Чтобы съесть блин, воронежцам пришлось сражаться, гнуться и переодеваться

Если выбирать самый веселый и исконно русский праздник, то первое, что приходит на ум, - это масленица. Воображение тут же рисует образ блина, нос начинает улавливать исходящий от него аромат, а во рту непроизвольно начинается слюноотделение. Чем больше людей, тем веселее масленица.

С этим в Центральном парке в минувшую субботу проблем не было. Началось все с концерта фольклорного ансамбля "Воля". И пока артисты выступали, зрителям приходилось даже сражаться за блины (мешками на перекладине).

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Чтобы получить бесплатный блинчик, приправленный сметаной, или сметанным соусом с шоколадом, или творожной заправкой на выбор, нужно было потрудиться. Взрослые наравне с детьми перетягивали канаты, метали тарелки в цель, перебрасывали мяч, бились подушками, проявляли чудеса гибкости в танце «лимбо». Победителям вручали талоны, которые затем нужно было обменять на вкусноблины.

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Тем временем к масленичным угощениям от "Вкуснотеево" собралась огромная очередь. Она двигалась быстро: кто-то уходил с одним-двумя блинами, а кто-то нес в руках целую охапку честно заработанных блинчиков. И те, и другие остались довольны.

Жительницы Воронежа Алла Брысенкова и Эльвира Якубова пришли на праздник с семьями. За короткое время они успели принять участие в перетягивании каната и заработать угощение. Подруги рассказали, что набраться сил им помогает, в том числе, продукция "Вкуснотеево":

- Из "Вкуснотеево" берем все. Конечно, чаще всего это молоко, но очень любим творог, сметану, - отметили они почти в унисон.

А Эльвира добавила:

- Дети у меня пьют только вкуснотеевский кефир жирностью 3,2%, больше никакой не признают. Хотя мы пробовали и другие марки, но почему-то любят только этот.

"Гвоздем" праздника стал конкурс на лучший масленичный костюм. В нем победила семилетняя Даша Ладыжева, ученица первого класса воронежской школы №73. Именно за нее проголосовали зрители наиболее громкими и продолжительными овациями. Даша обошла многих конкурентов, несмотря на свой скромный наряд: на девочке был надет павловопосадский платок, а дополняли образ ярко накрашенные щечки. За свой костюм первоклассница получила от "Вкуснотеево" блинный торт, приготовленный шеф-поваром.

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- Вообще, весь мой образ продумала мама - она у меня заботливая, да еще и шутница. Поздравляю всех с Масленицей, желаю всем здоровья, счастья и тепла в семье, - сказала Даша.

А ее мама Ольга добавила, что они всегда стараются принимать участие в культурно-массовых мероприятиях, никогда не скучают и, конечно, обожают молочную продукцию:

- "Вкуснотеево" у нас в холодильнике есть всегда - даже сегодня взяли с собой из дома баночку сметаны к блинам. Кстати, сметанно-шоколадный соус очень хорошо сочетается с блинами.

Завершили гуляния в Центральном парке покорением масленичного столба (чучело по технике пожарной безопасности сжигать запретили). Столб в этом году не стали поливать водой, однако далеко не всем смельчакам удалось добраться до верхушки. Как положено, из одежды на «покорителях вершин» были лишь трусы. Но домой они ушли не только одетыми, но еще и с подарками - бытовой техникой.

Такой же веселый праздник торговая марка "Вкуснотеево" провела на следующий день в Воронеже в парке "Алые паруса". А всего Масленица «Вкуснотеево» охватила 7 площадок, в том числе в районах области – Аннинском, Калачеевском и Кантемировском. В общей сложности воронежцы съели 12 тысяч блинов.

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