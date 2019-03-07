Выходные в Воронеже: Масленица, роботы, цирк на льду

МАСЛЕНИЦА

На Масленичной неделе для воронежцев приготовили яркие проводы зимы. Масштабные народные гуляния стартуют 9 марта в полдень в Центральном парке и продолжатся с 11 утра 10 марта в парке «Алые паруса». Воронежцев ждут угощение блинами и горячим чаем. В программе праздника зажигательные танцы, песни, викторины, силовые конкурсы и «Масленичный карнавал».

К примеру, в Центральном парке можно будет посостязаться в ловкости на масленичном столбе. В обоих парках пройдут конкурсы на самый креативный карнавальный костюм, победитель получит именной блинный торт от шеф-повара.

Народные гуляния пройдут во всех районах города.

9 марта в 12.00 в парке «Шинников» (ул. Ростовская, 39в) стартует театрализовано-игровая программа «Масленица пришла! Открывай ворота!», в это же время районные праздники начнутся у ТРЦ «Максимир» (Ленинский пр-т, 174п) и в парке зоопарка.

9 и 10 марта в 9.00 в парк у ТРЦ «Арена» (б. Победы, 23б) будет проходить праздник «Масленичный Разгуляй».

10 марта в 12.00 стартует «Масленица на «Соборном» (ул. Вл. Невского, 48з) - горожан ждут концертная программа, блины, конкурсы. А в 14.00 начнется праздничная программа «Широкая Масленица» в ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1). Развлекательная программа в этот день пройдет и у бывшего Дома офицеров (пр. Революции, 32).

КОНЦЕРТ ИРИНЫ КРУГ

Ирина Круг поздравит воронежских поклонниц с Женским днем. На своих выступлениях многократная обладательница премии «Шансон года» создает особую лирическую атмосферу камерности, окутанную поэтичностью и благородством. Кажется, она говорит именно с тобой и именно о чем-то очень личном, до боли волнующем. Некоторые музыкальные критики сравнивают ее с Любовью Успенской, Лолитой и Ириной Аллегровой. Каждый концерт Ирины Круг - это образец настоящего интеллигентного женского шансона, наполненного глубокими личными переживаниями женщины, познавшей и любовь, и потери, и счастье, и расставания.

Артистка ошеломляет своей артистической многоплановостью. В новой программе Ирина Круг представит зрителям уже полюбившиеся песни «Матерая любовь», «Может любовь, может каприз», «Снежная королева» и лучшие, проверенные временем хиты «Королева», «Тебе моя последняя любовь», «Букет из белых роз». Воронежцев ждут оригинальные музыкальные обработки и живой вокал.

Концерт пройдет в Event-Hall 9 марта в 19.00.

ЦИРК НА ЛЬДУ

Мальчишки и девчонки, а также их родители, ледовый цирк с медведями, увидеть, не хотите ли? Возле воронежского цирка приветственно машут лапами два огромных надувных белых медведя. Зазывают в цирк на льду «Айсберг».

В Воронеж привезли оригинальное ледовое шоу с мастерами манежа и фигурного катания. Зрители увидят единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, это завораживающее зрелище - самые крупные северные хищники в природе будут прыгать на скакалке, танцевать и играть с мячами.

В программе также выступления дрессировщиков с кошками, собаками, голубями, жонглеров на моноциклах, воздушных гимнастов, бесстрашных канатоходцев, музыкальных эксцентриков, веселых клоунов и многое другое. Шоу сопровождается современными световыми и лазерными эффектами.

Гастроли цирка на льду «Айсберг» стартуют в Воронеже с 10 марта и продлятся по 14 апреля. Первые представления пройдут 10 марта в 12.00, 16 марта в 12.00 и 17.00, 17 марта в 12.00, дети до 5 лет бесплатно (по свидетельству о рождении).

фото предоставлено организаторами.

ТЕАТР В КИНО: «Амстердам»

8 и 9 марта в кинотеатре "Спартак" пройдет прямая трансляция из театра "Современник". Покажут "Амстердам". Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слез, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом.

Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь веселость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да еще с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что все разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга.

В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но все настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет. В главной роли Михаил Ефремов. Начало в 19.00.

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МУЗЕЙ В КИНО: «Ренуар - неизвестный художник»

9 марта в кинотеатре "Спартак" фильм из художественного цикла. Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа. Эти картины входят в мировую сокровищницу живописи, однако сам художник быстро устал от этого стиля и сменил курс.

Фильм Фила Грабски посвящен именно позднему творчеству живописца. В нем показывается удивительная коллекция работ Ренуара, собранная фондом Барнса в Филадельфии, рассказывается биография великого живописца, а также исследуется его роль в качестве связующего звена между старым и новым временем. Начало в 15.00.

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ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОВ

В столице Черноземья работает Большой фестиваль роботов. В Воронеж привезли десятки умных технических новинок последнего поколения. Например, организаторы впервые представили миниатюрного робота-помощника Киробо от компании «Тойота», французского робота-обаяшку Ритти, напечатанную на 3D-принтере робота-телеведущую, робота-танцора и еще десятки технологий на грани фантастики.

Каждые полчаса на огромной площадке фестиваля проходит одно из шести техношоу. Посетителей техно-форума ждет сказка от запрограммированных дронов, выступление цирка роботов, которые садятся на шпагат и встают на голову.

фото предоставлено организаторами.

