Децл предсказал свою смерть в 35 лет

Из Ижевска пришли печальные вести: на гастролях умер Децл. Предположительно, от остановки сердца. Ему было всего 35. Примечательно, что в одном из интервью певец говорил о том, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет.

"Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой", - говорил Кирилл Толмацкий в интервью.

В том же интервью он высказал свое отношение к проекту "Битва экстрасенсов": "Забавно, что в православной стране показывают мистику-эзотерику. Волшебство не происходит, если в него не веришь...В проекте 50 на 50 талантливых персонажей и просто актеров. Приходят люди с улицы. И ради прикола, ради шоу их берут. Потому что моментами они угадывают - есть ведь такая вещь, как интуиция".

Пропаганду здорового образа жизни Децл называл бредом: "Потому что перенапрягать суставы, мышцы - это глупо. Самый здоровый спорт - это йога, гимнастика. С утра встали сделали зарядку - этого достаточно. Зачастую, люди, которые пропагандирую ЗОЖ применяют различные препараты роста мышц. Это тоже вредно".

Децл в Воронеже в 2015-мФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кирилл Толмацкий мечтал полететь в космос на своем частном космическом корабле. "Думаю, это очень перспективная сфера деятельности. Но если человек готов выкинуть деньги на один полет в космос, так я думаю, лучше их потратить на строительство своего космического корабля: если есть технологии, нанять людей, которые скопируют и модернизируют «Шаттл» или «Буран», не проблема, чем отдать эту сумму просто за туристический билет в космос", - констатировал артист.

Рассказал он и о воспитании сына Тони. По словам певца, главное, чтобы мальчик был честным и относился ко всем так, как он хочет, чтобы относились к нему. "Он достаточно воспитанный, умный парень. Учится хорошо. Если приходится пропускать школу, я с ним занимаюсь, и мы обгоняем класс на полгода. Я ему с математикой помогаю. Если математику объяснить, она даже веселая немного. Ему нравится математика, литература, окружающий мир", - делился Толмацкий.

Долгое время у Тони была такая же прическа, как у папы. "Но жестокие дети с предвзятым мнением родителей дразнили и дергали его. И мы решили его постричь. У нас же в стране сильно развито стадное чувство: если один скажет, что ты дурак, то обязательно десять человек за ним повторят. А другим потом объясняй, что ты не такой", - посетовал тогда Децл.

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