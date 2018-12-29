Сергей Гаврилов: «Все должны знать, что своего гражданина Россия бережет в любом уголке и на любом континенте»

В преддверии Нового года в студии радио «Комсомольская правда в Воронеже» (97,7 FM) побывал Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от нашего региона, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Сергей Анатольевич подвел итоги Года волонтера, рассказал о том, как видит налоговую реформу и как будут развиваться отношения между Россией и Украиной.

О добровольцах и НКО

2018 год в России был объявлен Годом добровольца. По данным Фонда Общественное мнение, за минувший год 27% россиян изменили свое отношение к волонтерству. Да и активных, социально ответственных людей стало явно больше. Мы не могли не спросить у Сергея Гаврилова, каким он видит главный итог этого года.

- Наша страна особенная: для нас важна культура товарищества, солидарности и взаимной помощи. Это фактор нашего сохранения на протяжении тысячелетий, - уверен Сергей Анатольевич. - Культура добровольчества спасала нашу страну и в годы Великой Отечественной войны, и в годы комсомольских строек. Сейчас волонтеры помогают не только на футбольных матчах, они ищут пропавших детей, тушат пожары, спасают тяжелобольных людей... Добровольчество – это в том числе и форма воспитания, которая помогает в дальнейшей работе. Мы приняли закон, который считает это видом благотворительной деятельности. Он обязывает государство на всех уровнях помогать добровольцам. Но не деньгами. Это может быть помощь со спецодеждой, с профессиональным образованием, со страхованием.

Но нет ли опасения, что некоммерческие организации (НКО) будут заниматься добровольчеством, чтобы зарабатывать на грантах? Не превратится ли эта форма в бизнес?

- НКО, которые мы привлекаем к исполнению, прежде всего, социальной и медицинской помощи, часто конкурируют с муниципальными учреждениями и выигрывают: в них меньше бюрократизма, больше людей совестливых и старательных. Поэтому эти НКО, по нашему мнению, должны получать бюджетные деньги. Ведь они же работают честно и эффективно, - уверен Сергей Анатольевич. - Но во время нашей встречи с Президентом России Владимиром Путиным, я сказал, что когда место госучреждений занимают общественные организации, которые получают грантовые деньги, важно, чтобы не происходила так называемая теневая приватизация сектора. Это опасно. Президент со мной согласился. Мы должны обеспечивать честную конкуренцию. Социальная сфера должна работать на людей, чем больше у нас будет справедливости, тем больше мы будем чувствовать, что со страной составляем одно целое.

О налогах

Сейчас на рассмотрении находятся десять «объектов законотворчества», если говорить официальным языком, соавтором которых выступает Сергей Гаврилов. Например, законопроект «О введении прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц». Мы решили узнать, что же это значит?

- Если мы выйдем на прогрессивную шкалу налогообложения, которая предусматривает повышение налогов с ростом дохода, это приведет к социальной справедливости при должном контроле. Если мы усилим контроль в этой и других сферах, то сможем увеличить доходы федерального бюджета. Это как раз те деньги, которые нужны стране, из-за которых был поднят пенсионный возраст – кстати, фракция КПРФ голосовала против его повышения, - подчеркнул наш собеседник.

Сергей Гаврилов уверен, что система налогообложения должна решать две задачи. Первая - перераспределение средств, чтобы выделять деньги на образование, здравоохранение и другие социальные сферы. Вторая задача - стимулирующая. Нужно поддерживать бизнес, чтобы он развивался, росли предприятия, набирало обороты сельское хозяйство.

- Налоговая система должна решать задачу не просто по изъятию чего-либо. Она должна, прежде всего, полагаться на критерии эффективности и справедливости. Есть люди сверхбогатые и вполне естественно, если бы они делились частью своих сверхдоходов с наименее обеспеченными слоями населения. Без этого мы не можем обеспечить единство нашего общества. Человека, который покупает в условиях кризиса очередную яхту, очень сложно понять человеку, который копит на учебники для детей или лекарства, - комментирует Сергей Анатольевич.

Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от Воронежской областиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

О помощи соотечественникам по всему миру

В конце уходящего года Государственной Думой был принят законопроект, который существенно упрощает получение гражданства РФ. Над данным законом работал комитет Сергея Гаврилова.

- Когда распался Советский союз, более 20 миллионов русских оказались отрезаны от Родины. Наш долг – помочь всем соотечественникам, которым особенно тяжело. Они ведь чувствуют связь с нашей Родиной – культурную, политическую, этическую, религиозную. Мы должны поддержать их, - рассказывает депутат. – Если людей лишают права на жилье, на собственность, даже права на жизнь, то, конечно, мы должны сделать все, чтобы они вернулись в Россию и чувствовали себя как дома. Нам люди с Украины не чужие – это близкие люди, это наши родственники. Более того, это зачастую люди высококвалифицированные, культурные и порядочные. Когда мы ставим вопрос о демографической проблеме, о том, что нам не хватает рабочих рук, эти люди полезны для нашей страны.

Сергей Гаврилов обсуждал с Президентом РФ вопрос о том, что нужно сделать, чтобы вернуть наших соотечественников.

- Мы должны ускоренно и упрощенно дать им вид на жительство, гражданство, помочь с пересечением границы и трудоустройством, правовой защитой. Нужно отменить абсурдные экзамены на знание русского языка. Нужно избавить людей от бюрократических мытарств и чиновничьего беспредела. Президент поддержал нас во всех вопросах, - подчеркнул Сергей Анатольевич. - Все должны знать: своего гражданина Россия бережет в любом уголке и на любом континенте.

О гражданском обществе и церкви

Также Сергея Гаврилова, как председателя комитета по развитию гражданского общества, мы спросили: не считает ли он, что в последнее время понятием «гражданское общество» прикрывают не всегда объяснимые инициативы, например, по запрету концертов рэп-исполнителей.

- Я скажу как человек советской культуры, гражданское общество – это активная часть нашего народа. Сейчас наше население многообразно: кто-то любит рэп, кто-то – классику. Вопрос в том, чтобы исполнители понимали, где проходит черта между добром и злом, - отметил Сергей Анатольевич.

При этом наш собеседник подчеркнул, что он противник цензуры, но считает: всякий организатор и исполнитель должны понимать ответственность за все, что они делают. В качестве примера он привел ситуацию, которая происходит сейчас вокруг Русской православной церкви, которая подвергается нападкам.

- Нашу веру они рассматривают как цель, по которой нужно ударить. То, что сейчас происходит с Константинополем и Украиной – это не просто удар по нашим братьям. Это первый шаг для вторжения в нашу страну, - рассказывает Сергей Анатольевич. – Я встретился со всеми патриархами, в том числе и с константинопольским. И я вижу, что все это истинно верующие люди. Они думают о добре, о спасении души. Но есть люди, которые думают, что с помощью веры можно больно ударить по России.

Здесь мы не могли не спросить о том, как же оценивает Сергей Гаврилов создание украинской автокефальной церкви.

- Этот проект имеет две цели. Первая – оторвать максимально Россию от Украины. Разорвать два народа, которые совсем недавно строили плечом к плечу великую страну. Это не церковь в чистом виде. Это проект, направленный на то, чтобы в большей степени зомбировать людей на Украине. Помните янычаров, которые отнимали детей у родителей и делали из них убийц? Украинская автокефалия - такое же опасное явление, - говорит наш собеседник. - Мы должны бережно относиться к нашему культурному наследию, поэтому обязаны защитить права людей, которые истинно верят... Я думаю, следующий год будет трудным, но мы должны преодолеть все испытания. Поэтому я хотел бы пожелать всем людям мира семейного, крепкого здоровья и чтобы Господь хранил вас всю вашу жизнь!