2019-03-02T23:56:11+03:00
Звезды

Больше 80 балетных пачек: в Воронежском театре оперы и балета поставили «Спящую красавицу»

Классический шедевр восстановил хореограф-реставратор
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежском театре оперы и балета снова сыграли «Спящую красавицу» Чайковского и Петипа. От момента идеи восстановления классического шедевра до премьеры прошли пара лет, пришлось преодолеть много сложностей. Балетмейстер Юрий Бурлака, специализирующийся на реставрации балетной классики, сначала скрупулезно корпел в архивах, чтобы представить на сцене именно хореографию Мариуса Петипа 1890 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Сложность в том, что архивы Мариинского театра в 1918-м вывезли в Лондон. Затем через аукцион продали в Америку, - отметил Юрий Бурлака. - Сейчас эти архивы многим балетмейстерам помогают воссоздавать постановки Русского Императорского балета конца XIX века. «Спящая красавица» Петипа - это наша культура, наследие, основа. Любое новое, что происходило после премьеры в 1890 году, базировалось на этом: на отрицании этого, либо на поддержании его аутентичности, но этот балет всегда был основой. Это то, на чем до сих пор держится театр не только в России, но и во всем мире.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Другая сложность - для артистов: «Спящая красавица» считается шедевром, высшим пилотажем балетной техники, ее называют «энциклопедией русского классического балета». Чистота танца должна быть безукоризненной. Как сказал хореограф, это - профессиональная проверка труппы на прочность.

- «Спящая красавица» - это постановка «на вырост», причем «на вырост» большинству театров - и российских, и зарубежных. Ее не просто так называют энциклопедией русского балета: здесь представлены историко-бытовой, характерный, классический танец. Но всегда приятно работать с людьми, которые хотят работать. Если бы я был разочарован в воронежской труппе, я бы не приехал сюда во второй раз, - похвалил постановщик воронежских артистов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Эталон должен быть во всем - в движениях рук, ног, корпуса, головы и даже глаз! Это большая сложность и большой стресс. Но мы стремимся быть энциклопедическим театром, - рассказал о работе труппы над спектаклем главный балетмейстер Воронежского ТОБ Александр Литягин.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще одна трудность - масштабность балета. В свое время он был создан для огромной труппы императорского театра в 150 человек. И шел на сцене более четырех часов. Сейчас высидеть в театре такое количество времени способен не каждый зритель, да и количество артистов в труппах не столь велико. В итоге в спектакле заняты все артисты - от солистов, до кордебалета и миманса, а также учащиеся Воронежского хореографического училища. Одних костюмов для постановки сшили около трех сотен, на выручку пришли даже московские специалисты: более 80 балетных пачек в ручную расшивали в столичной мастерской. В итоге спектакль блистает роскошными костюмами и декорациями в духе пышных королевских балов Людовика XIV, созданными главным художником театра Валерием Кочиашвили. Получилась красивая сказочная история.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Балет создан по сюжету сказки Шарля Перро «Красавица спящего леса». На крестины новорожденной Авроры король позвал множество гостей и фей, кроме злой и старой Карабосс. Колдунья решает отомстить королю, насылая проклятие: юная принцесса умрет, уколовшись иглой. Не успевшая преподнести свой подарок фея Сирени смягчает пророчество: Аврора не умрет, а уснет. А пробудит ее лишь поцелуй любви. В итоге, из дворца удаляют все иголки, но это не помогает: пришедшая тайно на бал в честь совершеннолетия Авроры злая Карабосс дарит ей веретено. Уколовшись, принцесса засыпает на 100 лет вместе со всем королевским двором. И лишь спустя это время на удивительное сонное местечко набредает принц Дезире, которому ранее снился образ прекрасной принцессы. И вот - поцелуй, пробуждение и снова пышный бал по случаю свадьбы Авроры и Дезире.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На этой балетной сказке воспитывалось не одно поколение зрителей. Даже в воронежском театре уже дважды ставили «Спящую красавицу» - в 1967 и 1983 годах. Теперь и нынешняя молодежь может приобщиться к этой сказочной красоте.

- Надеюсь, для молодых людей, которые впервые окажутся в театре на «Спящей красавице», это станет открытием нового, неизведанного мира русского классического балета, - отметил Юрий Бурлака.

«Спящая красавица» - уже второй балет, реконструированный Юрием Бурлакой в Воронеже: в 2018-м году мастер поставил балет Адана «Корсар», который получил пять номинаций «Золотой маски-2019».

Принцессу Аврору в театре танцуют Марта Луцко и Елизавета Корнеева, принца Дезире – Иван Негробов и Михаил Ветров. Следующий показ спектакля - 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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