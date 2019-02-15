Федор Стуков: Для сериала «Пекарь и красавица» мы сняли крутое фуд-порно!

С 18 февраля на СТС стартует новый комедийный сериал «Пекарь и красавица». Это 17-серийная аппетитно-романтичная история о том, как богатая и знаменитая модель и светская львица влюбилась в бедного пекаря. Роман героев Анны Чиповской и Никиты Волкова проходит в антураже рублевских изысков и вкусных булочек. О закулисье сериала «Комсомолка» расспросила режиссера Федора Стукова (который разбил сердца зрителей в 80-е ролью Тома Сойера и девочки из фильма «Родня»), а также артистов Даниила Вахрушева («Елки новые», «СуперБобровы») и Юлию Сулес («Горько!», «О чем говорят мужчины»).

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА ПРО ЗОЛУШКА

- Федор, вы считаете правдоподобной историю, когда богатая девушка начинает встречаться с бедным парнем? Обычно фильмы снимают про Золушку, ваш же сериал - про ЗолушкА. Что вы хотели рассказать этой историей? - поинтересовалась "Комсомолка" у режиссера.

Федор Стуков: - Многие молодые люди могут ассоциировать себя с ЗолушкОм, у каждого есть мечта когда-нибудь хотя бы посмотреть одним глазком на тот другой мир, куда не так просто попасть. Для этого не обязательна любовная история, для этого нужно много учиться, работать, чтобы самому стать обеспеченным, богатым человеком, чтобы на тебя обращали внимание. В нашем случае, мы как раз хотели показать, что неважно, богатый ты или бедный, какой ты расы, какого ты вероисповедания, любовь может соединить, казалось бы, несоединимые вещи. У нас есть свое послание: «Все возможно. Все зависит только от тебя».

- В сериале по определению вкусный антураж…

- Да, булки были везде, и они были очень красивые! - засмеялся Даниил Вахрушев.

Ф.С.: - О, знаете, как называется специализированная съемка приготовления еды? «Фуд-порно»! Открою «кухню»: нам помогали ее делать профессионалы. Представьте, как льется шоколад - все было очень красиво. И вкусно. По закону подлости, когда в кадре актеру нужно есть, он не голоден. И наоборот.

- Было много дублей с едой?

Юлия Сулес: - Не менее пяти. Мне было очень сложно. Перед съемками я лежала неделю на лечебном голодании. И вдруг сказали, что неожиданно сместились сроки съемок, и мне пришлось спешно выходить из этого процесса. А выход из голодания - самый сложный. В первый день съемок у меня кружилась голова, а в кадре стояли булочки, и мне по сценарию нужно было все время что-то жевать, а это категорически было мне запрещено. Но зато было весело.

- Вы сами любите готовить?

Д.В.: - Я филигранно жарю крылышки.

Ю.С.: - А я готовлю украинский борщ.

Ф.С.: - А я никогда этим не занимался, приходится рассчитывать на жену.

У КАЖДОГО В ЖИЗНИ ЕСТЬ СВОЯ НАВЯЗЧИВАЯ СОСЕДКА

- Юлия, вы играете соседку пекарей Гавриловых, которая может позволить себе влезть в личные дела этой семьи. Такой интересный персонаж: с одной стороны, навязчивая, с другой, дельные вещи говорит.

Ю.С.: - Люба, может, и навязчивая, и надоедливая (из той оперы, когда ее гонят в дверь, она - в окно), но это «голос разума»: в ее словах есть доля истины. И она желает им добра. Я не стала бы вести себя так навязчиво, как моя героиня, давать советы, но я всегда на стороне своего персонажа. И в данной ситуации своим искренним душевным участием моя героиня пытается помочь, сказать правильные слова.

Ф.С.: - У каждого в жизни есть «своя Люба». Этот персонаж - это голос совести, мудрый советчик.

- Даниил, вы играете брата главного героя, дерзкого рэпера, а не хотели бы поменяться ролями?

Д.В.: - Нет! Ходить с хмурым лицом и обжиматься с героиней Алины Алексеевой, которая играет сумасбродную невесту брата? У меня прикольный персонаж, он разбавляет юмором романтическую тему, мне очень нравится, я кайфовал: я бы взял от Ивана «легкость жизни», хотя не приемлю его желание постоянно лезть не в свое дело.

- Вы уже не первый раз играете персонажей, которые занимаются музыкой. Удалось пристроить что-то из своих треков в сериал?

Д.В.: - Нет, в фильме не мои треки, хотя я сам пишу музыку. Но в рамках проекта нужны были драматургические тексты, вряд ли бы у меня получилось в рамках цензуры. А так я параллельно занимаюсь в своей музыкальной студии - своеобразной творческой лаборатории: очень давно, лет с 13-14-ти, и не собираюсь бросать это хобби. Не знаю, что из этого выйдет, но если получится гастрольный тур из моего проекта, будет здорово.

- Федор, вы как бывший актер, какую роль выбрали бы себе?

Ф.С.: - Конечно, Оксану (экс-возлюбленную главного героя, которая надеется его вернуть) - мне не привыкать играть женские роли!

- Федор, кстати, про Оксану: удивляет несоответствие ее главному герою - как они продержались вместе семь лет?

Ф.С.: - Вы разве никогда не встречали в жизни диссонансные пары? Все вокруг недоумевают, как они сосуществуют, а им хорошо вместе. И только они понимают, почему им хорошо. А наш герой как раз в первой серии начнет понимать, что это не его женщина, но порядочность мешает ему сразу сделать правильный выбор.

ЗАВИСНУТЬ НА ТАРЗАНКЕ И ПОБЫВАТЬ НА ВЕЧЕРИНКЕ В СТИЛЕ ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ

- В сериале будет эффектная сцена, когда в результате козней пекарь зависнет на весь вечер на тарзанке, пока все на его глазах будут развлекаться на лужайке перед домом супермодели. Откройте секрет, что еще впечатляющего предстоит увидеть?

Ф.С.: - У нас достаточно красочный сериал, несколько сцен, действительно, впечатляющих, в том числе будет сцена на пароходе в стиле «Великий Гэтсби» с красивыми костюмами. К сожалению, мы во многом проигрываем бюджетам и времени западного кино, за океаном есть возможность снимать материала больше, собирать лучших актеров со всего мира.

- Сериал «80-е», который вы снимали как режиссер, оказался очень успешным, зрители ностальгировали по тем временам. А у вас нет ностальгии по прошлому, когда вы были актером, а не режиссером?

- Сериал «80-е» - добрая история, никто не надеялся на громкий успех, но она стала любимой, собрала кучу фанатов. Почему? Даже если в тех временах было что-то плохое, но вспоминается всегда, конечно, только хорошее: мы были моложе, были живы родители, и погода была лучше, и в футбол наши играли лучше. Но прошлое осталось в прошлом. И я стараюсь быть человеком не прошлого, а настоящего и будущего. Мне гораздо более интересно, как изменится мир в ближайшем будущем, уже через год, какие технические усовершенствования появятся...

Сериал «Пекарь и красавица» будут показывать на СТС с 18 февраля по будням в 20.00.