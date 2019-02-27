В Воронежской области дочь выживала 74-летнюю мать-инвалида из ее дома

Хороший дом выстроила вместе с мужем полвека назад пенсионерка Мария Яковлевна, живущая в одном из поселков Каширского района! Ухоженное подворье, добротные стены и крыша, уют.

Мария Яковлевна вырастила сына и дочь, есть четверо внуков и правнуки, государство платит неплохую пенсию. Жить бы да радоваться.

Но 74-летней хозяйке дома нет ни сна, ни покоя в комфортных комнатах, устланных коврами.

Дочь у нас одна. Как отказать?

Да что там покой!.. В последнее время Мария Яковлевна старалась дома не есть и не пить, опасаясь за свою жизнь. Почти год взрослая дочь вместе с мужем третировала родную мать.

...Больше 50 лет прошло, как Мария вышла замуж за Николая и переехала к нему с хутора Галкина. Муж работал трактористом в совхозе (последнее название «Пионер»), там же разнорабочей трудилась и Мария Яковлевна.

- Работали с раннего утра до поздней ночи. Все делали, куда направят, - вспоминает она трудовую молодость. - Протравим зерно и весной выезжаем с агрегатами на посев. И свеклу пололи: по 5 гектаров сахарной и по 2 - кормовой на человека. Потом уборочная идет. А как ее закончим, сразу начинается осенняя посевная. Зимой остальным отдых, а нам все равно дело есть: дояркам давали отпуск, а нас ставили их подменять.

В 1963-м у пары родился сын, за ним сразу дочь. Родители много трудились, растили детей. Семья как семья - всякое бывало, конечно, в том числе и ссоры. Но хронических семейных конфликтов Мария Яковлевна не припомнит.

В сентябре 1982 года сыграли сразу две свадьбы. Женился сын, поселился рядом с родителями. Вышла замуж и дочь. Жить ушла к мужу в другой поселок. Но через год вместе попросились обратно в родительский дом.

- Покойный нынче муж Николай как чувствовал - не хотел, чтобы дочь с мужем возвращались, - говорит Мария Яковлевна, - но я уговорила: одна дочь у нас, как отказать?

Молодые стали жить с родителями, у них родились сыновья. А как выросли, и сами сыновья женились. При этом всем нашлось место в доме Марии Яковлевны. Три года под одной крышей мирно уживались четыре семьи: сама бабушка Мария, ее дочь с супругом и их два сына с женами.

Со временем отселили сыновей с семьями в собственные квартиры. А дочь с мужем так и остались жить с матерью в ее доме.

Совместное проживание невозможно

Появление ссор, перешедших в постоянные скандалы, а потом и холодную войну со взрослой дочерью и зятем, бабушка Мария связывает с подругой дочери. Та стала частенько захаживать в их дом, да все с пивом и закусками. Всякий раз после таких посиделок между дочерью и матерью начиналась ссора. Конфликты участились, атмосфера становилась невыносимой. Обидные слова, оскорбления, угрозы...

А 1 июля прошлого года на дверях комнат дочери и ее мужа появились замки. Потом они спрятали от матери микроволновку, установили замки на душ и электрические розетки бытовых приборов.

- Лежала в больнице, а когда вернулась в свой дом, не могу ни искупаться, ни постираться, - жалуется Мария Яковлевна. - Пришлось ходить к сыну по соседству. Приготовить на кухне себе тоже ничего не могу. Как начну, сразу дочь на меня набрасывается: что ты такое вонючее шкваришь?..

Престарелая мать-инвалид с подорванным тяжкой работой здоровьем оказалась изолированной родной дочерью от удобств цивилизации в собственном доме! При этом она продолжала в одиночку оплачивать коммунальные расходы, как делала это всю жизнь.

Ей всегда было жалко молодых, все-таки времена нынче тяжелые. А старухе много ли нужно?

Тем временем страсти накалились до такой степени, что пришлось несколько раз вызывать полицию. Стражи закона сфотографировали замки на дверях комнат, на душе, блокирующее устройство на стиральной машине, составили акт - и посоветовали: подавайте в суд.

Трудно было Марии Яковлевне решиться на такой шаг. Дочь все-таки. Как подавать в суд на родного ребенка? Но она дошла до крайней точки, чувствовала: если не начнет защищаться, то пропадет. Попытки решить все мирно, найти понимание со стороны дочери и зятя ни к чему не привели. Пенсионерка обратилась к живущему неподалеку юристу Александру Верлину. Слыхала от людей, что он всегда старается помочь попавшим в беду.

«Дальнейшее совместное проживание с ответчиками невозможно, т. к. они совместное хозяйство не ведут, коммунальные услуги не оплачивают, всячески препятствуют мне в пользовании собственным жилым домом и бытовыми приборами...» - говорится в исковом заявлении о выселении незаконно проживающих граждан, поданном Марией Яковлевной в Каширский районный суд.

Поначалу неуживчивые родственники хорохорились. А потом подали встречный иск к матери о сохранении права пользования жилым помещением. У дочери с супругом своя правда: живут в этом доме они давно с согласия матери, хоть и не прописаны, здесь родили и вырастили сыновей, а уходить им некуда. Во встречном иске родня ходатайствовала о сохранении за ними права пользования «спорным домовладением».

На суде просили прощения

В процессе судебных заседаний многочисленные свидетели подтвердили нелицеприятные факты, изложенные в иске Марии Яковлевны. По мере того, как чаша правосудия склонялась в ее сторону, в доме постепенно исчезали замки на бытовых приборах. А на последнем судебном заседании зять и вовсе просил у тещи прощения: дескать, не я виноват, бес попутал.

Каширский районный суд 13 ноября 2018 года вынес решение в пользу Марии Яковлевны, предписав дочери с ее мужем прекратить право пользования жилым помещением и выселиться. При этом в удовлетворении встречных исковых требований ответчиков отказано.

После суда в доме Марии Яковлевны установилось относительное затишье. По крайней мере, замков на бытовых приборах не было. Но выселяться из спорного домовладения никто не торопился.

Решение Каширского районного суда могло быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд. Что строптивые родственники и сделали. 19 февраля 2019 года состоялось заседание апелляционного суда. Он оставил решение Каширского районного суда в силе.

Год конфликтов с дочерью и зятем не прошел для бабушки Марии даром. Сейчас она находится в больнице, выздоравливает после инсульта. За бабушкой ухаживает внучка, дочь ее сына.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Единственный вариант в таких ситуациях - обращаться в суд»

- К сожалению, подобные случаи не единичны, - говорит юрист, директор ООО «Союз» Евгений Чанчин. - Ущемление гражданских прав престарелых родителей их детьми и другими родственниками - не такое уж редкое явление. Крепкие здоровые потомки пользуются беспомощностью постаревших родителей, к тому же часто не знающих о своих элементарных правах. Чтобы отстоять себя в таких случаях, необходимо подавать в суд. Это единственный вариант. Больше, к сожалению, никто не сможет помочь урезонить потерявших стыд и совесть наследничков.