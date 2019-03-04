На Воронежском авиационном заводе родилась еще одна хорошая традиция

Доброе утро!

В субботу 23 февраля заводской оздоровительный лагерь «Салют» под Воронежем принимал без малого четыреста авиастроителей. День защитника Отечества стал хорошим поводом для того, чтобы впервые в современной истории авиационного завода провести такой массовый праздник, на котором могли бы вместе собраться и активно отдохнуть коллеги с семьями, с детьми и внуками.

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Собравшиеся к десяти утра на центральной площади «Салюта» заводчане – от только что пришедших на предприятие до уважаемых всеми ветеранов, совсем еще малыши в колясках и ребятня постарше – все, вопреки пасмурному утру, были в приподнятом настроении.

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Приветствуя заводчан, и.о. управляющего директора Алексей Пуздырев первым делом поздравил мужчин с праздником.

– Желаю всем здоровья, успехов, благополучия, чтобы семьи наши были крепкими. Всем хорошего дня, веселья, радости! – напутствовал руководитель.

– Спасибо, что в этот праздничный день вы поддержали наш корпоративный дух, – поблагодарил собравшихся Роман Соловей, и.о. исполнительного директора ВАСО. – Желаю вам бодрости духа, честной командной борьбы и положительных эмоций, ради которых мы здесь и собрались.

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Спортивные успехи авиастроителей на многочисленных заводских и более масштабных соревнованиях давно не новость, но впервые в этот раз были организованы корпоративные состязания по нескольким дисциплинам среди команд, которые выставили не цеха и отделы, а дирекции. В общей сложности получилось одиннадцать сборных по десять человек. Четверо представителей каждой команды (по две женщины и по двое мужчин) участвовали в лыжной эстафете, еще шестерых ожидал квест – увлекательная командная игра, целью которой является поиск и достижение за кратчайшее время заданных организаторами контрольных пунктов.

То, что это будут настолько захватывающие состязания, вряд ли кто рассчитывал. Но уже разминка для спортсменов, которым предстояло уйти на старт эстафеты, не успев начаться, стараниями ведущего и ди-джея праздника – авиатехника Летно-испытательной станции Захара Черепухина, превратилась во всеобщий флэшмоб.

Удачный старт

Хорошее настроение заводских атлетов никак не отменило их бойцовский характер. На лыжне и у женщин, и у мужчин развернулась жесткая схватка, в которой было всё – и бескомпромиссная борьба, и обидные падения на финише, но и ободряющая поддержка болельщиков. В азарте соревнований участники, возможно, не обратили внимания, но как только настало время мужского этапа, облака окончательно рассеялись, и выглянуло солнце. Очевидно, поздравляя всех с праздником.

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А в итоге первым победителем лыжной эстафеты ВАСО стала одна из двух команд технической дирекции – «Чертилы», капитаном которой был начальник КБ ОГК Сергей Аралов. Бившийся за эту команду на одном из этапов заместитель технического директора – начальник проектного офиса Александр Малюченков позднее скажет, что в ту субботу получил исключительно положительные эмоции, и такого замечательного праздника не припомнит за все годы своей работы на заводе. Второе место заняла команда дирекции по производству «Стрела», в чей лыжный квартет вошли представители цеха окончательной сборки во главе с капитаном Валерией Ковлях. В тройку призеров эстафеты вошла еще одна команда технической дирекции – «Технари» под командой капитана Юрия Позднякова.

