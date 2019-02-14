«Первые отношения - это энциклопедия будущей жизни»

Он не пропускает ни единой возможности бросить в нее снежок, ударить портфелем или дернуть за волосы. Она, в свою очередь, злится, плачет, жалуется учителю… А вечером открывает скрытую папочку на своем мобильнике, где лежат сохраненные фотографии из его профиля «ВКонтакте».

О тайнах подростковых чувств, о способах их выражения, о роли этих отношений в жизни ребенка накануне Дня всех влюбленных мы поговорили с гештальт-психологом Нонной Казмировой.

В каком возрасте возникает первая любовь?

Это происходит намного раньше, чем наступает возраст Ромео и Джульетты. Чтобы хорошо понять уже осознанную влюбленность, нужно понимать, как в принципе работает механизм. Любовь – очень важное чувство, и впервые ребенок испытает его к маме и папе. Эти ощущения остаются навсегда. Это наша опора. В дошкольном возрасте, в пять-шесть лет, у ребят возникает интерес к противоположному полу. Выглядит почти как дружба: дети меняются игрушками, держатся за ручки, угощают друг друга сладостями. Но от дружбы процесс отличается восхищением одного другим. Например, мальчик смотрит на девочку и понимает, насколько она не такая, как он, насколько она прекрасна. Его это завораживает. То есть проявляется любование непохожестью. В зависимости от того, в какой семье растет ребенок, проявляться эти чувства могут по-разному. Если примера хороших отношений нет, а интерес есть - мальчик может сам искать способ выразиться, например, дернуть девочку за косичку, схватить за одежду и т. д.

Когда подростки начинают осознавать свои чувства?

С начала периода полового созревания, в 9 - 11 лет, общение мальчиков и девочек кардинально меняется. Дети сбиваются в однополые группы, где они изучают свою гендерную принадлежность. Происходит подготовка: ребята формируют свой имидж, отрабатывают навыки общаться не ситуативно, а на более глубоком уровне. А уже потом со своими сформированными интересами они идут к человеку другого пола.

После 11 лет подросток физиологически меняется, начинает проявляться гиперсексуальность. Термин означает, что ребенка интересует противоположный пол. Начинаются встречи парами. И здесь пригождается опыт, сформированный ранее, в однополых группах. В этот период родители могут пугаться: дочь дружила только с девочками, а теперь с мальчиками. Но нужно поддержать интерес. Рассказать, как прекрасно иметь такие отношения. Это очень волнительно и ценно для ребенка. А мамы и папы, наоборот, бегут впереди паровоза: вдруг что случится. Но природу не обманешь. Да, в этом возрасте играют гормоны, но это больше про познание себя через другого. Тяги к физическому контакту еще нет. Чаще дети приходят к этому из-за родительских разговоров: ну, вот ты смотри там чего-то не сделай. Интерес - в волнительности общения, в дребезжащей струне внутри. И хорошо бы взрослым говорить именно об этом.

От чего зависит готовность делиться переживаниями с родителями?

Отношения с противоположным полом - самая интимная часть человеческой жизни. Она больше всего скрыта от посторонних, и то, что родителям вход туда запрещен, - естественно. Обычно взрослые просто предполагают или догадываются, что у ребенка кто-то появился. Любовными переживаниями чаще, конечно, делятся девочки. Но и от них не стоит ожидать, что придут и сразу расскажут обо всем. Подростковый период этим и характеризуется: ребенок меняется. Реагирует не так, как раньше. Но совсем пугаться взрослым не стоит: все, что вложил родитель, никуда не исчезнет. Если у вас раньше были хорошие доверительные отношения, этот фон останется, но и изменения произойдут. Это время предназначено для того, чтобы ребенок научился отделяться. Нужно понимать, что, когда закрывается, он формирует свой собственный мир.

Могут ли родители посоветовать что-то полезное, или лучше не лезть?

