказать. Обещаем держать вас в курсе всего самого интересного. Публикация будет обновляться.