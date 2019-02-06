Не хотим чувствовать себя дряхлыми бабками: как пенсионерки из Воронежской области побеждают старость

...Со спортом 72-летняя Мария Яковлевна Жданкина никогда особенно не дружила. Ну, если не считать школьных уроков физкультуры и занятий в техникуме. Жизнь была наполнена до краев работой, семьей, детьми. А вышла на пенсию - время появилось. Как и проблемы с самочувствием.

Тогда она стала заниматься в городской группе здоровья.

«Бабушка, ты куда?» - «На тренировку!»

- Не хотелось себя чувствовать дряхлой бабкой, нужно было привести организм в норму, - вспоминает пенсионерка. - Поначалу было непросто. А потом втянулась.

Да настолько, что уже не представляет жизни без занятий спортом. Мария Яковлевна - старейшина спортивно-оздоровительной группы «Оптимист», что действует в Борисоглебске уже 15 лет. После тренировок она чувствует прилив сил, энергии. И домашняя работа в радость!

Спортивная судьба ее коллеги по занятиям и ровесницы Нели Алексеевны Ярмоленко похожа. Спортом особенно никогда не увлекалась. Некогда было: семья, работа. Но всегда любила ходьбу. И сейчас на тренировки ходит пешком, а еще по утрам обязательно делает зарядку.

предоставлено членами клуба «Оптимист».Фото: личный архив.

Неля Алексеевна с гордостью показывает копии наград, газетных статей об их группе. В 2005 году они ездили в Воронеж на культурно-оздоровительный праздник для пенсионеров. Борисоглебские спортсменки там произвели фурор:

- Другие скромно так демонстрировали упражнения со стульчиками, а мы как дали зажигательный танец - все упали! - улыбаются воспоминаниям бабушки-физкультурницы.

Летом, когда в работе оздоровительной группы наступают каникулы, они ходят на речку - поплавать, потренироваться, пообщаться. За это время крепко подружились.

Контингент спортсменов - от 55 до 84 лет

Организатор «Оптимиста» - Спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья - находится в Воронеже. Но таких замечательных условий для занятий, как в Борисоглебске, нет нигде, убеждены местные любительницы спорта.

- В начале работы группы мы набирали желающих приобщиться к спорту по обычному объявлению в газете. Около 12 человек занимались еще в комнатке старого помещения собеса, - вспоминает тренер группы Татьяна Долгова. - И условий не было практически никаких.

предоставлено членами клуба «Оптимист».Фото: личный архив.

Сегодня зал борисоглебского спорткомплекса «Юность» не вмещает всех желающих подтянуть здоровье: в «Оптимисте» уже около 50 человек! По вторникам-четвергам-субботам прямо с утра проходят тренировки. Начинаются они с обычной разминки. Занятия включают элементы йоги, калланетики, силовой подготовки, гимнастики Амосова, упражнения по системе Бубновского. Занимаются здесь и ритмической гимнастикой, и упражнениями с предметами: палками, мячами, гантелями.

Особенно в группе любят упражнение с мячами. Солидного возраста бабушки и дедушки превращаются на какое-то время в озорных девчонок и мальчишек.

- Тренировки не должны быть скучными, однообразными, - считает Татьяна Долгова. - При этом очень важно учитывать возрастные особенности моих «девочек». Как-никак, у нас контингент от 55 до 84 лет... Поэтому прыжки, скручивания, бег мы исключили. А вот скандинавскую ходьбу некоторые практикуют. В целом, все упражнения направлены на поддержание организма в тонусе.

предоставлено членами клуба «Оптимист».Фото: личный архив.

Хочу петь, танцевать и влюбляться!

С тонусом у спортсменок, нужно сказать, полный порядок. Они энергичны, бодры, активны, улыбчивы. Много шутят, с удовольствием хохочут. Регулярные занятия спортом не только улучшают физическую форму, но и способствуют хорошему настроению. В «Оптимисте» тренируются настоящие оптимистки!

- Продление социальной активности пожилых людей, профилактика социального одиночества и изоляции предусматривают нестандартные формы работы, - говорит Надежда Волокитина, участница группы «Оптимист», психолог отдела комплексного социального обслуживания населения Управления социальной защиты населения Борисоглебского городского округа. - Одна из таких форм - приобщение пожилых людей к спорту. Причем у нас такое приобщение проходит живо, увлекательно.

- Заниматься спортом так здорово! - констатирует Надежда Волокитина. - Нашим спортсменкам многие завидуют. Тем более, атмосфера в группе доброжелательная. Закономерно, что люди со склонностью к конфликтам здесь надолго не задерживаются, уходят.

А еще спорт позволяет раскрыться дремавшему доселе творческому потенциалу, говорит психолог. Некоторые участницы начинают писать стихи, заниматься бальными танцами, изучать английский, осваивать компьютер, с удовольствием играют в спектаклях кукольного театра. Очень обижаются, если не досталось роли!

ЗНАЙ!

Слушайте свой организм

Рекомендации Татьяны Долговой, тренера спортивно-оздоровительной группы «Оптимист», читателям «Комсомольской правды»:

- не лениться, делать хотя бы зарядку, а лучше подружиться со спортом;

- не переедать, особенно на ночь, употреблять больше фруктов, овощей, меньше соленого, жареного, жирного;

- самое главное - слушать свой организм, который подскажет и режим нагрузок, и правила питания.

предоставлено членами клуба «Оптимист».Фото: личный архив.

ОФИЦИАЛЬНО

Молодежь не отстает

- В нашем городском округе создаются условия для занятий физкультурой и спортом борисоглебцев самых разных возрастов. Действуют ФОК «Юность», СК «Борисоглебский», 33 спортивных зала, 62 спортплощадки, лыжная база, два конно-спортивных манежа, - рассказывает Василий Попов, начальник сектора спорта администрации Борисоглебского городского округа. - На базе ДЮСШ обучаются больше 1300 юношей и девушек на отделениях по 16 видам спорта. В 2018 году провели 165 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие больше 11 тысяч жителей городского округа.

На базе СК «Борисоглебский» продолжает работу Центр тестирования Всероссийского комплекса ГТО. В минувшем году 2387 жителей городского округа приняли участие в сдаче норм.

Представители клуба единоборств «Ратибор» стали победителями Мирового кубка по кикбоксингу (WAKO), Первенства России по этому же виду спорта, Первенства Вооруженных сил по боксу среди молодежи, Первенства ЦФО по боксу среди молодежи.

Спортклуб «БАРС» победил на Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою в Тольятти.

Сборная Борисоглебского городского округа стала бронзовым призером XVIСпартакиады учащихся Воронежской области, мужская сборная команда округа по волейболу - серебряный призер Чемпионата Воронежской области; сборная команда Борисоглебска - победитель IIСпартакиады комплекса ГТО среди трудящихся Воронежской области.