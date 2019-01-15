Александр Гусев: «Старожилы не припомнят, чтобы в регионе открывалось столько молочных комплексов»

Все комплексы (два в Бобровском и два в Лискинском районах) принадлежат ООО «ЭкоНиваАгро» Штефана Дюрра. На сегодняшний день он лидер по производству молока не только в Воронежской области, но и по России и справедливо претендует на лавры «молочного короля» страны (помимо Воронежской области немецкий бизнесмен с русской душой владеет сельхозпредприятиями в Новосибирской, Калужской, Оренбургской, Курской, Тюменской, Рязанской областях).

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В ПУХ И ПЕРЬЯ

Но сначала в селе Коршево Бобровского района губернатор посетил предприятие по переработке пера и пуха. Его в декабре прошлого года открыл Владимир Петрусев - бизнесмен родом из Белоруссии. На оборудовании, внешне похожем на большие кухонные шкафы, сырье (взятое в основном от гусей) проходит сложный технологический процесс по очистке, обработке… Полученный полуфабрикат будут продавать как в России, так и отправлять за рубеж. А там уже гусиный пух и перо станут теплыми и гипоаллергенными наполнителями в подушки, верхнюю одежду и проч. Мощность бобровского завода - 1 - 1,2 тонны сырья в год.

- Я поработал и там и здесь. Мне есть с чем сравнивать, - инвестор сравнил обстановку в Белоруссии и в нашем регионе и пообещал подумать над предложением губернатора заняться массовым разведением гусей.

«РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ»

Затем здесь же, в Коршево, открылся первый молочный комплекс на 2,8 тыс. голов с площадкой для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3,8 тыс. голов. Предприятие будет производить 65 тонн молока в сутки.

Второй комплекс открылся в Боброве также на 2,8 тыс. голов с «яслями» на 4,230 тыс. голов.

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Третьему и четвертому комплексам дали старт уже в Лискинском районе - в селах Добрино и Бодеевка. В Добрино содержатся 2,8 тыс. голов с молодняком на 3,820 тыс. голов, в Бодеевке - на 2,8 тыс. и 5,2 тыс. голов соответственно. На каждом комплексе стадом «управляет» специальная компьютерная программа. По каждому животному она собирает важную информацию: состояние здоровья, прием необходимых препаратов, результаты осеменения и проч.

Итого (без учета молодняка) Штефан Дюрр ввел в эксплуатацию практически сразу стадо на 11,2 тыс. коров. Для сравнения, это чуть больше, чем половина населения Боброва, - аналогия не совсем корректная, но наглядно показывающая масштаб деятельности Дюрра.

Стоит отметить, что открытие всех четырех предприятий проходило в спортивно-шуточном стиле. Александр Гусев, Штефан Дюрр, главы районов играли в мини-футбол, волейбол, баскетбол и хоккей. Каждый забил по мячу (шайбе) и расписался на спортивных инвентарях.

- Это очень редкое явление в экономике сельского хозяйства, когда четыре комплекса одновременно открылись. И, конечно, спасибо Штефану Дюрру за то, что он такую активную инвестиционную политику ведет на территории области. В ближайшие два года мы будем по три-четыре комплекса только «ЭкоНивы» получать. Плюс важная тема, о которой мы в последнее время говорим, - будет еще и развиваться переработка молока. Штефан большой завод закладывает, к этой теме добавятся еще несколько компаний, - отметил губернатор.

Также он подчеркнул, что Дюрр на сегодня крупнейший в России производитель молока:

- В его структуре в Воронежской области наибольшее количество молока производится, и для нас наличие такой компании на территории региона очень важно. Очень надеюсь, что все те планы, о которых он нам сегодня рассказывал, претворятся в жизнь. Мы и сейчас много внимания уделяем поддержке его инвестиционных инициатив. И безусловно, будем эту поддержку оказывать и в дальнейшем.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫВОЗИТЬ МОЛОКО В «ТВЕРДОМ» ВИДЕ»

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов о перспективах развития животноводства в регионе (по части молока), Александр Гусев рассказал, что в ближайшие два года процесс останавливаться не будет:

- Мы рассчитываем как минимум четыре комплекса открыть в этом году. Думаю, что еще в 2020 году столько же. Дальше нужно будет смотреть на баланс кормов и самое главное - на баланс производства и переработки. Нам бы хотелось, чтобы молоко вывозилось в твердом виде с территории области - переработанное в сыры, творог, молочные продукты, с тем чтобы добавленная стоимость здесь оставалась. Мы сегодня шутили, что Штефана Дюрра скоро «зеленые» будут призывать выплачивать взносы для предотвращения глобального потепления. Это, конечно, шутка. Мы не видим пока какой-то серьезной экологической нагрузки от животноводства на территории области. Но эту тему тоже в зоне внимания нужно держать, чтобы не получить проблемы экологического характера. Пока их нет, и в ближайшие 2 - 3 года тоже не будет.

По словам Александра

Гусева, молочная отрасль сегодня уже не требует «ручного» управления со стороны власти:

- Опытные компании знают, что и как делать. Важно здесь им не мешать и оказывать те меры поддержки, которые заявлены им на федеральном и областном уровне. Это отработанная система. Вторая часть задач - то, что связано с переработкой и органической продукцией. Тема новая и требует большего внимания и больших усилий. И, возможно, на старте потребуются новые программы - и по растениеводству, и животноводству - молочному и мясному, - пояснил глава региона.

РЕЦЕПТ УСПЕХА

В завершение поездки в Лисках губернатор провел встречу с новым главой района Игорем Кирносом - они обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, - а затем поздравил сотрудников «ЭкоНивыАгро» с прошедшими праздниками, поблагодарил их за работу и вручил грамоты Минсельхоза РФ и областные награды.

- Ввода такого большого количества объектов одновременно, как говорят старожилы, не было никогда. Мы в минувшем году в области построили семь молочных комплексов, пять из которых - комплексы «ЭкоНивы». Это самые современные производства. И это безусловный успех, который заключается не только в инвестиционной смелости Штефана, но и в большом труде его сотрудников. Это позволяет говорить о том, что отрасль животноводства выходит на мировые стандарты, - заявил Александр Гусев.

В свою очередь, Штефан Дюрр рассказал, что в планах его компании, которая уже стала крупнейшим производителем молока в Европе и занимает седьмое место в мире, выйти на первые позиции - стать мировым лидером.

«Старожилы не припомнят, чтобы в регионе открывалось столько молочных комплексов»