«Хаски назвала в честь своего шефа – у него такие же красивые глаза»

Праздник 23 февраля любители гонок с участием собак решили отметить соревнованиями в «Олимпике». На открытый чемпионат Воронежской области приехали гости из Волгограда, Краснодара, Орла, Саратова, Энгельса, Ростова-на-Дону, Москвы и Подмосковья. Красавцы-хаски, лайки (не те, которые в соцсетях), аляскинские маламуты, кони-корса в нетерпении гавкали и аж повизгивали от нетерпения – так им хотелось скорее пробежаться в такую прекрасную солнечную и морозную погоду!

Все улыбаются, а собака подустала.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Вам не показалось - собаки, действительно, ждут –не дождутся соревнований. Это у ездовых собак в крови. Таким животным нужен простор – их долго нельзя держать взаперти, - рассказала один из организаторов соревнований Юлия. – У моего хаски довольно просторный вольер, но регулярно с ним тренируемся, поэтому он в хорошем тонусе. Живу в селе Рыкань Новоусманского района, в городе, считаю, с такой собакой намного сложнее. Хотя и считают хаски жителями Севера, но и у нас их немало. Да и в мире – я работаю в международной фирме, часто путешествую – видела собак той же породы, что и моя, даже на Кубе. Кстати, собаку назвала в честь своего шефа Джозефа. У хаски такие красивые выразительные глаза – прямо как у моего начальника!

Собаки перед гонками в одиночестве не оставались – их целовали и обнимали дети, девушки. Друзья наши меньшие на ласки реагировали спокойно, с достоинством. Всеобщим любимцем стал здоровенный аляскинский маламут – он и на задних лапах стоял, и лапы на колени девушек клал. Одно слово – красавец!

- На старт, внимание...Фото: Юрий КОЗЛОВ

Огромный маламут вставал на задние лапы...Фото: Юрий КОЗЛОВ

... и садился девушкам на колени.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Разность темпераментов проявилась во время гонок. Одни прямо рвались в бой, других приходилось немного подстегивать. Да и финиш был разный. Одних приходилось останавливать, а был случай, когда собачка пошла в обратную сторону. Хозяину пришлось ее подталкивать в сторону финиша.

Иногда на финише заносило...Фото: Юрий КОЗЛОВ

...иногда очень сильно.Фото: Юрий КОЗЛОВ

У юниоров победил воронежец Александр Кудинов, в гонке мужчин на 4,3 километра – тоже наш земляк Дмитрий Стеганцов. У женщин первой к финишу пришла Маргарита Молоткова. И опять же из Воронежа. А вот в гонке на нартах с двумя собаками победил Валерий Тельнов из Орла.

- Живу в квартире с тремя собаками. Четыре тренировки в день – вот рецепт успеха, - сказал после награждения Валерий.

В гонке на нартах с четырьмя собаками лучшим стал Алексей Лагутин из Москвы. В соревнованиях лыжников, бежавших с братьями нашими меньшими, победил Юрий Тамбасов. В гонке на 200 метров, где бежали ребята от 2008 года и младше (понятное дело с собаками, иной раз очень большими) лучшее время показала Алиса Никишина из Воронежа.

Уставшие четвероногие красавцы ждали хозяев у деревьев.

Белое на белом.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Побегали, и хватит. Хозяева, пора домой, - говорили собачьи глаза.

И хозяева поняли. И поехали…