- На самой большой в мире выставке технологий CES в Лас-Вегасе хитами этого года стали системы, распознающие эмоции, и голограммы, которые можно видеть в воздухе без специальных очков. На Большом фестивале роботов все эти технологии уже можно будет попробовать на себе: специальное Эмозеркало считает ваши эмоции, удивительным роботом Сферо можно управлять с помощью улыбки, а также увидеть голограммы, вращающиеся в воздухе, - рассказал руководитель проекта Иван Матюхин. - Еще один тренд международных выставок - бионические технологии: когда роботы и технологии копируют движения животных. На фестивале вы увидите первого в мире робота-паука, способного преодолевать любые препятствия (он занесен в книгу рекордов Гиннеса), робота-птицу и робота-скорпиона, покоряющего скалы. Покажем в Воронеже и представителей подводного техно-царства: первую в мире робота-рыбу из Южной Кореи и подводный робо-батискаф из США.

Фестиваль будет работать в сити-парке «Град» до 7 апреля.

ТЕАТР В КИНО: «Ложь во спасение»

10 марта в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра "Ленком". Покажут "Ложь во спасение'' Глеба Панфилова с Инной Чуриковой и Виктором Раковым. В основу спектакля положена пьеса «Деревья умирают стоя» Алехандро Касоны. Для зрителей история начинается в офисе странной компании, куда приходит некий господин и просит директора помочь ему в необычном деле. 20 лет назад он выгнал из дома внука-подростка, поймав его за попыткой воровства, и с тех пор его жена гаснет. Сеньор, переживая за жену, стал писать ей письма от лица внука, сделав его успешным архитектором, путешественником и, наконец, мужем. Но теперь надо организовать встречу бабушки и внука в жизни. Так в доме появляются мнимый внук и его «жена». И кажется, что бабушка счастлива...

Магия Инны Чуриковой, которая исполняет роль бабушки, захватывает с первой сцены. Ее бабушка мудра и лукава. В ней есть и юношеское озорство, и женское очарование, и рассудительность зрелого человека. В ней уживаются и неукротимая гордыня, и детская беззащитность. И, конечно же, в ней заключена великая сила, которая, с одной стороны, помогает ей выжить, а с другой, толкает на отчаянные ошибки. Начало в 19.00.

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ТЕАТР В КИНО: «Спящая красавица»

А еще 10 марта в кинотеатре "Спартак" трансляция из Большого театра. Смотрите "Спящую красавицу" Чайковского, поставленную Юрием Григоровичем по хореографии Мариуса Петипа. Главные партии исполняют Ольга Смирнова, Семен Чудин, Алексей Лопаревич, Юлия Степанова, Александр Фадеечев, Екатерина Барыкина. Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа по мотивам сказок Шарля Перро. «Спящая красавица» - балет парадный, многолюдный, пестрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет Императорского театра. Шарль Перро вряд ли подозревал, что из его симпатичной, простенькой сказки можно создать такую феерию. Но гений Чайковского и талант хореографов, в разные годы что-то добавлявших к первой редакции, говорит о том, что феерия возможна. Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться. Это один самых знаменитых, красивых и торжественных классических балетов, к тому же, что нечасто случается, со счастливым финалом. Гений Чайковского и Петипа превратил сказку Перро в настоящий гимн любви, чей поцелуй способен вернуть из вечного сна... Начало в 18.00.

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ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

В зале на Кирова, 8 работает ежегодный «Весенний вернисаж». Горожанам показывают работы талантливых воронежских художниц: пейзажи, портреты, натюрморты Валентины Богачевой, Ирины Токаревой, Лидии Зориковой, Светланы Зиненко, Натальи Паршиной, Валентины Суминой, Оксаны Смотровой, эмали и батики Ирины Ворошилиной, бисероплетение Ольги Тепляковой, скульптуры Эльзы Пак. Все работы, дополняя друг друга, составят единую праздничную экспозицию.

Напомним, традиция делать весенний вернисаж пошла пошла из 1940 года, а потом возродилась в 1980-х годах - благодаря художнице Ксении Успенской, супруге знаменитого воронежского живописца Василия Криворучко. В состоявшейся в феврале 1986 года выставке приняло участие 30 художниц. С тех пор каждый год воронежцев приглашают познакомиться с новыми работами талантливых землячек, узнать новые имена. В последние годы на выставку привозят работы художниц Калача, Острогожска, Россоши, Бутурлиновки, Новой Усмани.

Вход на выставку свободный.

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР

В музее имени Крамского открылась экспозиция «Люблю жизнь, люблю человека…». Это персональная выставка скульптуры народного художника России, почетного гражданина Липецка Юрия Гришко. Он ушел из жизни в 2018-м.

Юрий Гришко - один из старейших членов Липецкой областной организации Союза художников России, стоявший у истоков ее основания, своим творчеством и общественной деятельностью оказавший большое влияние на формирование художественной среды Липецка и Липецкой области. В 2012 году на базе его творческой мастерской открылся отдел «Музей современной скульптуры» Липецкого областного художественного музея.

Художник продолжал традиции русского реалистического искусства. Не уставал говорить языком пластики о жизни и людях, современниках - через портреты друзей, коллег, известных земляков, деятелей культуры и искусства, своих близких, детские образы.

«Я люблю жизнь, люблю человека. Идеальных людей нет. Но я хочу рассказать о том лучшем, красивом, что есть в каждом человеке. Как художник, в этом вижу свою задачу и к этому стремлюсь», говорил автор.

Воронежцам показывают 33 произведения Гришко, созданных с конца 1970-х по 2014 годы, из собрания Липецкого областного художественного музея и коллекции семьи художника. На выставке будет демонстрироваться документальный фильм «Скульптор Гришко», выпущенный к 80-летию автора.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея имени Крамского до 31 марта.