Больше 80 балетных пачек: в Воронежском театре оперы и балета поставили «Спящую красавицу»

В Воронежском театре оперы и балета снова сыграли «Спящую красавицу» Чайковского и Петипа. От момента идеи восстановления классического шедевра до премьеры прошли пара лет, пришлось преодолеть много сложностей. Балетмейстер Юрий Бурлака, специализирующийся на реставрации балетной классики, сначала скрупулезно корпел в архивах, чтобы представить на сцене именно хореографию Мариуса Петипа 1890 года.

- Сложность в том, что архивы Мариинского театра в 1918-м вывезли в Лондон. Затем через аукцион продали в Америку, - отметил Юрий Бурлака. - Сейчас эти архивы многим балетмейстерам помогают воссоздавать постановки Русского Императорского балета конца XIX века. «Спящая красавица» Петипа - это наша культура, наследие, основа. Любое новое, что происходило после премьеры в 1890 году, базировалось на этом: на отрицании этого, либо на поддержании его аутентичности, но этот балет всегда был основой. Это то, на чем до сих пор держится театр не только в России, но и во всем мире.

Другая сложность - для артистов: «Спящая красавица» считается шедевром, высшим пилотажем балетной техники, ее называют «энциклопедией русского классического балета». Чистота танца должна быть безукоризненной. Как сказал хореограф, это - профессиональная проверка труппы на прочность.

- «Спящая красавица» - это постановка «на вырост», причем «на вырост» большинству театров - и российских, и зарубежных. Ее не просто так называют энциклопедией русского балета: здесь представлены историко-бытовой, характерный, классический танец. Но всегда приятно работать с людьми, которые хотят работать. Если бы я был разочарован в воронежской труппе, я бы не приехал сюда во второй раз, - похвалил постановщик воронежских артистов.

- Эталон должен быть во всем - в движениях рук, ног, корпуса, головы и даже глаз! Это большая сложность и большой стресс. Но мы стремимся быть энциклопедическим театром, - рассказал о работе труппы над спектаклем главный балетмейстер Воронежского ТОБ Александр Литягин.

Еще одна трудность - масштабность балета. В свое время он был создан для огромной труппы императорского театра в 150 человек. И шел на сцене более четырех часов. Сейчас высидеть в театре такое количество времени способен не каждый зритель, да и количество артистов в труппах не столь велико. В итоге в спектакле заняты все артисты - от солистов, до кордебалета и миманса, а также учащиеся Воронежского хореографического училища. Одних костюмов для постановки сшили около трех сотен, на выручку пришли даже московские специалисты: более 80 балетных пачек в ручную расшивали в столичной мастерской. В итоге спектакль блистает роскошными костюмами и декорациями в духе пышных королевских балов Людовика XIV, созданными главным художником театра Валерием Кочиашвили. Получилась красивая сказочная история.

Балет создан по сюжету сказки Шарля Перро «Красавица спящего леса». На крестины новорожденной Авроры король позвал множество гостей и фей, кроме злой и старой Карабосс. Колдунья решает отомстить королю, насылая проклятие: юная принцесса умрет, уколовшись иглой. Не успевшая преподнести свой подарок фея Сирени смягчает пророчество: Аврора не умрет, а уснет. А пробудит ее лишь поцелуй любви. В итоге, из дворца удаляют все иголки, но это не помогает: пришедшая тайно на бал в честь совершеннолетия Авроры злая Карабосс дарит ей веретено. Уколовшись, принцесса засыпает на 100 лет вместе со всем королевским двором. И лишь спустя это время на удивительное сонное местечко набредает принц Дезире, которому ранее снился образ прекрасной принцессы. И вот - поцелуй, пробуждение и снова пышный бал по случаю свадьбы Авроры и Дезире.

На этой балетной сказке воспитывалось не одно поколение зрителей. Даже в воронежском театре уже дважды ставили «Спящую красавицу» - в 1967 и 1983 годах. Теперь и нынешняя молодежь может приобщиться к этой сказочной красоте.

- Надеюсь, для молодых людей, которые впервые окажутся в театре на «Спящей красавице», это станет открытием нового, неизведанного мира русского классического балета, - отметил Юрий Бурлака.

«Спящая красавица» - уже второй балет, реконструированный Юрием Бурлакой в Воронеже: в 2018-м году мастер поставил балет Адана «Корсар», который получил пять номинаций «Золотой маски-2019».

Принцессу Аврору в театре танцуют Марта Луцко и Елизавета Корнеева, принца Дезире – Иван Негробов и Михаил Ветров. Следующий показ спектакля - 19 апреля.