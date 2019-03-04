Илья Подстрелов из «Фактор-2»: Устал от рэпа

1 марта в концертном зале Event Hall воронежцы ностальгировали на «Супердискотеке 90-х». Зрители с удовольствием подпевали «Красавицу» группе «Фактор-2», гремевшей в свое время из каждого утюга. Перед концертом «Комсомолка» пообщалась с участниками коллектива Ильей Подстреловым и Андреем Камаевым на тему прошлого успеха и современных реалий.

КОГДА НАЧАЛ ПИСАТЬ ПЕСНИ, НЕ ДУМАЛ О ЗАРАБОТКАХ

- Чем вам нравится проект «Супердискотека 90-х»?

Илья Подстрелов: - Работаем в этом проекте уже больше года. Очень нравится, круто, много народа на концертах - есть кому попеть. В программе - все знакомые коллеги, с кем мы часто пересекаемся.

- Вы в свое время были конкурентами. А сейчас уже нет?

И.П.: - Нет. У «Фактора-2» и в свое время не было конкурентов. Я писал музыку для себя и не знал, что ее будут слушать. Я не думал ни о конкуренции, ни о заработках. А оказалось, что народ сам захотел слушать мои песни. Это сейчас я старый, думаю о том, как заработать.

- На что сейчас нужны деньги?

И.П.: - На жизнь. Никакой глобальной мечты нет. У нас все просто, и запросы небольшие.

Андрей Камаев: - Квартира, дача, машина, семья. Чтобы никто не болел - такие у нас мечты.

ЗАНЯЛСЯ ПРОДЮСИРОВАНИЕМ

- А новые песни-то пишутся?

И.П.: - Пишу, конечно. Сейчас, правда, не так строчу, как раньше. Раньше было больше мотивации. Зато сейчас занимаюсь продюсированием, раскручиваю молодого артиста под сценическим псевдонимом Jerry - его зовут Женя, он из Тульской области. Очень талантливый, пишет сам песни. Буквально на следующей неделе у нас презентация первого дебютного клипа.

- Как ощущаете себя в роли продюсера?

И.П.: - Я только начал продюсировать кого-то. Мы-то сами свою музыку продюсируем уже давно, в отношении к другим - я только начинающий продюсер. Я давно мечтал об этом. Мне интересно, как это функционирует. Я много чего знаю в шоу-бизнесе, решил применить опыт. Я много получал предложений от молодых исполнителей, но это все рэп, что мне не очень сейчас близко, а этот мальчик талантливый.

- Современный рэп не нравится?

И.П.: - Я-то матерый репер, но я от речитатива отошел, от него уже устал. Мне не хватает мелодичности, нормальной музыки. Современных рэперов оцениваю только с профессиональной стороны. Но эта музыка мне не нравится.

- Захар Прилепин говорит, что сегодняшний рэп - это уже шоу-бизнес, а не музыка.

И.П.: - Да. Грубо говоря, это «рубилово бабла».

ЧТОБЫ РАСПИАРИТЬ НОВЫЕ ПЕСНИ, НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ВЛОЖЕНИЯ

- Не хотите вернуться на сцену в качестве современного артиста, а не в рамках дискотеки 90-х?

И.П.: - Нет, нам хватает «Фактора-2». Мы и так устаем, приходится даже отказываться от некоторых гастролей, потому что физически не вывозим уже.

- Новые песни поете на концертах или зрители ждут только «Красавицу»?

И.П.: - В багаже «Фактора-2» более 300 песен. Из них самых известных песен 10 – которые зрители за тебя поют. У нас концертная программа состоит, в основном, только из этих хитов. В концертах «Дискотеки-90-х» мы больше пяти песен не поем, поэтому обходимся хитами - из-за них же приходят на этот концерт. На новые песни в этой программе времени нет. Чтобы сейчас новое творчество распиарить, нужны большие вложения. Я не готов рисковать. Я лучше куплю квартиру. Да и вообще люблю петь те песни, которые люди знают, чтобы динамика концерта не ломалась. Зрители от начала до конца поют их, нам можно просто молчать.

А.К.: - Все приходят на ностальгию. На новых треках люди начинают прислушиваться, и происходит провал в концертной программе. Люди начинают расходиться. Но стоит только запеть старую известную песню, как люди снова собираются на танцполе.

- У вас остались верные старые поклонники?

И.П.: - И старые, и новые прибавляются. Молодое поколение тоже приходит на концерты. Их, конечно, не так много, но все же они есть. Наша публика, в основном, от 25 лет.

ПЕРЕД НАШИМИ КОНЦЕРТАМИ СТОЯЛИ С ПРОТЕСТНЫМИ ПЛАКАТАМИ

- Вы уехали из Германии, а дочка осталась там?

И.П.: - Я прожил в Германии 16 лет, а в 2012-м решил вернуться в Россию. Сейчас живу в Подмосковье. Дочка, бывшая жена, мои родители остались в Германии. Я один уехал, потому что мне там не нравилось. Это не мое – менталитет чужой. Я разговариваю хорошо по-немецки, но все, что касается их юмора, менталитета, я не понимаю.

- За последние месяцы в России отменили десятки концертов рэперов. А вы в свое время сталкивались с подобным?

И.П.: - Да, в 2005 году наши концерты тоже запрещали городские администрации. В Липецке, например, запретили продажу наших дисков. Когда мы подъезжали к концертной площадке, нас встречали с плакатами «Я не хочу, чтобы моя девушка была б…».

- Сейчас бы вы написали такие хулиганские песни, как в молодости?

И.П.: - Мы и до сих пор пишем такие хулиганские песни. Иногда душа требует. Мне нравятся песни со стебом, со скрытым смыслом, с использованием ненормативной лексики.

- Как будете поздравлять любимых с 8 марта?

А.К.: - Цветами. Самое главное - чтобы мы в это время рядом с нашими любимыми были. А так-то мы в это время работаем, а поздравляем 9-го.