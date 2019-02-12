Вадим Кстенин: «Потенциальные подрядчики по ремонту городских дорог должны быть готовы к максимально жесткой приемке работ»

В этом году планируется полностью обновить ещё 23 объекта.

– Я ставлю задачу проводить такие торги максимально оперативно, чтобы была возможность начинать масштабные дорожные работы сразу же после наступления соответствующих погодных условий. Все потенциальные подрядчики, выходящие на торги, должны быть готовы к максимально жесткой приемке работ. Ремонт дорог будет вестись под самым строгим контролем, – отметил глава Воронежа.

Начальная максимальная цена контракта – 505 млн. рублей. Заказчиком выступает МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства», общий срок выполнения подрядчиком всех этапов работ по контракту составляет 139 календарных дней (согласно графику). Дата окончания подачи заявок – 28.02.2019, заявки будут рассмотрены 6 марта, а аукцион пройдет 11 марта. Планируемая дата заключения контракта: 25 марта 2019.

– Мы продолжаем улучшать состояние улично-дорожной сети города. Благодаря федеральной программе только за последние два года мы полностью обновили 300 километров основных магистралей города. В этом отремонтируем ещё больше 20 улиц. Нам нужно по максимуму использовать возможности проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы привести в порядок как можно больше воронежских дорог, – подчеркнул Вадим Кстенин.

В 2019 году полностью будет заменено дорожное покрытие:

– проезд А-134 (подъезд к Воронежу, мимо перинатального центра ОКБ №1 до железнодорожного переезда);

– улица 20-летия ВЛКСМ;

– улица 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Орджоникидзе);

– площадь Брусилова;

– улица Донская;

– улица Карла Маркса (от улицы Таранченко до проспекта Революции и от улицы Кольцовской до ДС «Юбилейный»);

– улица Кирова;

– улица Латненская (от улицы 9 Января до улицы 232-й Стрелковой дивизии);

– улица Лётчика Колесниченко (от улицы Моисеева до улицы Ворошилова);

– улица Ломоносова (от улицы Берёзовая Роща до улицы Дарвина);

– набережная Массалитинова;

– улица Новгородская (от улицы Хользунова до улицы 45-й Стрелковой дивизии);

– улица Орджоникидзе;

– проезд от автодороги «Остужева-Боровое» (мост через р. Усманка) до микрорайона Сомово;

– проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова);

– улица Перевёрткина;

– улица Плехановская;

– улица Студенческая;

– улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой);

– улица Театральная;

– улица Феоктистова;

– улица Чернышевского;

– Ясный проезд (от улицы Донской до улицы Солнечной).

Кроме того, в рамках контракта будут ликвидированы 11 мест концентрации ДТП на улицах 45-й Стрелковой дивизии, Шишкова, Южно-Моравской, Ленинском и Московском проспектах и др. Эта работа подразумевает установку пешеходного ограждения, г-образных опор с дублирующими знаками «Пешеходный переход» над проезжей частью и др.

Справочно: реализация федерального проекта стартовала в 2017 году. За этот период в Воронеже полное обновление получили более 160 улиц (64 в 2017 году и 104 в 2018-м). Общая протяжённость отремонтированного покрытия – 300 км.