2019-03-06T14:45:25+03:00
Общество

Купля-продажа «долевого» жилья будет идти через эскроу-счета

А на возведение дома застройщику, скорее всего, придется брать кредит
Татьяна МИСТЮКОВА
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Новые правила долевого строительства обсудили в минувший понедельник, 4 марта, в Союзе строителей Воронежской области.

В непростом совещании приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин и представители строительной отрасли региона.

Цель новых правил - уйти от проблемы обманутых дольщиков, то есть заставить строителей работать максимально прозрачно. И, судя по всему, без потерь тут не обойтись.

Дело в том, что по новым поправкам в федеральный закон о долевом строительстве с 1 июля меняются формы расчета покупателей квартир с застройщиками. Последние пока еще получают средства от дольщиков задолго до окончания строительства дома. Уже совсем скоро такой механизм станет незаконным. Вместо него застройщик будет обязан открыть в банке так называемый эскроу-счет, на котором будут находиться деньги дольщиков. Получить их он сможет только после сдачи дома в эксплуатацию, никак не раньше. Иными словами, возводить жилье застройщики теперь смогут на свои средства (хотя вряд ли это будут делать даже крупные компании) или на кредиты в том же банке - так называемое проектное финансирование (которое, к слову, нужно еще и получить и затем заплатить проценты с этого кредита, что повлечет за собой удорожание жилья).

В Воронежской области сейчас в процессе строительства находятся 120 многоквартирных жилых домов общей площадью 1,5 млн кв. метров. Если жилье к лету будет готово не менее чем на 30%, Минстрой России разрешит сдать его в эксплуатацию без применения эскроу-счета. Понятно, что далеко не все 120 домов к июлю успеют отстроиться на треть.

В связи с этим региональное правительство рекомендует застройщикам уже сейчас готовить документацию для банков на открытие эскроу-счетов.

Зампред правительства области Сергей Чистикин в ходе совещания рассказал о местных инициативах, направленных на то, чтобы строительный рынок из-за нововведений существенно не «просел». По старой схеме (без эскроу-счетов) можно будет достроить «долевые» дома, которые получили разрешение до 1 июля 2018 года и вступили в переходный период с фундаментом.

- Будет возможно достраивать объекты, получившие разрешения до

1 июля прошлого года, по старой схеме, то есть с привлечением долевого участия жителей. Эти критерии мы сегодня обосновали: выполненная застройка - 10%, и количество договоров долевого участия - тоже 10%. Мы обсуждали, как это лучше сделать: по квадратным метрам либо по количеству квартир, то есть по количеству договоров с физическими лицами. Пришли к выводу, что это нужно делать по количеству договоров. Условно, если в доме 100 квартир, значит, 10 квартир достаточно, чтобы выполнить этот критерий. Обсудили, как делать оценку: по конструктиву либо по стоимостным показателям. Договорились, что будем делать по стоимостным показателям, - пояснил Сергей Честикин.

Он также сообщил, что предложения региона будут направлены в федеральный центр в ближайшее время.

- Мы договорились, что позиция Союза строителей Воронежской области и правительства региона будет объединена, и с этими предложениями мы выйдем одновременно. Основная цель этой реформы заключается в том, чтобы защитить человека от потери денежных средств, - отметил Сергей Честикин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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