Одновременно на другой площадке команды соревновались в еще одной дисциплине дня – квесте, по легенде которого иностранная разведка выкрала с завода секретную документацию военного самолета. Участникам выпала честь защитить интересы родины – вернуть украденные документы. Каждая команда должна была найти одиннадцать фрагментов-подсказок (это были отдельные слова из стихотворения), раскиданных по разным «странам»-станциям, чтобы вычислить, где находится последняя, двенадцатая подсказка. И на каждом этапе предстояло то блеснуть знаниями истории родного завода и отечественного авиастроения (например, куда эвакуировали Воронежский авиазавод в войну, по фото правильно сопоставить авиаконструкторов и их самолеты), то сориентировать коллегу с завязанными глазами, чтобы тот собрал раскиданные картофелины, то по жестам угадать слова. Словом, было и всерьез, и смех до слёз. В итоге полностью собрали все подсказки и добрались до двенадцатого элемента семь команд. В тройку лидеров с третьим результатом ворвалась команда капитана Константина Крысалова «Коммерсанты», составленная из представителей коммерческой дирекции. «Технари» здесь стали вторыми. А триумф коллег окончательно подтвердила квест-команда «Чертил», чья сборная и получила кубок абсолютного победителя и специально заказанный для этого торт, который чемпионы благородно передали детям.

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А детям, которых оказалось более полусотни, тоже не давали скучать. Для них, ну кроме совсем маленьких, силами специалистов управления персонала тоже организовали разнообразные конкурсы – общие, командные, творческие. По словам специалиста УП Елены Михайленко, ребятам особенно понравилось делать поздравительные коллажи. И, в отличие от взрослых, победителями становились все. Каждый ребенок за участие получил благодарность и сладкий приз.

Взрослым, тем временем, вновь и вновь приходилось отстаивать честь своих команд. Молодежный совет (его активу, между прочим, с раннего утра пришлось и лыжню раскатывать, а в ходе подготовки к празднику и сценарий квеста придумывать, и благодарности детишкам делать, и много чего еще) проводил два вида состязаний – по перетягиванию каната и поднятию гири. В первом случае все настолько дружно старались, что самую мощную команду так и не смогли определить. Решив, что победила та самая дружба. А вот с самым сильным человеком на заводе определились точно – по числу поднятия гири. Им стал мастер цеха №38 Олег Пономарев.

Председатель молодежного совета ВАСО Борис Коломенский, также выступивший в лыжной эстафете за дирекцию по качеству, был солидарен с коллегами в оценке праздника, но также обратил внимание, как быстро на лыжне и в других состязаниях налаживается общение молодого и старшего поколения авиастроителей.

– Это ещё один замечательный итог дня! – сказал Борис. – Но еще нам, молодым, было важно почувствовать, что многочисленные таланты наших девчонок и ребят, инициатива и энергия востребованы не только на рабочем месте. Все с удовольствием готовились к соревнованиям и конкурсам, а результат работы молодежного актива превзошел все наши ожидания – всё прошло великолепно, весело, интересно. И видя, как это порадовало наших заводчан, получили огромное удовлетворение от сделанного!

Но и на этом праздник, конечно, не закончился, и в его программу весьма удачно вписались полевая кухня (начальник отдела интеллектуальной собственности Петр Кривоносов признался, что такой вкусной каши со времен службы армии не ел!) и шашлыки, веселье и танцы.

Можно сказать, с закономерным воодушевлением и аплодисментами все собравшиеся встретили следующие слова Алексея Пуздырева, сказанные на награждении призеров и победителей: «Вижу ваше прекрасное настроение и желаю вам продолжать в том же духе. И, если вы не против, давайте этот праздник сделаем ежегодным!»

Все молодцы!

Директор по персоналу ВАСО Алла Владимирова, подводя итоги праздничного сбора авиастроителей, сказала, что ей очень приятно было видеть всех вместе – с семьями, с детьми, внуками и с хорошим настроением.

– Хочу особо подчеркнуть, что всё было организовано и проведено исключительно силами наших заводчан, – говорит Алла Сергеевна. – Как одна команда сработала рабочая группа из представителей администрации, дирекций по направлениям, профсоюзного и молодежного комитетов, инициативу проявили и руководители, и рядовые сотрудники. Вроде бы «незаметную», но очень большую работу для организации праздника провела служба главного инженера во главе с Михаилом Рощупкиным. Дирекция по безопасности помогла организовать полевую кухню. Отличное настроение создавало музыкальное сопровождение и ведущий. Конкурсы для взрослых и детей придумали ребята из молодежного комитета. Всем, кто участвовал в этой работе – огромное спасибо!

