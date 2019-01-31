Фестиваль "Центр" покажет воронежцам спектакль на вокзале, театр голоса, хип-хоп-спектакль

С 29 апреля по 4 мая в Воронеже пройдет второй фестиваль негосударственных театров «Центр». В столицу Черноземья приедут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, обсуждается участие частного театра из Казахстана.

Никитинский театр уже с 3 февраля начнет продажу билетов на мероприятия форума. Основные события программы определены, хотя, возможно, ближе к началу форума появятся еще какие-то сюрпризы. Организаторы отмечают, что зрителей ждет смелая программа: фестиваль про поиск - нового языка, тем, про отсутствие страха.

- Программа этого фестиваля будет масштабнее и глубже предыдущего. Первый форум для нас был своего рода «пилотом», после него мы постарались учесть ошибки и продумать нюансы. Каждый следующий год мы будем делать «Центр» необычно, по-новому! - сказал худрук Никитинского театра Борис Алексеев. – В этот раз воронежцы увидят интересные спектакли и послушают оригинальные концерты. Мы привезем уникальный театр голоса. Певцы Duo Zikr показывают, что человеческий голос может звучать как орган и передавать то, что словами передать невозможно: жизнь человеческой души.

Борис Алексеев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Программа фестиваля будет состоять из основной и образовательной (планируются лекции ведущих театральных критиков). Воронежцам покажут необычные вещи. Например, спектакль на вокзале, спецпроект специально создадут для фестиваля. Приедет интересная группа с Урала, оригинальные вещи привезут на форум и уроженцы Воронежа. Запланирован и кофейный фестиваль. Несколько мероприятий пройдут в уличных пространствах.

А теперь подробнее.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

29 апреля в 19.30 Никитинский театр

«Ханаана». Спектакль привезет в Воронеж «Театр 18+» из Ростова-на-Дону. Поставил его худрук театра, выпускник Воронежской академии искусств Юрий Муравицкий по пьесе драматурга, выпускника Воронежского института искусств Германа Грекова. Жанр спектакля авторы определяют как «русский гиньоль», то есть театральное представление, в котором жестокость и ужас повседневности сконцентрированы до такой степени, что зрителю становится не только страшно, но и смешно. Постановка номинирована на национальную театральную премию «Золотая маска-2019» в четырех категориях «лучший спектакль малой формы», «лучшая работа режиссера», «лучшая работа художника», «лучшая женская роль».

30 апреля в 20.00 Никитинский театр

«Сонм». Мастерская Дмитрия Брусникина (Москва), режиссер Семен Ступин. Моноспектакль Василия Буткевича о маньяке-убии це Чарльзе Мэнсоне, парадоксальная попытка исследовать технологию зла. Отталкиваясь от страшнои фигуры Мэнсона, авторы хотят постичь, как человек совершает неправильный выбор и в кого он превращается.

1 мая в 20.00 бар «Оптимист»

«Табортаборт». Площадка "Скороход" (Санкт-Петербург), автор и режиссер Артем Томилов. Моноспектакль Владимира Кузнецова. Постановка для зрительского сопереживания. В ней каждый найдет частички или огромные фрагменты своих собственных жизней. "В какие моменты мы задумываемся о том, что такое Я? Зачем оно, откуда, куда и для чего? В самые острые, как полагается. Или есть люди, которые практикуют такой анализ перманентно, просто проживая свою жизнь, подспудно зная, что такие вопросы вообще есть, и что поиск ответов на них и создает момент "здесь и сейчас". А еще бывает так, что мы долго рассказываем кому-то свою жизнь, прописывая картину за картиной, словно собирая осколки после большого взрыва, или не осколки, а следы самого дорогого что было - в одно облако ощущений, которое и есть Я. А зачем нам всё это? Зачем нам Я? Тоже интересный вопрос " – объясняет идею спектакля Артем Томилов.

2 мая в 17.00 Никитинский театр

«Цыганский барон». Спектакль поставил в Никитинском театре Коля Русский. Режиссер исследует природу вождя и власти. Рабочий Алексей утром идет на завод и по пути встречает цыганку. Он впервые видит то, что не может понять и объяснить. Какая-то магическая сила сталкивает его с ней трижды. Алексей, словно герой греческой трагедии, проходит путь и встречается с некой силой, способной разрушить его (и не только) жизнь. Действие происходит в 1951 году. Но это не точно. Алексей - воплощение народа, а цыганка - власти. Но и в этом можно усомниться. Главное, что после этой решающей встречи польется дождь из крови, после ничего нельзя будет вернуть назад.