Вряд ли советы родителей будут эффективными. Но все равно, даже если мамы и папы вторгаются в эту часть жизни ребенка, ему будет важно, что его любят и о нем заботятся. Лучше попробовать повспоминать себя подростком, поделиться какими-то историями, посмеяться над всем этим. Но весь свой опыт в любом случае нельзя переносить. Подросток должен сформировать собственный образ идеального мужчины или женщины. Это необходимо, чтобы потом выбрать партнера для создания семьи.

Как правильно разговаривать об отношениях, чтобы не спугнуть?

Родители сейчас читают разную литературу, где рекомендуют много говорить с детьми. Но по своему опыту скажу, что часто вот это желание приводит к тому, что произносятся какие-то корявые и ужасные вещи. Например, начинают уберегать девочку от раннего замужества и рассказывают безумные истории. А ей не это сейчас нужно. В 13 - 16 лет в отношениях пары появляется флирт, мальчики-девочки определяются, по каким параметрам найти того, кому можно доверить свои мечты и желания, а потом уже свое тело. И важно, чтобы второй отвечал взаимностью. Родители же своим грубым вмешательством могут сильно ранить. Первые отношения - это как энциклопедия будущей жизни. Даже если ребенок плачет, важно уважительно принимать это. Через мучения он должен понять, что способен быть в отношениях, проявлять себя в них и оставаться цельным. Родителю лучше просто спросить: «Как я могу помочь?»

Чем чревато игнорирование чувств ребенка?

Это плохо. В такой момент подросток понимает, что в семье он не находит отклика и будет искать того, с кем можно поделиться. В 9 - 11 лет особенно важен наставник. Это может быть более взрослый сосед, учитель, тренер, старшие братья-сестры, с которыми хорошие отношения. В любом случае важно, чтобы переживания были разделены. Даже если родитель не знает, что сейчас сказать, как правильно ответить на вопрос, нужно дать понять: для вас это важно. И объяснить, что говорить о каких-то темах вы пока затрудняетесь. Иначе ребенок остается в своем переживании один. Отверженный.

Если чувства неразделенные, как поддержать ребенка?

Даже если его отвергли, он все равно должен чему-то научиться. И если сейчас не справляется, то не потому, что какой-то не такой. Он только учится. Если я как родитель вижу, что мой ребенок не получает взаимности, вряд ли мне придет в голову сказать ему: «Добивайся!»

Здесь важный момент для подростка: как принимать, если мой интерес не поддержан, если я что-то предъявляю, а мне не отвечают? Родителям точно не стоит успокаивать его словами, что это случайность и ошибка, а ты у меня такой хороший, и т. д. Нужно сказать, что так бывает, в жизни случаются несовпадения. Что это можно пережить, что ты будешь плакать, но справишься. Отсутствие взаимности близко к чувствам горя и потери. Нужно пройти и через гнев, и через боль, и через отрицание. Это важный опыт, который потом применяется во всех сферах жизни.

Решение добиться расположения во чтобы то ни стало возникает у ребенка опять же из-за отсутствия образца в семье. А фигура отрицательного, но крутого героя сейчас очень популярна. Ею легко пропитаться и перенести в жизнь. Силовой способ люди выбирают из-за неуверенности в себе, но для отношений он не подходит.

Как сохранить баланс между влюбленностью и учебой?

В этом плане мамы и папы могут быть более успешными, чем их дети. Влюбленный человек способен терять связь с действительностью. И нужно, чтобы кто-то говорил: «Ты здесь? Ты помнишь, что ты еще учишься?» Ребенку нужны границы, и родитель должен их выставлять. Дети потом с благодарностью вспомнят об этом.

Что делать, если воспоминания о первой любви не проходят?

Первый опыт всегда запоминается. Через эти приятности-неприятности ты учишься настоящим отношениям. Если он был неудачным, то, чтобы не зацикливаться, важно прожить все. Дать возможность позлиться и погоревать. Но если человек горюет уже 20 лет, то, конечно, нужно идти к специалисту. Прожить все с психологом. И тогда эта история останется в истории. Еще бывает, что-то из подросткового возраста тянется для того, чтобы получать определенные эмоции в новых отношениях. Но это все иллюзорно. Нужно находить их в реальной жизни.