Врачи из воронежской глубинки три года не замечали, что у ребенка нет ануса

В семье Гальцевых из Давыдовки Лискинского района четверо детей. Младшая Варя родилась в 2015 году. Сейчас девочке почти четыре года. Три из них ребенок прожил без … анального отверстия.

Эта врожденная аномалия, на медицинском языке звучащая как атрезия ануса с ректовестибулярным свищом, возникает из-за патологического течения беременности матери и влияния вредных факторов. Лечится хирургическим путем. Чем раньше выявлена болезнь, тем эффективнее лечение. Обычно операцию проводят в возрасте от одного месяца до одного года. Но в случае с маленькой Варей были упущены даже не месяцы, а годы.

Варя появилась на свет в районном роддоме. На четвертый день малышку с мамой выписали домой как здорового ребенка.

- Ни в роддоме, ни позже на приемах никто из врачей не говорил нам, что с ребенком что-то не так, - рассказал «Комсомолке» Андрей Гальцев, отец девочки. – Мы наблюдались у участкового педиатра, проходили плановые осмотры у узких специалистов, в том числе у гинеколога и хирурга.

В возрасте двух месяцев при проведении УЗИ почек врачи впервые заподозрили патологию – левая почка просматривалась плохо. Гальцевым выдали направление на повторное УЗИ в районной больнице.

Выписка из истории болезни. Предоставлена Андреем ГальцевымФото: Ирина КАЗАНИНА

В три месяца Варю осмотрели невролог, травматолог-ортопед и детский хирург. На этот раз никаких патологий не обнаружили. Плохим же оказался анализ мочи. Перепроверяли его трижды, но картина не менялась. Врачи поставили предварительный диагноз «острый вульвовагинит» и в декабре 2015 года направили ее к детскому гинекологу для уточнения диагноза.

Акушер-гинеколог женской консультации Давыдовской поликлиники диагноз не подтвердил. Ребенка направили на повторное УЗИ почек и консультацию нефролога в диагностический центр детской областной больницы с предварительным диагнозом «инфекция мочевыводящих путей». Но Гальцевы на консультацию не поехали. Мама Вари также написала отказ и от консультации нефролога в декабре 2015 и январе 2016 года.

Очередное УЗИ в апреле 2016 года выявило изменения чашечно-лоханочной системы обеих почек. Ребенка направили в диагностический центр на консультацию к нефрологу и иммунологу. Тогда же Варя попала и к детскому гинекологу. Анализы мочи были хорошими.

«ВСЕ РАЗОЙДЕТСЯ, НАДО ПОДОЖДАТЬ»

Как вышло, что и родители не заметили болезни, ведь Варя – четвертый ребенок семье?

- Во время планового осмотра специалистов в возрасте одного года мы обратили внимание врача на то, что половые органы ребенка выглядят как-то не так, кроме того дочь страдала запорами, - рассказал Андрей Гальцев. - На что доктор сказала: «Девочка еще очень маленькая, дырочки расположены близко. С возрастом все разойдется…».

Так прошел еще один год. Когда Варе исполнилось три года, на профосмотре мама в очередной раз выразила специалистам свое беспокойство по поводу неправильного развития анального отверстия. Его … просто не было.

- Нас направили к хирургу, и та, наконец, подтвердила наши опасения, - продолжает Гальцев.

В карточке Варвары Гальцевой появился еще один - тот самый - диагноз «Врожденный порок развития: атрезия ануса с ректовестибулярным свищом».

- По направлению воронежских специалистов по высокотехнологичной квоте 29 октября 2018 года ребенка госпитализировали в РДКБ ФГБОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ России, а 31 октября врачи клиники провели операцию.

И это только первое из трех необходимых оперативных вмешательств. На первом этапе малышке вывели прямую кишку на животик. До следующей операции, которую назначили на февраль 2019 года, ребенок «какает» в мешочек, закрепленный на животе, так называемый калоприемник. В ходе второй операции медики сформируют анальное отверстие. На третьей - соединят все вместе.

- Из-за невнимательности или некомпетентности врачей наша дочь мучилась три года, какая через влагалище, - рассказывает Андрей Гальцев. - Упущено время. Сейчас нас ведут столичные врачи. Они постоянно звонят, интересуются здоровьем Вари. В своем районе мы никому не были нужны.

Сейчас Гальцевы собирают необходимые документы и проходят комиссию для получения инвалидности. Но группу Варе дадут с момента постановки диагноза.

- Как родителям ребенка-инвалида нам положено пособие по уходу, - говорит Андрей. - Но как быть с предыдущими тремя годами? Ведь это врожденная аномалия, а из-за ошибки врачей мы все это время денег не получали.

РОДИТЕЛИ САМИ ВИНОВАТЫ?

Гальцевы написали жалобу на районных врачей в областной департамент здравоохранения. В своем ответе чиновники частично признали ошибку:

- На приеме вашей дочери врачами: неонатологом, участковым педиатром, акушером - гинекологом и детским хирургом нарушен стандарт осмотра, что не позволило своевременно диагностировать порок развития.

Но попытались переложить ответственность за позднее выявление болезни на родителей - их неоднократные отказы от обследования тому виной. Тем не менее, по итогам внутреннего расследования специалистам районной больницы, просмотревшим патологию, объявили выговоры. И все.

- Выгораживая себя, врачи попытались признать нашу семью неблагополучной. Нас вызывали в отдел опеки и попечительства. Для своего оправдания нам пришлось предоставлять характеристики с места работы и жительства, - продолжает отец девочки. - Мы хотим, чтобы врачи Давыдовской больницы и Лискинской районной больницы понесли реальное наказание за халатность и признали свою ошибку.

Ответ чиновников Департамента здравоохранения Воронежской области. Из архива ГальцевыхФото: Ирина КАЗАНИНА

Также Гальцевы намерены добиваться выплаты пособия по инвалидности «задним числом» за три предыдущие года.

Историей Вари заинтересовались и следователи. Они изучили все обстоятельства дела и передали в суд материалы для определения степени вины медиков в несвоевременной постановке диагноза.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Требуйте у врачей компенсацию!

Родители вправе рассчитывать на восполнение морального вреда и материальных затрат.

- Практики выплаты пособия по уходу за ребенком - инвалидом задним числом не существует, - прокомментировала историю Вари Екатерина Лесс, юрист Лиги защитников пациентов. - Но родители девочки имеют право потребовать у врачей компенсацию морального вреда ребенку, причиненного некачественным оказанием медицинской услуги, и материальных затрат, понесенных родителями на лечение и консультации специалистов. При грамотно составленном иске шанс на победу в суде составляет 99%. В нашей практике суд всегда вставал на сторону пациента. В зависимости от патологии и ущерба можно говорить о сумме от миллиона рублей.