Дневник отца-одиночки: «Женщина для души и мать для 7 детей – разные вещи»

В семье Адодиных из Воронежа семеро детей. Уже несколько лет ребятишек воспитывает один папа - Анатолий. Славу на всю страну они получили после того, как областной департамент соцзащиты выделил семье на покупку квартиры два миллиона рублей, а затем обвинил в «необоснованном обогащении» и потребовал вернуть 300 тысяч. Чем эта ситуация завершится - покажет время. А пока рассказываем, как получилось, что Анатолий остался один с семью детьми. Что произошло с женой? Как удается справляться с такой армией ребятни? На что живет семья? Появится ли у ребят в скором времени новая мама? Ответы на эти вопросы - ниже. Из уст самого Анатолия.

ИЗ КВАРТИРЫ УСТРОИЛИ ПРИТОН

Влад (15 лет), Вова (13 лет), Ваня (11 лет), Валерия (8 лет). Все на букву «В». Так говорила бывшая жена. Что-то взбрело ей в голову на тот момент, а я устал спорить. Тем более из-за детских имен. Потом появились Андрей (7 лет), Соня (5 лет), Ульяна (4 года). Буква уже не играла роли. Всего четыре сыночка и три лапочки-дочки. Почти как в том мультике.

Сам я тоже из многодетной семьи. Нас трое сыновей у матери. Самостоятельным был всегда. В 13 лет начал перспективно работать - продавать газеты. В 1996-ом разрешили торговать алкоголем на улице. За выходные зарабатывали больше, чем мать за месяц в детском саду. Перед армией поработал охранником. Когда вернулся, стал грузчиком в магазине, там познакомился с будущей женой. Она была продавцом. Как говорится, служебный роман.

К тому моменту, как появился третий ребенок, я сменил должность стропальщика на крановщика. Меня даже хотели перевести на инженера по технике безопасности. Но супруга стала себя безобразно вести. Учиться было некогда. Инженера из меня не получилось.

Анатолий Адодин.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

С переменным успехом мы прожили вместе чуть больше десяти лет. Последние годы терпеть не было сил. До этого соседи говорили мне, что в квартире она устраивает притон. Потом и я сам стал видеть у себя часто посторонних людей. Стал находить шприцы и бутылки. Решил разойтись, и сразу же обратился в ПДН. Написал заявление, чтобы они проверили условия, в которых живут дети. Они были, конечно, жуткими. Год ушел на то, чтобы лишить бывшую супругу родительских прав.

Пока разбирательства все шли, теща предложила мне самому отказаться от детей. Отдать их ей под опеку. Спросила: «Как ты их содержать будешь? Откуда деньги? А мне опекунские платить будут, считай, жизнь в шоколаде». Может, если бы формулировка была другой, обсудить предложение стоило бы. Но на тех условиях – выход был один. Дети должны остаться со мной. Да и они сами хотели этого. Мальчишки, которым уже исполнилось к тому моменту 10 лет, выступали в суде.

ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛ СДАТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНАТ

Уже три года дочки и сыновья живут со мной. Недавно выяснилось, что бывшая жена умерла. После того, как я забрал детей, она ни разу им даже не позвонила. К слову, увозил малышей от нее, считай, в одних колготках. Тогда все вместе мы поселились у моей матери в трехкомнатной квартире. Жили вместе со старшим братом и ребятишками. В двух комнатах стояло по четыре кровати.

Забирать детей вот так - тяжело. Им элементарно не в чем было идти в школу. Два дня нового учебного года пропустили. Тогда я решил обратиться к нескольким местным депутатам. Один сказал: «Подожди неделю – поможем». И так с концами. А другой заявил мне: «Сдай детей в интернат и иди работать, если тебе времени не хватает». А я же не против того, чтобы трудиться. Просто нужно было срочно помочь детям. Аванса на работе не давали. Кредит брать тоже не подо что.

Адодины на отдыхе.Фото: личный архив.

Единственный звонок, который я тогда сделал, был волонтерам в благотворительный фонд «Общие дети». Тогда мне привезли целую «Газель» вещей. А потом еще докупили то, чего не хватило. Ботинки, например, мальчишкам. Пакетов было столько, что мы спали на этих баулах. Сейчас волонтеры сами звонят периодически. Продуктами помогают раз в три месяца. Это большой плюс. Даже сэкономленные 300 рублей на крупе. Пять кг гречки нам может хватить на неделю или даже на две. Раз в два месяца «Общие дети» водят нас в кинотеатр. Многие меня осуждают. Но я разве попрошайничаю? Мне было сложно перебороть гордыню. Я никогда не занимал денег, даже когда было нечего есть. Уйду из дома, хоть 100 рублей, но заработаю сам.

