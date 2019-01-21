Воронежские артисты после победного выступления на цирковом фестивале рассказали об овациях от принцессы Монако

Воронежские артисты получили бронзовый приз за свое выступление на Международном цирковом фестивале в Монако. Все выступления проходят на на арене "Фонвьей", за всеми номерами из зала наблюдает сама принцесса Монако Стефания. Именно по ее приглашению артисты со всего мира приезжают сюда показать свое мастерство. В составе коллектива Большого Московского Цирка на этой арене фестиваля побывала и воронежская акробатическая четверка - Артем Дегтерев , Руслан Махмудов, Артем Волков и Родион Прилепин. Уже завтра, 21 января, ребят ждет награждение, а пока один участник звездной команды, Родион, рассказал о получении престижного приза от первого лица:

- За два наших выступления зал вставал с аплодисментами четыре раза - в том числе и сама принцесса. Это намного ценнее самой награды! У нас было много трудностей, но все не зря. Мы проделали путь длиной в три года. Это главное событие в мире цирка. В Монако, в целом, регулярно проходят два важных события: это гран-при "Формулы-1" и этот фестиваль. Так что, хоть сейчас и не курортный сезон, сюда съезжаются зрители со всего мира. Зритель здесь искушенный уже 42 предыдущими фестивалями, но зато очень понимающий и разбирающийся, что утраивает удовольствие от потрясающего приема. Номер наш поставлен режиссером Евгением Шевцовым и хореографом Ольгой Полтарак на песню "Битлз" Yesterday. Мы исполнили уникальный элемент среди акробатических четверок: двойное сальто, которое выполняется прогнувшись и с тремя пируэтами.