Воронежский линчеватель 19 лет скрывался от правосудия

Ноябрь 1999-го. Воронеж. Улица 20-лет Октября. Четверо парней в масках врываются в коммуналку, вытаскивают 36-летнего мужчину на улицу, заталкивают в черный джип, а затем увозят в неизвестном направлении. Следующим утром тело похищенного со множественными травмами обнаружат в реке, неподалеку от села Малышево Хохольского района. Двух преступников задержат сразу. Они отсидят 12 и 13 лет. Еще один исчезнет бесследно. А мужчину, речь о котором пойдет ниже, поймают спустя 19 лет, на дне рождения своей матери.

БРОСИЛИ В ВОДУ ЖИВЫМ

Причиной всей этой трагедии стал еще один жуткий случай - изнасилование. Погибший надругался над восьмиклассницей. Девочке было 15 лет. Семья не стала юридически фиксировать случившееся. Брат школьницы обратился к приятелям, которые в итоге и устроили самосуд. Повод для мести вскрылся только на этапе допросов. Тогда следователи провели проверку и выяснили, что погибший, действительно, изнасиловал девочку. Его признали виновным, но уже посмертно.

- 3 ноября около одиннадцати часов вечера четверо парней (трем было по 22, одному немного за 30) встретились в парке «Орленок». Там они работали охранниками. Надели свою униформу. Взяли с собой черные вязаные шапки. И на черном «Мутсубиси Паджеро» поехали искать обидчика, - рассказывает руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Воронежской области Андрей Шевелев. - Сначала они прибыли к девочке, которая пострадала, чтобы выяснить подробности про обидчика. Та, сама толком не поняв, кто к ней приехал, дала контакты знакомых, которые располагали информацией. Так по цепочке, через разных людей, парни выяснили адрес насильника.

И вот - коммунальная квартира у Цирка. Молодые люди вламываются в помещение. Силой хватают полуголого мужчину. В одном трико, босого, выводят на улицу и заталкивают в салон джипа. Едут к 15-летней девочке, которая подтверждает: да, именно это человек надругался над ней. После чего компания мчится за город - в Хохольский район.

- Они выбрали безлюдное место неподалеку от села Малышево. Вероятно, уже бывали там. Наручниками приковали мужчину к дереву и начали избивать. Все четверо были пьяные. Били руками и ногами. Эксперты зафиксировали не менее 46 ударов. Ни одного не задетого органа не осталось. На спине также есть рана от ножа, - добавляет руководитель отдела. - Затем человека бросили в воду. И тут версии разные: каратели говорят, что оттащили и положили лицом вверх, чтобы тот пришел в себя. Следствие считает, что они хотели его утопить и спрятать тело. Следующим утром местный житель нашел погибшего в камышах.

Список повреждений, которые нанесли молодые люди погибшему, растягивается на три листа. Возможно, и от этих ран он бы мог скончаться. Но известно точно: в воде мужчина еще был жив. Согласно официальному заключению, «смерть наступила от утопления в воде на фоне травм головы, шеи, живота, яичек, осложнившихся развитием асфиксии».

В МОЛДОВЕ УХАЖИВАЛ ЗА БАБУШКОЙ

С помощью свидетелей личности подозреваемых установили быстро. Но задержать смогли только двоих. Областной воронежский суд признал их виновными. Приговорил к 12 и 13 годам лишения свободы. Еще один - брат одного из осужденных - до сих пор в федеральном и международном розыске. Пустившись в бега, он оставил в Воронеже беременную жену. Девочка, которая родилась в том браке, никогда не видела отца.

Четвертый, назовем его Сергеем Кнутовым, дня два-три побыл в городе, а затем уехал в Молдову ухаживать за больной бабушкой. Правда, женщина вполне благополучно прожила еще десять лет. Сам мужчина вскоре после переезда женился и взял фамилию супруги. Зарабатывал на жизнь тем, что устанавливал окна. В браке у них родилась дочка. Сейчас ей 16 лет.

- Данных, что он уехал именно за границу, не было. Сначала его объявили в федеральный розыск, потом уже в международный. К тому времени мужчина уже сменил фамилию. Другое государство, другие следователи - по звонку ничего не сделаешь, - объясняет Андрей Шевелев.

В 2010-ом супруги решают разойтись, притом что официально остаются в браке. Кнутов возвращается в Россию и поселяется в Подмосковье – в Химках. Зарабатывает шабашками, в основном все теми же окнами. Через пять лет переезжает в Белгородскую область – в Старый Оскол. Здесь находит новую любовь. Женщину, с которой создает семью, но не оформляет ее официально. Вместе они растят общего ребенка и детей от первого брака супруги. С дочерью, которая осталась в Молдове, Кнутов регулярно созванивается по «Скайпу».

Спокойная жизнь прерывается 19 мая 2018 года. Спустя 19 лет уже 41-летнего мужчину задерживают правоохранители в Рамонском районе. Кнутов приезжает на день рождения своей матери.

К слову, родственники все это время хранят молчание. Жены тоже утверждают, что ничего не знали. Вторая супруга и вовсе надеется, что мужчину отпустят, очень трепетно к нему относится.

СРОК ДАВНОСТИ НЕ РАБОТАЕТ

Правоохранителям все-таки удалось установить местонахождение обвиняемого. Они точно знали, что именно в этот день мужчина приедет к матери.

- Обвиняемый свою вину не признает, но не отрицает событий, которые произошли в Хохольском районе. Говорит, что просто пару раз ударил того человека и не думал, что он умер. Все это время он ни от кого не скрывался, просто уехал за бабушкой ухаживать, а потом влюбился. Фамилию жены взял, потому что в Молдове такая традиция. И это важный момент, потому что даже по самым тяжким преступлениям срок давности – 15 лет. Но есть оговорка: если человек находится в розыске, тогда срок давности приостанавливается. Однако подозреваемый должен об этом знать. И вот сейчас он упирает на то, что не подозревал о розыске, о суде над товарищами, – рассказывает руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Андрей Шевелев.

Вместе с тем в СК говорят, что доказательств: результатов экспертиз, показаний свидетелей, - хватает. Часто ли мужчина берет фамилию супруги? Совпадение ли, что сразу после убийства человек уезжает к якобы больной бабушке в Молдову, до этого не навещая ее? К тому же, у обвиняемого на момент задержания не было российского паспорта, а молдавский он якобы потерял.

Сейчас мужчина находится под стражей, уголовное дело по статьям «убийство», «похищение», «проникновение в жилище» направлено в суд для рассмотрения. По аналогии с приговорами отсидевших приятелей Кнутову грозит не менее 10 лет тюрьмы. Учитывая, что 19 лет он скрывался от правосудия, наказание может быть и строже.