– На многих крупных предприятиях такие мероприятия часть организационной культуры, позволяющая сплотить людей в единую команду, – объясняет специалист отдела подбора и адаптации персонала Марина Кондакова. – Мы подвели некоторые итоги проведенного праздника, изучили мнения участников, и могу сказать, что отзывы только положительные. Уверена, дальше у нас всё будет получаться еще лучше.

На самом деле, всё – от отъезда в лагерь на комфортабельных автобусах с организацией площадки и для личного автотранспорта до самого возвращения в город – прошло очень организованно. При этом «отрывались» заводчане, что на лыжне, что на танцплощадке, весьма зажигательно, все шесть часов постоянно и непрерывно происходило что-нибудь интересное и шумное. Но, стоит отметить, помощь присутствовавших, как положено на массовых мероприятиях, медиков, сотрудников охраны, МЧС никому не потребовалась.

Такие праздники нужны

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Не секрет, что основные хлопоты по организации праздников в ВАСО ложатся на плечи профсоюзного комитета. Заказ автобусов, подготовка соревнований, обеспечение спортинвентарем, дипломами с денежными премиями призерам и победителям, всё вплоть до праздничного торта для лучшей команды – это дело рук профсоюза. И в профкоме всегда очень тщательно готовятся к таким событиям. Тем не менее, существенное отличие в прошедшем празднике есть.

– В современной истории завода давно не было такого массового и разнообразного гуляния, такого масштаба событий, – рассказывает заместитель председателя профкома Лидия Щеднова. –Радует, что социальное партнерство между администрацией и профсоюзным комитетом на высоком уровне, что инициатива проведения праздника исходила от нее, и благодаря поддержке руководства завода всё состоялось на хорошем уровне. Благодарю профсоюзный актив. Мы увидели, какие вопросы на будущее еще стоит решить. Но главное, что, по отзывам всех, кто был в «Салюте», кто и после праздника продолжает благодарить за организацию мероприятия, начало положено хорошее. Каждый работник предприятия стремится успешно трудиться, для того чтобы получить достойную заработную плату и обеспечить себя и своих близких. На эффективность труда влияет атмосфера в коллективе, умение работать в команде. Прошедшее мероприятие подтверждает, что авиастроители могут не только плодотворно трудиться, но и активно отдыхать. Это сплачивает людей, помогает им лучше понимать друг друга. Свежий воздух, общение с коллегами в семейной, во всех смыслах, обстановке заряжают нас позитивом. Безусловно, такие праздники нужны. Главное – чтобы наше производство развивалось и становилось больше поводов для таких праздников, и мы чаще могли отмечать их вместе!

Самому старшему участнику команды производственников «Стрела», а также всей эстафеты – инженеру-технологу техбюро цеха №7 Сергею Пискунову, 64 года. Говоря о своих впечатлениях, он сказал: «Настроение – отличное! Свежий воздух, соревнования и отдых – праздник получился замечательный, всё действительно было здорово! Одной только работой жить нельзя, и не зря говорится, что делу время, а потехе час. Но этот час нужен обязательно!» Также Сергей Георгиевич напомнил, что в советские времена организовывали подобные массовые выезды заводчан: кто-то участвовал в соревнованиях, а кто-то просто в удовольствие на лыжах ходил. Бывало, что и просто на отдых выезжали. В этом году так удачно совместили полезное с приятным на его памяти впервые.

И еще, по информации бессменного спортивного организатора ВАСО А.И. Некрылова, в доперестроечную эпоху в лыжных соревнованиях участвовало до полутора тысяч заводчан! Так что новому поколению воронежских самолетостроителей еще есть к чему стремиться.

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