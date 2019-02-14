Татьяна Васильева: «Участвовала в шоу «Секрет на миллион», чтобы заработать!»

13 февраля аншлаг в Воронеже собрала антреприза «Суп из канарейки» с Татьяной Васильевой. Перед спектаклем «Комсомолка» выспросила у актрисы, зачем она пошла откровенничать в шоу «Секрет на миллион», почему любит тягать 30-килограммовые гири, в каких отношениях со Станиславом Садальским и как себя чувствует Федор Добронравов.

ДОБРОНРАВОВ ЗАПАНИКОВАЛ, КОГДА НА ГАСТРОЛЯХ У НЕГО ПОДНЯЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ

- Татьяна Григорьевна, что с кино? В съемках четвертого сезона сериала «Ольга» будете участвовать?

- Не знаю. Я не понимала, кого я там играла? Много было вопросов по этой роли - зачем моя героиня приехала? Чтобы что? Роль какая-то условная. Схематичная. Надо, чтобы какая-то условная мать приехала? И она приехала. Я не поняла, кого я играю. Естественно, я его не смотрела. Могу смотреть только очень старые фильмы. А то, что сейчас…чур меня, чур.

- А какие вы смотрите? «Самая обаятельная и привлекательная»?

- Ну, это детское кино - 0+. Людям нравится. «Здравствуйте, я ваша тетя!» хорошая картина, там Калягин здорово сыграл, и Джигарханян, и Козаков, да все, кого там ни возьми, все блистательно работали. «Увидеть Париж и умереть» (сейчас я бы иначе, конечно, там сыграла), «Попса» - хотя бы на 50 процентов кино.

- А что с продолжением «Сватов»?

- Я не участвовала, меня убрали, это со мной часто бывает. Кому-то я перешла дорогу, не знаю, кому, но перешла. Хотя создатели очень хорошо ко мне относились, талантливые люди, очень хорошо пишут и снимают. Редкий случай, когда и режиссер, и сценарист классные, с таким замечательным чувством юмора. Они не были против импровизации, на заданную тему, конечно. А потом что-то произошло…

- А что случилось с Федором Добронравовым в начале февраля на гастролях в Рязани? Он не вышел на сцену, вокруг его болезни столько слухов ходит...

- Он сейчас себя чувствует очень хорошо, прекрасно выглядит. У него в прошлом году где-то на гастролях случился один инсульт за другим. Он попал в больницу. У него было бешеное, запредельное давление. Сразу сделали операцию. Все прошло благополучно. Он полежал там. Довольно быстро пришел в себя. Через месяц уже работал. Но как у всех мужчин в нем поселился страх. У него начало подниматься давление - и он перепугался. Почему умер Евстигнеев? Ему врачи расписали в красках про болезнь, он умер от страха… И Федор, ощутив это давление, стал пунцово-красным, врачи ему говорят, мол, ничего страшного, примите таблетку. Он принимает, оно не снижается. Мы ему говорим: поезжай в Москву. Когда он пришел в больницу - у него давление было 120 на 80. Это была паника.

БЫВШАЯ НЕВЕСТКА ТРЕБУЕТ ЕЩЕ ОДНУ КВАРТИРУ – БУДУ ПОКУПАТЬ

- О вас часто пишут сплетни. Вы расстраиваетесь?

- Я не читаю. Я не знаю, что пишут. Понятия не имею. Ничего хорошего не напишут, это я точно знаю. И зачем это читать?

- Зачем пошли в шоу откровений «Секрет на миллион» - муссировать самое неприятное? Это же больно… (в первой части передачи Васильева рассказала, как чуть не покончила с собой, как чуть не покончил с собой ее сын, о шантаже ее первой невестки, которая разрешала актрисе видеться с внуками только за деньги, - ред.)

- Не больно уже давно. Мне больно от других вещей… А тут я зарабатываю деньги, это входит в мою работу. Я долго не ходила по передачам. Но меня убедили, что все будет мирно, по-доброму. В чем я сомневалась. Но я заинтересована зарабатывать. В данном случае - на квартиру внукам. И заработала миллион. До меня всего пять человек выиграли миллион в этом шоу.

- Вопрос на миллион про самую-самую вашу тайну стал для вас откровением или вы были к нему готовы?

- Не знаю, откуда они его выкопали, но когда я это узнала, мне было даже это приятно. Что я могу об этом человеке говорить (пока это тайна для зрителей - вторую часть программы покажут 16 февраля в 17.00 - ред.).

- Вы вообще разве не отговаривали своего сына от участия в подобных передачах?

- А он и не принимает участия. Категорически. За ним бегают. И я не ходила по ток-шоу, когда первая невестка выступала в них. Я ей дала возможность зарабатывать, и она зарабатывала так очень хорошие деньги. Я все это понимаю. Да даже если бы и не зарабатывала, у меня нет на нее никаких обид. Я просто настолько ее жалею, я бы никому не пожелала из женщин такой судьбы: она одна, с тремя детьми, про ее любовника мне все время рассказывают, что он то с одной, то с другой... В общем, когда она рассталась с Филиппом, она лишила себя и детей всего.

Татьяна Васильева в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Вы с внуками сейчас видитесь?

- Теперь да.

- Без денег?

- Здрасьте. Только так. И пересылаю в Германию, и когда внуки сюда приезжают, они полностью тут на моем обеспечении. И летний отпуск, и остальные каникулы. Сейчас они все чаще бывают здесь, бывшая невестка почувствовала, что это очень выгодно. Я купила квартиру для внуков в Москве. Но она требует еще одну. Буду покупать. Мои дети про это не знают, повяжут меня и отдадут в психушку. Но она очень требует. Чтобы у каждого ребенка было по квартире. Понимаю, что она на этом не остановится - будет еще что-то. Но сейчас нужна еще одна квартира.