Приходится крутиться, как белка в колесе. Из-за того, что часто отпрашивался - из крановщиков попросили. Другие тоже не хотят трудоустраивать, когда видят, что семеро детей. Поэтому взял машину в аренду. Начал таксовать. За что меня тоже осуждают. Как же так? Тысячу сто в сутки платить за нее! Целый год выкупал. Теперь вот, наконец, «Рено Логан» в моем распоряжении. Работал до изнеможения. Хорошо, первое время бабушка холила и лелеяла внуков. Следила за ними, готовила, девочек заплетала. Я мог как раз долго таксовать. Так и жили два с половиной года.

С РЕМОНТОМ ПОМОГАЛИ НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ

Осенью 2018-го переехали в свою квартиру. На получение жилья мы встали еще в 2010-ом, когда было только четверо детей. Весной меня вызвали в соцзащиту, и мы начали рассматривать разные варианты. Стоимость трехкомнатных квартир составляла от 2,5 до трех миллионов рублей. Решили вроде, что будем искать вариант получше и побольше. А в конце июля мне на карту пришли деньги с пометкой «благотворительность». Два миллиона. Вот просто стоял хлеб покупал в магазине. А тут такое. Хорошо, что догадался, откуда эти деньги. Я понимал, на что мне их выделили. В течение месяца, пока присматривал квартиру, чтобы не менять ни садики, ни школу, никто со мной по поводу этих денег не разговаривал, письмо о том, что средства для улучшения жилищных условий, пришло только в августе. К этому моменту я нашел подходящую квартиру стоимостью 2 млн 350 тысяч. Часть погасил материнским капиталом – 650 тысяч. Вторую часть – из тех двух миллионов. Еще 300 тысяч решил потратить на ремонт, потому что жить в квартире было нельзя.

Купленная квартира до ремонта.Фото: личный архив.

Бывшая малосемейка. Из отдельных комнат общей площадью в 94 квадрата прошлые хозяева сделали единую квартиру. Теперь у нас есть три спальни, ванная, большой зал-столовая и кухня. Ремонт делал сам. Нанимал только электрика, сантехника и ребят, которые натянули потолки.

Все сразу набрасываются на меня: «Зачем они тебе? Это, мол, дорогое удовольствие». Представьте, у нас пять комнат, везде горит свет. И только благодаря тому, что 40 лампочек светодиодные, нагорает всего 1 киловатт в сутки. Это около пяти рублей. Это экономия. Сами потолки обошлись в 36 тысяч.

Большинство работ делала сам Анатолий.Фото: личный архив.

Много потратил на сантехнику – 40 тысяч. Полы были деревянные, под ними еще полметра пустоты и ржавые трубы. Пришлось все менять, а потом заливать. Холодильник и газовую панель подарили ребята из Москвы. Даже сложно сказать, фонд ли это. Просто какая-то группа людей приехала и привезла вещи. Коробки игрушек и карандашей. В ванную поставил душевую кабину. И за это меня тоже осуждают. А я все ради экономии. Чтобы друг за другом ребята помылись быстренько и вышли, а не набирали ванную и плавали. Чтобы готовить, на кухне пришлось установить столешницу. В 10 тысяч обошлась. Делал быстро, получилась слишком высокой – 90 см. Ни один модульный гарнитур теперь не войдет. Только на заказ делать. Но, пардон, откуда деньги?

Помогали делать ремонт обычные люди. Приходили после работы. Одни убирали, другие сверлить, третьи обои клеили.

Ремонт в новой квартире Анатолий делал сам. Помогали неравнодушные воронежцы.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

ЗАВИСТНИКИ ПЫТАЛИСЬ ПОДЖЕЧЬ

Но нашлись люди, которые позавидовали моей жизни. В середине ноября, уже, когда сделали ремонт, кто-то поджег мне окно. Пожарный сказал мне, что просто так, например, от бычка, строительный мусор при минусовой температуре не загорится. А когда мне предложили заявление в полицию написать, всех соседей, которые толпой стояли и смотрели на происходящее, след простыл.

С ними мне не особо повезло. Завистников много. У одной соседки дочка два года пытается продать квартиру – не получается, а второй зять или внучка в очереди стоят на получение жилья, тоже не могут добиться ничего. А у меня тут квартира вот так появилась. И кто бы ко мне не приезжал, она всегда недовольна. Мне кажется, с головой не дружит. На всех орет.

Еще одна проблема - в подъезде дверь не закрывается. Живу на первом этаже, поставил утепленную дверь, а она развалится через пару лет, если будет промерзать. Поэтому предложил скинуться на домофон. Но никто не хочет. В других подъездах все нормально, а у нас одни алкаши. За углом постоянно пьют, почти под окнами моих детей. Хоть каждый день участкового вызывай, сейчас хоть мороз может заставить их не пить.

Но если бы на соседях заканчивались неприятности. Все в том же ноябре мне позвонили из департамента соцзащиты и сказали, что я должен им 300 тысяч рублей. Так как в договоре купли-продажи должна стоять сумма в 2 млн. Но ведь меня никто об этом не предупреждал, не объяснял, на что именно должны пойти деньги. Ремонт – это тоже улучшение жилищных условий. Тем более, что ни во время сделки, ни после – никто из властей не требовал у меня документы или справки.

