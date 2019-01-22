Как в Воронеже обучают нормам вежливости в инклюзивном обществе

Так уж получилось, что человека на инвалидной коляске на российских улицах и в публичных местах часто не увидишь. Да и вообще люди с различными формами инвалидности недостаточно вписаны в нашу жизнь. Отсюда при встрече с таким человеком у многих в голове одна звенящая тишина и непонимание, как себя вести. В памяти в лучшем случае всплывает мамино или бабушкино: "Не глазей, неприлично!". Только эта фраза, произнесенная смущенным шепотом, и часто никаких объяснений. Чтобы уменьшить эту напряженность, волонтеры общества "1 + 1. Учимся жить вместе" проводят в Воронеже тренинги для работодателей, сотрудников сферы услуг и всех желающих. На таком тренинге побывал и корреспондент "Комсомолки".

Участники обсуждают этичное и неэтичное поведение сотрудников сферы обслуживания

"Вы читаете по губам?"

Вместе с ведущей проекта Анной Загер и с ребятами из "1 + 1", имеющими ту или иную форму инвалидности, собравшиеся рассмотрели несколько ситуаций. Предлагаем их и вашему вниманию. Представьте, что к вам подходит человек, и жестом показывает, что не слышит. Многие почему-то в этом случае начинают говорить громче, почти кричать. Выглядит это странно и привлекает ненужное внимание. На самом деле, действовать лучше иначе. Многие неслышащие умеют читать по губам, этим и можно воспользоваться. Начните говорить, как обычно. Уточните: "Вы меня понимаете? Вы читаете по губам?". При этом не забывайте, что от собеседника нельзя отворачиваться, закрывать часть своего лица: так человек не воспримет часть информации. Если пообщаться все равно не удалось, можно попробовать говорить громче. Впрочем, такой выход из положения не всегда будет оптимальным, поэтому не возбраняется воспользоваться бумагой и ручкой или набрать текст при помощи гаджета. Совсем идеально будет, если поблизости окажется кто-то владеющий языком жестов. Но в этом случае помните, что обращаться следует только к вашему собеседнику, именно с ним нужно устанавливать зрительный контакт. Сурдопереводчик присутствует лишь как помощник. Это универсальное правило: не смещайте фокус внимания на помощника или сопровождающего.

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Даже если человек говорит неразборчиво, обслужить его обязаны

Другая ситуация: к вам подошел человек с нарушением речи. Во-первых, отметим, что в банке или магазине такому посетителю не имеют права отказать в обслуживании. На нашей встрече присутствует Таня, заболевание которой повлияло на способность говорить. Таня работает при центре "1 + 1" и ведет достаточно активную жизнь, так что опыт взаимодействия с обслуживающим персоналом, должностными лицами и сотрудниками всевозможных служб у нее большой. Анна Загер спрашивает:

- Тань, вот как правильно действовать, расскажи?

- Мне бы было не очень приятно, если бы сотрудник, к которому я обратилась, передал меня своему коллеге. Уж лучше пусть закончит со мной, а коллеге передаст обслуживание остальной очереди. Новому человеку я должна была бы объяснять все с самого начала, заново, а это не очень просто. Еще говорят, что нужно всегда улыбаться. Не уверена: когда сложно объясниться, а человек еще и улыбается, чувствуешь себя очень нелепо, - говорит Таня.

К сказанному можно добавить, что не стоит все время заканчивать предложение за другого, активно помогать формулировать, угадывать. Как и в прошлом примере, после неудачных попыток можно тактично предложить человеку листок и ручку.

Участники обсуждают этичное и неэтичное поведение сотрудников сферы обслуживания

"Не люблю, когда мне говорят: "Осторожно!". Что именно осторожно?

О том, как взаимодействовать с незрячими людьми, подсказали гости Александр и Олеся, которые сами имеют проблемы со зрением. Они научились быть самостоятельными во всем несмотря на эту трудность. Например, занимал ли вас вопрос, как незрячие обходятся с наличными деньгами? Мелочь различают на ощупь.

- Десятки часто путают с двойками, - говорит Олеся. - Важно знать, что десятка в отличие от других монет не звенит. Достаточно ударить монетой об стол и послушать звук.

