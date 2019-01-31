2019-01-31T18:47:26+03:00
Общество

Дворы домов на улице Ворошилова в Воронеже снова затапливают фекалии

Потопы здесь возникают с закономерной периодичностью
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ООО "РВК-Воронеж". Чего только не приходится доставать из канализациифото с сайта ООО "РВК-Воронеж". Чего только не приходится доставать из канализации
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Во дворах домов по улице Ворошилова в Воронеже опять разлив фекалий из канализации. И это уже не новость. Ни для жильцов, ни для чиновников, ни для водоканала. Зловонная вода течет из колодцев на улицу по причине засора. А засоры здесь случаются регулярно. Например, последний раз аварийные бригады вынули из колодца … фуфайку. «Завсегдатаями» канализации также становятся памперсы, одежда, средства гигиены…

Ситуацию усугубляет и тот факт, что сети официально находятся на балансе Министерства обороны, но уже несколько лет не обслуживаются ведомственной УК. В этой ситуации муниципальные службы просто не имеют права внедряться на ведомственную территорию. Однако в случае ЧП, как это произошло и сейчас, разовые мероприятия по устранению засоров проводят. Но на этом дело и заканчивается.

- Радикально решить проблемы может передача сетей на баланс муниципалитета, – рассказали «Комсомолке» в управе Ленинского района. – Для этого прежний собственник должен передать городу пакет документов, но не делает этого.

Если даже такой пакет документов окажется в распоряжении мэрии, по закону, передаче хозяйства на баланс города должна предшествовать процедура оформления заявки на сайте росреестра. Если в течение года никто не заявит о своих правах на сети, муниципалитет имеет право забрать их себе. Понятно, что схема эта хлопотная, а процесс нескорый.

- Есть и другой вариант, - уточнили в управе. – Жильцы домов как пострадавшие могут подать к иск к Минобороны. В этом случае суд обяжет ведомство заняться обслуживанием сетей. Мы неоднократно встречались с жильцами домов и подробно описывали им схему действия, но, как только канализация после вмешательства аварийных бригад водоканала, приходила в норму, о проблеме «забывали».

Вот и на этот раз управа направила заявку на устранении неисправности в городское управление ЖКХ. Оттуда ее передали в водоканал. К ликвидации аварии приступят вечером 31 января или утром 1 февраля. Проблему устранят. Ровно до следующего засора…

ИСТОЧНИК KP.RU

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