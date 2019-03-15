Под Воронежем планируют построить Научно-образовательный центр

В минувший четверг,14 марта, глава региона Александр Гусев провел совещание, темой которого стало создание Научно-образовательного центра (НОЦ).

В обсуждении концепции будущего центра вместе с губернатором приняли участие первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий и его коллеги из других вузов, а также представители бизнес-сообщества.

На данный момент сформированы цели и задачи НОЦ, определены вузы и индустриальные партнеры, проявляющие интерес к проекту, выделены наиболее перспективные направления деятельности центра. Это генетика, математика, химические исследования, органический синтез, электрохимия, фармация, геология, IT, машинное обучение, искусственный интеллект.

При этом НОЦ может стать совместным проектом воронежских вузов, НИИ, МГУ имени Ломоносова и Высшей школы экономики – куратора проект на федеральном уровне. Научный центр должен появиться на территории технополиса, строительство которого под Воронежем планирует ГК Хамина. Технополис объединит в себе технопарки, университет и жилье.

Участники совещания также обсудили создание управляющей кампании, которая будет заниматься подготовкой конкурсной документации и консолидацией ресурсов бизнес-структур, индустриальных партнеров для участия в проекте.

Александр Гусев отметил хорошие перспективы для создания Научно-образовательного центра в регионе:

- Предпосылки все есть, есть поручение президента о создании таких центров. У нас существует возможность продвинуться в части реорганизации наших учреждений высшего образования и создать объединение вузов федерального значения, - сказал глава региона.

Губернатор поручил представить ему в течение недели предложения по заявке о создании НОЦ для правительства РФ.