С бумажными деньгами все сложнее. К счастью, сегодня на смартфон можно установить определитель купюр, чем активно пользуется Саша. Подносишь камеру телефона к денежке и программа озвучивает номинал. Однако банкноты от просто бумаги Саша отличает на раз и без программы. Ради эксперимента гости вместе с молодым человеком пытались ощупывать деньги, подмечая различия. Когда парню дали в руку прямоугольную бумажку с вопросом: " А это какая купюра?", он уверенно ответил:

- А это вообще не купюра.

Если вам требуется отдать сдачу незрячему, Саша советует выдавать отдельно бумажные деньги и отдельно - металлические, ведь все их человеку потом будет сложно упорядочить.

Для чтения периодики, постов в соцсетях и даже рукописей тоже есть свое приложение - дешифратор текста. Вот только стоит оно 15 тысяч рублей. Чтобы, напротив, набрать текст с помощью телефона, нужно установить брайлевское шеститочие. Принцип его действия в том, что определенная комбинация одновременно нажимаемых цифр означает букву.

Саша показывает, как пользуется своей программой для чтенияФото: Юлия ТЕРНОВА

Часто случается, что того, кто плохо видит, нужно направить или проводить.

- Больше всего мне не нравится, что люди, желая помочь, любят говорить мне: "Осторожно". А что осторожно, как понять? Будет ступенька или мне наоборот нагнуться? Предстоит перешагивать натянутую леску? - делится Александр.

При общении с человеком, который вас не видит, все нужно озвучивать: куда вы его ведете, что вас окружает, кто еще находится в помещении. Если вы собираетесь покинуть помещение, нужно обозначить это: вашего отсутствия могут не заметить. При встрече не надейтесь, что ваш голос узнают. Вежливее сразу представиться, не заставляя никого смущаться и проводить работу по узнаванию голоса.

Вот некоторые другие правила. Чтобы помочь человеку сесть, достаточно положить его руку на спинку стула, дальше он сориентируется сам.

- Чаще всего меня пытаются усаживать, хватают за плечи, - говорит Саша.

Не стоит протягивать незрячему какой-либо предмет, положите его прямо в руки. А помогая дойти куда-либо, уточняйте, как и за что человека можно придержать. Если ваш знакомый пришел с собакой-поводырем, не пытайтесь играть с ней и тискать ее, как любое другое домашнее животное: от этого четвероногий помощник может растерять всю свою квалификацию. Собака-поводырь - не просто питомец, а средство реабилитации. Поэтому заходит с хозяином и в салон самолета, и в магазин, и в любое другое общественное место.

Не забывайте добавлять слово "человек"

Ненавязчиво предложить помощь никогда не зазорноФото: Иван МАРКОВ

Человеку на инвалидной коляске не грех предложить помощь: открыть дверь, например. Но если он отказывается, не будьте навязчивы. При попытке подстраховать на лестнице такого человека, имеющего трудности с передвижением, спросите, как работает его коляска во избежание травм и опрокидываний. Не прислоняйтесь к ней и тем более не облокачивайтесь: это нарушение личного пространства и неуважение.

В завершение Анна дала несколько универсальных советов. Например, как быть, если вы видите перед собой незнакомца, который не фокусирует на вас свой взгляд, практически не может двигаться и говорить? Для начала - правильно исходить из предложения, что он понимает и осознает все. Поэтому обратитесь к нему, как к любому другому человеку и действуйте по ситуации. Знайте: даже тот, кто может выглядеть совсем беспомощным, на деле часто имеет абсолютно сохранный интеллект. Из этого и нужно исходить. Чтобы понять, видит ли вас незнакомец, слегка коснитесь локтя или плеча. Наконец, всегда обращайтесь именно к тому, с кем общаетесь или кого обслуживаете, а не к его сопровождающему. Это золотое правило. Наконец, в своей речи стоит навсегда отказаться от "инвалидов", "ампутантов", аутистов, ДЦП-шников, ведь все эти слова нивелируют человека и отождествляют его с единственным признаком.

- Чтобы выйти из затруднения, достаточно начать использовать слово "человек" - с инвалидностью, на коляске, с ДЦП, - говорит Анна Загер.