Воронеж может стать частью федеральной парковочной системы

Если рядового воронежского автомобилиста, замороженного в криокамере где-то в 2017 году, неожиданно разбудить в 2019, то первое, на что он обратит внимание – свободные улицы центра.

- Можно выделить, условно, американский и европейский пути развития, - говорил на радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) Михаил Аксенов, сопредседатель реготделения общественной организации «Город и транспорт». - В городах США, чтобы побороть пробки, активно строили новые парковки. Вот только заторов меньше не становилось, ведь власти фактически поощряли активное автомобилепользование. В городах Европы делали ставку на ограничительные меры - например, платные парковки, - и это дало результат. Нужно понимать: каким бы прекрасным ни был общественный транспорт, большинство все равно выберет поездку на автомобиле. Чтобы снизить нагрузку на уличную сеть центра, не обойтись без ограничительных мер.

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Свободных мест – в пять раз больше

Выводы о том, насколько помогли Воронежу платные парковки, сделали представители кафедры организации перевозок и безопасности движения ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».

В сентябре и ноябре прошлого года ученые провели сравнительный анализ использования парковочного пространства в центре Воронежа. В зону исследования попали площадь Ленина, проспект Революции, Пушкинская, Кирова и другие центральные улицы. Данные о припаркованных автомобилях собирали с помощью квадрокоптеров.

Удалось выяснить, что уже в ноябре – на первом этапе работы проекта – загруженность уличных парковок снизилась со 111% до 69%. Количество нарушений правил остановки сократилось аж в два раза. Количество свободных мест выросло в пять раз!

«Все так, но какой ценой!» - воскликнет противник платных парковок. Тут найдется возражение. Оказывается, у 89% пользователей парковочные расходы составили менее 100 рублей в месяц. Те, для кого использование автомобиля не было реальной необходимостью, от него отказались, выбрав либо общественный транспорт, либо пешие прогулки, либо совместные поездки на одной машине с коллегами.

Платить мобильно

Согласно статистическим данным от 1 марта 2019 года, большинство предпочитает использовать для оплаты приложение «Горпарковки» или сайт. Таких пользователей - около 81%. Еще 16% предпочитают платить через СМС. В сумме около 3% выбирают оплату в банковском терминале, через Сбербанк-онлайн и в паркомате.

Особое любопытство вызывает первая упомянутая цифра. Столь же высокое число платежей через мобильный сервис достигнуто только в Москве. Это показывает как высокий уровень «смартфонизации» горожан, так и технологичность самих сервисов.

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В едином мобильном приложении «Горпарковки» обслуживаются 12 муниципальных парковочных проектов в разных городах России. Это значит, что автомобилист из Воронежа через «свое» приложение может оплачивать парковку не только дома, но и, к примеру, в соседнем Белгороде, или Казани, Перми и так далее.

В 2019 году разработчик планирует внедрить новый модуль, который позволит оплачивать паркинги крупнейших торговых и бизнес-центров города. Процесс создания модуля уже начат в Москве, следующий город - Воронеж. Через общее приложение коммерческие паркинги смогут оперативно информировать жителей ближайших домов, работников офисов по соседству и других автомобилистов, например, о снижении цен на парковку в какие-то периоды. У автомобилистов появится возможность бесплатно парковаться по купонам промо-акций, проводимых магазинами торговых центров.

Новый сервис должен стать полезным инструментом городских властей для построения «Умного города». Бизнес-паркинги частично перетянут к себе парковочный трафик с уличных парковок, предложив более низкие тарифы для долгосрочных стоянок. А муниципальные парковки на улицах будут использоваться краткосрочно. Высокая оборачиваемость и свободные места на уличных парковках гарантированы.

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От минимальной модернизации до масштабной

Работа платных парковок – это не просто череда транзакций. Организаторы проекта заняты анализом данных: сколько водителей пользуются парковками, какие площадки перегружены, а какие – пустуют, где происходит максимум нарушений.

Рассматривается информация со стационарных камер наблюдения и с камер спецавтомобилей, с планшетов инспекторов. Данные будут использованы для грядущей модернизации системы.

Первые изменения - они уже анонсированы администрацией города - коснутся, преимущественно, удаления отдельных мест. Удалось выяснить, что автомобили, припаркованные в этих точках, могут ухудшать пропускную способность улиц или же мешать пешеходам. Пакет нововведений рассматривает рабочая группа, в состав которой входят представители ГИБДД, управления транспорта, управления дорожного хозяйства Воронежа. Дорожные работы, обновление разметки и знаков планируют завершить в апреле (если не помешает погода).

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На многих парковках в центре легко найти место в любое время дня. Но есть те, что по-прежнему заняты, несмотря на необходимость платить. Попробуйте-ка припарковаться в обеденное время вблизи перекрестка Плехановской и Кольцовской! При идеальном сценарии загруженность должна сохраняться на уровне 85%: парковка не пустует, одни автомобили сменяют другие, но при этом несколько мест всегда остаются свободными.

Одним из механизмов сохранения оптимальной загруженности может стать дифференциация тарифов. Удачный вариант - сделать стоянку на самых востребованных зонах более дорогой (но не настолько, чтоб площадка опустела).

- Кроме повышения тарифа существует такая вещь, как прогрессия. За первый час платим, скажем, рубль, а за второй - полтора. Тем самым мы подсказываем горожанину, что если тебе ненадолго, то это ерунда, недорого. А вот если надолго, то тебе это дорого обойдётся, лучше подумай, нужно ли занимать место в центре города на целый день, - отмечал в одном из интервью директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

К подобным сценариям приходят в большинстве городов, где администрация хочет удерживать загруженность уличных парковок на оптимальном уровне. Само собой, в Воронеже вводить такие новшества можно только после достаточно длительного сбора и анализа данных действующего проекта.

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Парковки из будущего

Статистические данные о парковочном трафике, которые получают создатели проекта, может находить самое разное применение. Городские власти могут использовать ее при обновлении системы общественного транспорта, бизнес – в оказании услуг на основе местоположения. В перспективе такую аналитику можно будет применять для организации движения беспилотных автомобилей (и это не такое уж далекое будущее, как вы сейчас представили).

Уже сейчас на воронежских парковках работает система цифрового мониторинга SOVA. Она состоит из камер, имеющих обзор на 360 градусов и собирающих достоверную информацию обо всех стоящих вокруг автомобилях. Самоокупается система за счёт фиксации 25 видов нарушений правил стоянки. SOVA способна даже следить за состоянием дорожных знаков.

- Мы видим свою миссию в создании инструментов полной цифровизации парковочного пространства всего города, – говорит генеральный директор компании «Городские парковки» Роман Хахалев. – Единая система управления парковочным пространством объединит данные муниципальных парковок и коммерческих паркингов, а собранная аналитика позволит эффективно распределять парковочную нагрузку.

Автор Виктор Павлов.