2019-01-28T13:43:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области рухнула крыша детсада

ЧП случилось в райцентре Поворино
Юрий КОЗЛОВАнна ГРЕБЕНКИНА
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Фото предоставлено заведующей детсадом.Фото предоставлено заведующей детсадом.
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В понедельник, 28 января, в Поворино рухнула часть крыши детского сада. Инцидент случился в 9:40, когда дети собирались на прогулку.

Как рассказали в самом дошкольном учреждении, это одноэтажное помещение еще дореволюционной постройки. В 2016 году после реорганизации бывшее здание детсада №2 присоединили к садику №1 в качестве дополнительного корпуса. Всего сюда ходят 44 ребенка (рассчитано на 45). Сегодня же в детсад пришли 33 человека. Крыша обвалилась над старшей группой. В этот момент 18 ребят одевались на прогулку.

Фото предоставлено заведующей детсадом.

Фото предоставлено заведующей детсадом.

- У нас двускатная крыша. Под тяжестью снега стропила не выдержали и сложились. Один скат провался в чердачное помещение. Мы померили – крыша рухнула на длине примерно 20 шагов, - рассказала заведующая Людмила Бондаренко. - Дети сильно не испугались. Подумали, что просто сошел снег. Вывели их на улицу. Потом съехались спасатели. Дали автобус и перевезли детей в первый корпус. Часть - отправили по домам.

Так же Людмила Дмитриевна добавила, что садик постоянно ремонтировали: то отопление, то проводку...В итоге решили строить новое здание. Проектная документация уже готова.

Как сообщили в местной администрации, причины случившегося на месте выясняет комиссия. Спасатели разбирают рухнувший шифер.

Фото предоставлено заведующей детсадом.

Фото предоставлено заведующей детсадом.

- Крыша в принципе была крепкая, - рассказал Артем Зимоглядов, первый заместитель главы администрации Поворинского района. - Однако на ней скопилось очень много снега - лет 25 так сильно он не валил в нашей местности. Чистить было очень сложно: то мороз, то оттепель, легко можно было соскользнуть вниз или провалиться внутрь. Сосульки, понятное дело, сбивали - дети же ходят. Игровая комната, располагающаяся под рухнувшим фрагментом крыши, в порядке. Ставили вопрос о новом здании для детсада, областная администрация обещала выделить деньги, теперь, надеюсь, нам должны быстрее пойти навстречу в этом вопросе.

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