МОЕЙ ДРУЖБЫ НИКТО НЕ ВЫНОСИТ

- Вы к нам раньше все время на гастроли со Станиславом Садальским приезжали. Дружба с ним легко дается?

- Нет, мне нелегко. Я слово дружба как-то исключила из своей жизни. Я или общаюсь с человеком, или не общаюсь, а дружбу мне давно заменило другое слово - любовь. Я или люблю, или не люблю. А дружба… Я не знаю, что такое друзья. Раньше, в молодости, знала. Но моей дружбы никто не выносил. Моя дружба - это все целиком отдать. Людям это тяжело. Потом они начинают к этому привыкать и брать все время. Тогда мне уже становится тяжело.

- А когда вы ликвидировали своих подруг?

- Я не то чтобы ликвидировала, я поняла, что это просто зря прожитое время, и довольно большой период времени это все продолжалось. Особенно разговоры по телефону. Это счастье, что я обрубила все разговоры по телефону, они бессмысленны и ни о чем. Мне тяжело, меня это бесит - так зачем мне злиться? Это произошло не так давно. Я постепенно к этому пришла. Думаю, лет пять назад. Мне стало намного легче. Я себя приучила: не хватаюсь за телефон, когда мне плохо. Я эту проблему сама с собой решаю. И никому не звоню. В крайнем случае, в «скорую». Я запретила себе жаловаться и кого-то обсуждать.

- А если Садальскому станет плохо, кинетесь на помощь?

- Да, я ко всем кинусь и к нему тоже, конечно. Ко всем. Это уже неотъемлемо от моей жизни. И кидалась сколько раз, и к нему кидалась, когда он по больницам лежал, и серьезно все было, и поднимали всех врачей. Я все время на гастролях сидела с телефоном, и он мне подробно рассказывал, что в данную минуту с ним происходит. И мне это было нужно, потому что он мне был очень близким человеком. А сейчас как-то нет. Я не люблю, когда ко мне относятся как к товарищу.

- Он нам говорил, что вас очень любит. Не как друга.

- Я это иначе понимаю. Мы с ним во многих вещах очень расходимся.

Татьяна Васильева в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЕНЯ НЕ РАЗДРАЖАЮТ ЛЮДИ, ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ В МЕТРО

- Вас недавно защемило в метро. Знаменитости разве пользуются общественным транспортом?

- Я только в метро и езжу. Боюсь опоздать. Я себя вымуштровала так, что я никогда не опаздываю. Я приезжаю всегда за 1,5 часа до спектакля. Это возможно только на метро. Я могу ездить на такси только ночью. Когда возвращаюсь с аэродрома, на аэродром. С чемоданом когда. Хотя могу и на метро с чемоданом. Меня это совершенно не напрягает.

- А толкучка, фанаты, поклонники?

- Там никому ни до кого нет дела. Там главное - войти и выйти, чтобы тебя внесли и вынесли. Я привыкла, меня не раздражают люди. Я такой же человек, как они. Я для них живу, работаю для них. Почему я должна вызывать себе на платформу лимузин? Для чего? Чтобы эти люди говорили: «Ну правильно, вот они как живут, вот!». Потом я выйду на сцену, они что, мне будут верить?

- После травмы не стали с опаской ездить в метро?

- Я после того случая вечером опять ехала в метро. Мне объяснили, как надо входить, что я была не права. Я согласилась. Надо не головой входить, а ногами. Не надо совать голову. Я получила по голове, потому что мигал красный - сейчас закроется. Никто теперь не объявляет «Осторожно, двери закрываются». Красный - стой, зеленый – иди. Надо же предупредить, что это не иллюминация, а светофор. Ну, не предупредили.

ПОЛУЧАЮ НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ И ПОДНЯТИЯ ТЯЖЕСТЕЙ

- Что сейчас вас радует в жизни?

- Моя семья и моя работа.

- Можно ведь уже отдохнуть, не брать столько работы, наслаждаться…

- Почему? Для меня работа - то, где я получаю наслаждение. Больше я нигде не могу его получить в этой жизни. А чем я могу заняться?

- Другие вышиванием занимаются, садом.

- Вышивание - не мое, я лучше на сцене побуду.

- Видела в Инстаграме ваши фото и видео в тренажерном зале. Спорт - постоянная составляющая вашей жизни?

- Да, каждый день. Я давно этим занимаюсь. Сама могу провести занятие. Когда я в Москве, занимаюсь с тренером и в группе. А когда в поездке, что чаще всего бывает, то я сама занимаюсь в тренажерном зале. Сначала иду долго-долго, а потом занимаюсь с тяжестями, с железом.

- Сколько вы сейчас поднимаете?

- Мне сказали, что если я еще 20 кг подниму, буду мастером спорта. Хочу успеть добиться этого. Сейчас 30 кило поднимаю, еще чуть-чуть. Надо один рывок сделать и все - я мастер спорта.

- Почему такой странный выбор? Дамы респектабельного возраста обычно правильным питанием занимаются, ходьбой, фитнесом, не тягают гири…

- Мне нравится делать невозможное. Такой у меня стиль жизни. Если я очень уставшая, мне надо еще больше устать. Если я в тренажерном зале что-то не доделаю, я потом весь день буду мучиться. Мне проще сделать над собой усилие. И потом я чувствую себя лучше. Чувствую, что я легче гораздо стала, могу делать много не сцене. Актер должен этим заниматься. Он не должен быть толстым, рыхлым, тяжелым.