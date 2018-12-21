Загадочная русская выхухоль: кто она такая и как ей живется в Хоперском заповеднике под Воронежем

В Хоперском государственном заповеднике провели очередной учет численности выхухоли. Этот маленький зверек считается чуть ли ни российским брендом, ведь водится он только в центральных районах России, но и тут находится у последней черты вымирания. Сохранить этих краснокнижных животных пытаются в заповеднике. Недавний учет показал, что сейчас на территории охраняемой зоны живет около 210-250 выхухолей. Ровно год назад их было не больше 150. Мы решили расспросить о загадочной обитательнице наших рек и озер старшего научного сотрудника Натальи Марченко. Наталья Федоровна рассказывает о предмете своего изучения, как о величайшей загадке века. Может, она и права:

- О выхухоли мы больше не знаем, чем знаем. За год-два о ней невозможно сделать диссертацию. Она показывает большой кукиш на наши диссертации. Выхухоль - это вызов профессионалам, ведь с существующими методиками изучения к ней не подойдешь. Это ведь не наземное млекопитающее, входы в их норы расположены под водой. На сушу выходят очень редко - чтобы, например, перейти куда-нибудь. Это наукоемкий зверь. Нужно оборудование, нужны вложения.

Из-за браконьеров численность выхухоли сократилась почти в десять раз

Предлагаем вашему вниманию факты об этих животных.

- Проводят учет обычно в конце осени или в начале зимы, после ледостава, когда лед уже может выдержать вес человека, но еще прозрачен и не покрыт толстыми сугробами. В это время удобнее всего просматривать дно на предмет норок. Обзор перестают закрывать водные растения. Ученые установили, что выхухоли жадные до недвижимости: они предпочитают заводить сразу несколько "квартир". Поэтому было подсчитано, что на одну такую "квартиру" приходится обычно 0,7 особей. Исходя из этого подсчитывают примерное число жильцов на водоеме.

- У русской выхухоли есть ближайшая родственница - пиренейская выхухоль, обитающая в горных ручьях. Десманиды, как по латыни называют это подсемейство, жили уже около двух миллионов лет назад, когда отступающие ледники оставили за собой множество пресных водоемов. Когда оставленный ледниками след начал подсыхать, то и численность видов десманид стала сокращаться. Как результат - их осталось всего две разновидности из целого десятка.

- Когда-то на выхухоль охотились из-за мускусных желез у основания ее хвоста. Отлов запретили в 1957 году. Тогда же для увеличения численности предприняли попытки расселять зверьков, но попытки эти не увенчались успехом.

- Сокрушительный удар по численности выхухоли нанесли в 90-е, когда на водоемы потянулись браконьеры. Сети из неэкологичных материалов, ушедшие под воду и не подверженные разложению, становились ловушками для этих животных, электрошокеры тоже сделали свое дело. До 90-х средняя численность была 1200. Она периодически колебалась под действием естественных циклов. Но так, как сейчас, не падала.

Шесть месяцев зимовки подо льдом

- У выхухолей странный состав "семьи": как правило, в одной норе может быть самая различная комбинация особей по полу и возрасту. Четкой структуры, как у львиного прайда, тут не обнаруживается: закономерность как таковая либо не существует, либо просто не выявлена. Единственное, что удалось понять - в отдельно взятой "семье" детенышей рожает только одна самка, хотя другие тоже могут быть половозрелыми и способными к размножению.

- Размер тела зверька - около 20 сантиметров, еще 20 сантиметров хвост. Вес - около 450 граммов.

- По словам Натальи Марченко, точно не известно, сколько раз в год размножается выхухоль. Предполагается, что два.

- Она проводит подо льдом почти шесть месяцев, совсем не выходя на поверхность. Чем она там занимается, не совсем понятно: впадает ли в спячку или ведет более или менее активный образ жизни.

- Живут эти животные 4-5 лет, половой зрелости самцы достигают к 11 месяцам, самки чуть раньше - к восьми. За один раз они могут принести до пяти детенышей.

- Питаются выхухоли личинками стрекоз, личинками ручейников, моллюсками, пиявками.

Дом с климат-контролем

- Предполагается, что мускусная железа выхухоли нужна, чтобы метить территорию около входа в норку.

- При погружении в воду входы во внутреннее ухо и в ноздри замыкаются сфинктерами.

- Без кислорода могут провести 4-5 минут.

- Норы выхухолей - многоэтажные. Конечно, не домик хоббита, но тоже уютно! Вход расположен под водой. В этом жилище поддерживаются идеальные условия: температура должна быть в диапазоне от -5 до 25. При других температурах выхухоль существовать не может. Она уходит на более низкие этажи, когда жарко, и поднимается повыше, когда холодно. Нельзя, чтобы норка полностью просохла. Тогда жильцы бросают ее.

- До сих пор не удалось эффективно решить проблему малочисленности выхухолей потому, что они отказываются размножаться в неволе. По какому принципу они выбирают партнера, до сих пор не ясно. Не известно и то, моногамны ли эти животные.

- Трудность изучения выхухоли еще и в том, что их трудно помечать для отслеживания. Кольцо, надетое на хвост, вызывает воспаление мускусной железы, а лапу такое кольцо протирает до кости. В Окском заповеднике разработали живоловку для этих зверьков. Но они хитро обходят эти ловушки.