Правозащитник о смерти солдата под Воронежем: «Важно, чтобы свидетели не исчезли»

- Верните нам сына! Не можете? Тогда верните справедливость, - на сервисе петиций change.org с такими словами появилось обращение родителей погибшего под Воронежем 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что 10 февраля в 19:30 парня нашли в палатке для мытья посуды. Он сидел на полу с вытянутыми вперед ногами, руки связаны скотчем, на голове – полимерный пакет, замотанный той же лентой. Признаков жизни рядовой не подавал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но действительно ли удастся родным Степана вернуть хотя бы справедливость? Получат ли виновные должное наказание? И как вообще действовать в этой ситуации? С этими вопросами мы обратились к зампредседателю Комитета солдатских матерей России Андрею Курочкину.

«Нельзя дать затягивать это дело»

Более 18 тысяч человек уже подписали петицию с требованием разобраться в ужасной смерти Степана, произошедшей на воронежском полигоне «Погоново». Сочувствующие отклики поступают со всех уголков нашей страны.

– К сожалению, подобные действия даже тысяч людей, как показывает практика, ничего не меняют. Петиции ни к чему не приводят. Родителям в такой ситуации нужен хороший военный адвокат, который будет работать с материалами дела на уровне следствия, который сможет проследить, чтобы не было давления на свидетелей, - уверен Андрей Курочкин. – При этом, чем раньше специалист включится в эту ситуацию, тем больше будет толку. Многое из того, что происходит в войсках трудно доказать, потому что части закрыты. Возможно давление на свидетелей.

Правозащитник отмечает, что каждый случай смерти или каких-либо тяжелых травм в армии индивидуален, поэтому каждым нужно заниматься отдельно. Нельзя даже точно сказать, сколько может продлиться такое дело. Например, у Комитета солдатских матерей было дело об увечьях, которые военный получил еще во время конфликта в Чечне. Относительно недавно удалось отсудить два миллиона рублей и добиться полного содержания на всю жизнь для этого человека.

- Возможно, дело будут специально затягивать. Может быть, цель, чтобы все сослуживцы, которые сейчас на месте, разъехались. Их могут перевести в другую часть, либо у них закончится срок службы. Важно, чтобы свидетели не исчезли, - говорит Андрей Курочкин.

Фото предоставлено родственниками

«Даже люди косвенно виноватые, должны отвечать за смерть парня»

Показательно, что изначально родителям Степана сообщили, что у сына якобы остановилось сердце, мол, не выдержало нагрузок. И больше никаких объяснений. Почему же когда родители получили тело сына, все его лицо было перемотано бинтами и залито клеем?

- Зачастую и у военных госпиталей стоит задача все заминать. Недавний случай: солдату переломали все ребра и деньги вымогали. Этому молодому человеку спасли жизнь – не дали его убить. Вроде бы нужно доказывать тяжкий вред здоровью? Однако парня кладут в гарнизонный госпиталь и пишут, что у него синяки и ушибы. Тогда нам пришлось добиваться, чтобы его срочно перевели в другой госпиталь и тут же «всплыли» все переломы. Это уже тяжкий вред здоровью и другие сроки для виновных, - рассказал зампредседателя Комитета солдатских матерей России.

В случае смерти солдата-срочника полагается выплата страховки – это три миллиона рублей. По идее, понести наказание за случившееся может не только тот, кто безжалостно надевал пакет на голову, но и все те, кто должен был следить за солдатами.

- Другой случай: мы защищали парня-повара. Его сослуживец спускался с БТР и случайно выстрелил из пулемета. Пули попали в солдата и раздробили пол-организма. У него потом рука не работала. И кто за это ответит? А ведь должны отвечать командиры, которые не научили срочника обращаться с пулеметом. Здесь может быть аналогия: может быть, не соблюдались условия службы? Надо разбираться, если на Степана напал сослуживец, то где этот сослуживец должен был быть в тот момент, согласно приказу? Чем больше нарушений вскроется – тем больше будет ответчиков. Даже люди косвенно виноватые, должны отвечать за смерть парня, - поясняет Андрей Курочкин.

Сейчас в социальных сетях обсуждается версия, что на Степана Цымбала напали сослуживцы-кавказцы. Что они могли не поделить? Доподлинно не известно. Мать погибшего солдата Араксия рассказала, что ни о каких подобных конфликта ее сын не рассказывал: «За эти месяцы я не услышала никаких изменений даже в голосе. Он всегда был радостный. С нетерпением ждали звонков друг от друга. Мы связывались и по видеосвязи. Я его видела. Если бы у него были неприятности, он бы выдал себя. Я – мама, я бы увидела. Да и он никогда не умел ничего скрывать».

Теперь же следователям предстоит выяснить, что же скрывается за всем этим делом.

- Если речь зайдет о группе лиц, которые напали на парня – то все они должны сесть поголовно. Но как же командир части может допустить, что у него образовалось преступное сообщество? Понятное дело, что это не выгодно руководству, - говорит Андрей Курочкин. – Дело может быть представлено так, что произошло все случайно или спонтанно. Этого нельзя допустить. Нужно как можно раньше привлекать специалистов и распутать весь клубок.

P.S.:

Напомним, информация о том, что на полигоне «Погоново» в Богучарском районе мертвым нашли солдата срочника появилась 12 февраля. По предварительным данным, все случилось во время учений двух дивизий: непосредственно Богучарской и прибывшей из города Валуйки Белгородской области. 10 февраля в одной из палаток полевого лагеря и обнаружили тело парня. На затылке у юноши была большая ссадина.Военный следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» Сейчас проводятся судебные экспертизы.