3 мая в 17.00 Никитинский театр

«Чайка». Спектакль по пьесе Чехова поставил Ринат Ташимов в Центре современной драматургии (Екатеринбург). Смешной и ироничный спектакль про жизнь простых людей, которые любят, страдают, ненавидят, пьют чай и говорят пошлости. Спектакль про то, что мечты разбиваются и губятся в окружающем быте. Про то, что даже по небу, на которое смотришь, мечтая о лучшей жизни, уже кто-то прошелся грязными сапогами. Если вы любите классику, и если вам она надоела, и даже если вы ее ненавидите и постоянно ищете что-то принципиально новое - яркая и экспрессивная постановка Рината Ташимова для вас.

4 мая в 15.00 вокзал «Воронеж-1»

«Мальчики». Спецпроект фестиваля «Центр» - иммерсивная постановка Олега Христолюбского по роману нобелевского лауреата по литературе 2015-го Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Это спектакль-путешествие. История о личной ответственности каждого в судьбе целой страны. Режиссер увезет нас далеко, но туда, где мы станем ближе к проблемам сегодняшнего дня. Вспомним о близких, родных и том, как тяжело их терять.

OFF-ПРОГРАММА

29 апреля в 18.00 Никитинский театр.

Показ фильма Юрия Муравицкого «Разбор». История разворачивается после показа спектакля, зрители ждут артистов, артисты ждут режиссерского разбора, режиссер разговаривает с важными гостями. Действие происходит одновременно в трех пространствах - театральном зале, фойе и кафе. Фактически это были съемки нескольких сцен кино в жанре мамблкор, и одновременно театральный перформанс, в котором зрители могли наблюдать за процессом съемок и за импровизацией актеров. После фильма пройдет обсуждение с Юрием Муравицким и Германом Грековым.

1 мая в 17.00 сквер Никитинского театра.

Читки пьес учеников Школы драматургии «Центр».

1 мая в 17.00

Концерт Duo Zikr. Выступление единственного в мире Театр Голоса - самобытного театра вокальных импровизаций Ольги Ткаченко и Игоря Силина. В своем творчестве певцы опираются на глубинные традиции мировой музыкальной культуры и в то же время выступают как новаторы, предлагая слушателям новый стиль, новое звучание, новую музыкальную эстетику, соединяя классическую музыку, этнические напевы и современный фри-джаз. Дуэт использует авторскую технику пения - уникальное сочетание вокальных приемов, среди которых классический (камерный) вокал и архаические техники голосоведения разных народов, основой которых является пение без слов, так называемая, «безнотная музыка со свободным вокалом», поэтому, творчество дуэта отзывается людям в любом уголке мира. За 25-летнюю историю дуэта вокалисты успешно гастролировали в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Австралии, США, Испании, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Гонконге, Венгрии, России, Украине, Словакии, Тунисе, Израиле. DUO ZIKR исполнит воронежцам уникальную программу «Мы продолжаем».

1 мая в 17.00 Никитинский театр

«1:40». Хип-хоп спектакль от Funky Production совместно с командой MadFootClan (Санкт-Петербург, Воронеж, Липецк, Курск, Рязань, Калуга, Северодвинск) при участии DJ Nick Brown и Prostozvuk. Спектакль создан, чтобы передать энергетику хип-хопа.

2 мая в 20.00 Никитинский театр

Концерт группы «Абстрактор». Выступление прогрессив-фолк коллектива воронежских музыкантов-виртуозов. Коллектив в своем творчестве погружается в фольклор и привносит в него экспериментальные ритмы, академический рояль и невероятное переплетение синтезаторов и русских народных инструментов. За два года деятельности «Абстрактор» стал лауреатом международного фестиваля этнической музыки «Мир Сибири» в номинации «Эксперимент», и «Лучшим новым проектом» на международной этно-премии Russian World Music Awards.

3 мая в 21.00

«НЕ трезвая жизнь». Актерское товарищество «Понедельник» (Новосибирск), идея и сочинение Дмитрия Егорова. Этот концерт-спектакль - посвящение поколениям 60-70-х годов. Тем, кто формировался в то время, когда казалось, что рамки свободы стали шире. Тем, кто пытался сохранить свободу в себе. Тем, кто, по сути, был первым советским андерграундом Тем, кто мог бы открыть и сделать гораздо больше, чем удалось - хулиганским поэтам, подпольным музыкантам… «Мы вспомним Шпаликова и Володина, Бродского и Битова, Ерофеева и Довлатова, Северного и Высоцкого, и других НЕтрезвых людей, кого спасала ирония, любовь и внутренняя свобода, - объясняет идею автор.

4 мая в 20.00 сквер Никитинского театра

Опен-эйр с участием группы Олега Ягодина «Курара». Концерт известной уральской инди-рок группы станет закрытием масштабного фестиваля. Группа представит часть нового альбома «Кафка».

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СПРАВКА «КП»

Напомним, в программе первого фестиваля «Центр» показали шесть спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода и Воронежа, уличные выступления, концерты, выставки, прошли кофейный фестиваль и режиссерская лаборатория, в рамках которой создали три эскиза спектаклей о жизни и судьбе знаменитых воронежцев. Форум посетили около 10 тысяч человек.