Чаепитие уже в новой квартире.Фото: личный архив.

1 февраля должен быть суд. Спасибо знакомым, которые помогли найти юриста. Ирина Владимировна говорит, что чиновники допустили ошибки в документах, поэтому дело выигрышное.

Я не думаю, что мне удастся избежать суда, но, надеюсь, мы его выиграем. Пока что продавать ничего не буду. Но с государством шутки плохи, так что если придется - продам и машину, и квартиру. А по-другому как?

«ДЕРЖУ ДЕТЕЙ В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ»

Все делать приходится самому: стирать, убирать, готовить. На продукты уходит в неделю около двух тысяч. Но это всего по минимуму. Супчик-бульончик, гречка, макароны с чем-нибудь, хлеб. За коммуналку около шести тысяч в месяц уходит. Три с половиной только за отопление. Пособия на всех семерых детей выходит около 1800. Сейчас стало немного полегче – платят еще из-за потери матери. По восемь тысяч на каждого. Таксовать редко получается. После того, как в садик отвел, и до момента, когда другие начали из школы приходить. Буквально три часа удается выкроить. Ночью не могу, младшенькая Ульяна никак еще не привыкнет, кричит во сне. Просыпается в пять и приходит ко мне.

Еще трое – Ваня, Андрюша и Соня сейчас в коррекционной школе. Они здесь в Воронеже на Левом берегу. Домой на выходные их забираю. Люди говорят, что я решил избавиться от детей. Но на самом деле, у них проблемы с речью. Лечение упустили. А в том учебном заведении дефектологи и логопеды. Двоих скорее всего переведу в обычную школу. А Ваня еще там побудет.

Самый старший - Влад - умничка. В школе его очень хвалят. Сам по себе умный. Схватывает все на лету. Но дома, конечно, жуткий лентяй. Немного упущенное воспитание. Наверное, потому что первый был, залюбленный. Сейчас жутко психует из-за ситуации с квартирой. В школе его стыдят, поэтому приходит и сразу удаляется к себе. Занимается то баскетболом, то волейболом. Вовчик спокойный, тихий очень. Ему бы посидеть позаниматься чем-нибудь. Любит играть в шахматы. Никогда не уйдет гулять без разрешения. Всеми редко выходим. Гуляем по очереди. Сегодня со старшими в кино, завтра - с младшими в театр.

Я вообще держу их всех в ежовых рукавицах. Для воспитания нужна дисциплина. Когда у меня спрашивают: «Ну, как же ты с семью детьми справляешься?» Я отвечаю: «Ваши, наверное, до одиннадцати бегают, а потом ложатся спать, а мои «Спокойной ночи, малыши» посмотрели и сами выключают телевизор». Дети меня слушаются, боятся, шепотом разговаривают. Иначе - что потом вырастет из них.

Лера, Ваня и Андрюша.Фото: личный архив.

«О ДЕТЯХ НЕ ЖАЛЕЮ»

Многие мне говорят: «Вам бы женщину!» А я отвечаю: «Ну вот, куда мне ее? И на что?»

Мне пишет много женщин, но с одной начнешь общаться, а она жалуется на то, как устает с одним ребенком. А у меня их семь! Напомнишь об этом, обижается. Вот так месяц попереписывались и все. Другие спрашивают: «Если мы приедем, то где же мы, пардон, спать будем?» Я ведь себе даже закутка не оставил в доме, все комнаты детям. Таким я отвечаю: «А кто сказал, что здесь надо спать? Здесь надо вмахивать!» Какая-то вот сейчас из Германии летит в Питер, а потом в Воронеж собралась заглянуть. Я ее только попросил всю историю обо мне почитать.

Когда такие примеры приводишь, люди мне отвечают: «Заведите тогда женщину для души!». А это как? Бросить семью? И ходить на сторону? Привести в дом – не для души. Это – найти детям маму. Две разные вещи. Тем более, что, работая таксистом, поболтать мне есть с кем, если вы понимаете, о чем я.

Но чтобы не происходило, я ни капельки не жалею о том, как я провел свою жизнь. Мог бы сделать больше? Детей бы могло быть поменьше? Каждому свое предназначение.

В ТЕМУ:

Заставят ли Анатолия вернуть 300 тысяч?

После того, как ситуация с квартирой Адодиных получила широкое освещение в СМИ, правительство Воронежской области сообщило, что губернатор принял решение о возможности оставить сэкономленные деньги семье.

- Сейчас перед департаментом социальной защиты стоит задача найти такое решение, чтобы наши действия соответствовали законодательству, т.к. средства, выделяемые из резервного фонда, если они частично использованы, подлежат обязательному возврату в областной бюджет. Решение данного вопроса требует совместных действий, поэтому очень важно, чтобы сам Анатолий Адодин согласился с нами взаимодействовать, - сообщила пресс-служба облправительства.