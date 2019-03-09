В Воронеже Владимир Этуш признался, что "товарища Саахова" на рынке всегда угощали бесплатно

Печальные вести пришли из столицы: не стало Владимира Этуша. Всенародно любимый «Карабас-Барабас», «обокраденный Шпак» и «товарищ Саахов» скончался на 97-м году жизни...

Владимир Абрамович был совершенно демократичным в жизни, интеллигентным человеком без тени звездности, не смотря на свои регалии и театрально-киношные заслуги. В 2012-м он приезжал в Воронеж на гастроли с постановкой «Неаполитанские страсти». «Комсомолка» заглянула к нему в гримерку, Этуш с нами общался радушно и даже кокетничал, сдабривая ответы долей иронии. Мы тогда поздравили его с 90-летием.

- Зачем вы мне напоминаете о возрасте, я и так помню! - улыбался мэтр. - Где-то счетчик отсчитываем мои годы - что ж поделать. Никаких у меня секретов нет, я живу как жил. Нет никаких диет, никаких комплексов упражнений. Просто стараюсь.

Мы спрашивали, что радует в жизни человека, который всего добился, тяжело ли быть легендой?

- А себя ею не ощущаю. Меня жизнь радует, - абсолютно искренне ответил мэтр.

- Неужели не пользуетесь своей популярностью?

- А как я могу ей пользоваться? Вот вы мной интересуетесь - это популярность. Подарки дарят. И привечают. Нет особых традиций, но если на рынок приду, дарят то, чем торгуют, денег не берут.

- Конечно, ведь фразы ваших героев стали крылатыми. И даже когда вас ограбили, журналисты писали: «Украли три портсигара отечественных…».

- Мне смешно было! Я в это время был в Геленджике и вдруг раздался звонок: «Товарищ Этуш? Это охрана беспокоит, вас обокрали». Так неожиданно было: я собирался на пляж идти купаться. Спрашиваю, что украли? Пауза и: «Три портсигара…» и продолжают по роли. Потом засмеялись, извинились. Я не обижаюсь, раз помнят моего персонажа - это здорово. Один из воров потом пришел с повинной, сдался.

Кстати, Владимир Этуш нам тогда признался, что отказался сниматься в новой «Кавказской пленнице», потому что не любит ремейки - зачем реанимировать когда-то прозвучавшие картины?

- А какую свою роль вы считаете самой удачной?

- Это вы должны говорить, а не я. Мне нравились многие роли, но я об этом разговаривать не хочу, зачем я сам себя буду хвалить…

Светлая память…