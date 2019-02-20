2019-02-20T15:19:21+03:00
Общество

Оригинальные йогурты «Вкуснотеево» признаны лучшими инновационными продуктами года

Продукция молкомбината «Воронежский» получила три золотые награды «Продэкспо-2019»
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Всего два месяца назад компания «Молвест» запустила питьевые йогурты «Сочная тыква» и «Морковный фреш со сливками». Сегодня эти овощные новинки «Вкуснотеево» не уступают по объемам продаж традиционным фруктовым и ягодным вкусам и покоряют сердца дегустаторов.

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На первой же международной выставке «Продэкспо-2019» строгая комиссия присудила йогуртам две награды высшего достоинства в номинации «Лучшие инновационные продукты 2019 года». Также высокую оценку экспертов получило сливочное масло «Вкуснотеево». Ему досталась золотая медаль в номинации «Лучший продукт 2019 года».

- Овощные йогурты – это мировой тренд, а мы стараемся делать новые продукты, отвечающие запросам и предпочтениям потребителей, - прокомментировал генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев. – О сливочном масле «Вкуснотеево» скажу, что секрет его популярности в том, что производится оно на современном оборудовании опытными технологами. Сырьем для масла являются только свежие сливки. Молоко жирностью более 6,3% для них поступает с наших ферм от уникальных коров породы Джерси».

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Кстати, масло – самый титулованный продукт бренда «Вкуснотеево». Только в 2018 году оно завоевало более 10 золотых медалей на различных выставках и конкурсах.

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на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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