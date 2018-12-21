Театр на IX Платоновфесте: Роберт Стуруа, мигранты, воздушное шоу, вертикальный и виртуальный балет

20 декабря стала известна театральная программа девятого Платоновского фестиваля искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года.

В ней 31 показ спектаклей 6 российских и 10 зарубежных театров. Фестиваль обещает поразить воображение зрителей - программа масштабная и разноплановая.

Откроется Платоновфест воздушным шоу «Космос» от испанского высотного театра Grupo Puja! - с элементами спортивной вертикальной акробатики и трюками на высоте 40 метров, в представлении сочетаются театр, живая музыка, цирк и танец. Спектакль будут бесплатно показывать два дня на Адмиралтейской площади.

Среди событий театральной программы - спектакли живых классиков мирового театра Роберта Стуруа и Льва Додина, постановки «Сатирикона» и театра имени Маяковского с участием звезд Константина Райкина, Тимофея Трибунцева и Евгении Симоновой. Зрителей ждут две российские премьеры: легендарный немецкий «Берлинер Ансамбль» привезет в Воронеж новый спектакль «Калигула» в постановке молодой звезды европейской сцены Анту Ромеро Нуньеса с потрясающей актрисой Констанце Бекер в главной роли. А Компания Финци Паска представит мировую премьеру -спектакль «Для тебя».

Обещает быть зрелищной танцевальная часть программы Платоновфеста. Известный французский хореограф Мурад Мерзуки впервые в России представит постановку «Вертикаль», сочетающую хип-хоп с воздушной акробатикой, другой французский балетмейстер - Орельен Бори – покажет завораживающее соло прославленной индийской танцовщицы Шанталы Шивалингаппы «aSH / Пепел».

- Хореограф Мишель Анн де Мей, оскароносный кинорежиссер Жако Ван Дормаль и коллектив Kiss&Cry привезут из Бельгии удивительный спектакль «Холодная кровь», ставший сенсацией Эдинбургского фестиваля-2018, постановку впервые покажут в России, - сообщил Михаил Бычков. - Другой необычный формат, которого на Платоновском фестивале еще не было, - это танец в виртуальной реальности VR_I в постановке швейцарского хореографа Жиля Жобена.

Необычной будет и «платоновская программа», посвященная 120-летию писателя. За Платонова взялись иностранцы! Американцы покажут «14 красных избушек», англичане - «Блажество» (по повести «Река Потудань»), интернациональная команда (Германия, Италия, Финляндия, Россия) исследует проблемы миграции в проекте «Перевод» (по повести «Джан»). Будет и два российских спектакля по Платонову: «Реку Потудань», получившую 5 номинаций на «Золотую маску», привезет Псковский драматический театр имени Пушкина, а Воронежский Камерный театр покажет декабрьскую премьеру - «Афродита».

Кстати, в этом году на Платоновфесте будет «Воронежская программа» - специально к дате Михаил Бычков поставит в Камерном «Кабалу святош» по Булгакову, а Никита Рак воплотит в драмтеатре «Улитку на склоне» по братьям Стругацким.

Театральная программа

Открытие фестиваля

1, 2 июня Адмиралтейская площадь

«Космос», Высотный театр Grupo Puja! (Испания)

1, 2 июня театр драмы

«Братья и сёстры. Версия 2015» (По прозе Федора Абрамова), Малый драматический театр - Театр Европы (Санкт-Петербург), режиссер Лев Додин

3, 4 июня Воронежский концертный зал

«Дон Жуан» Мольер, Российский государственный театр «Сатирикон» имени Райкина (Москва), режиссер Егор Перегудов

9, 10 июня Воронежский концертный зал

«Русский роман» Марюс Ивашкявичюс, Московский академический театр имени Маяковского, режиссер Миндаугас Карбаускис

12, 13 июня Воронежский концертный зал

«Вано и Нико» (по рассказам Эрлома Ахвледиани), Государственный академический театр имени Руставели (Грузия, Тбилиси), режиссер Роберт Стуруа

5, 6 июня театр оперы и балета

Per Te / «Для тебя», компания Финци Паска (Швейцария, Лугано), режиссер Даниэле Финци Паска

15, 16 июня Воронежский концертный зал

«Калигула» Альбер Камю, театр «Берлинер ансамбль» (Германия, Берлин), режиссер Анту Ромеро Нуньес

6, 7 июня Воронежский концертный зал

«Холодная кровь», Мишель Анн де Мей, Жако Ван Дормаль и Kiss&Cry (Бельгия, Брюссель)

1, 2 июня театр оперы и балета

«Вертикаль», Национальный хореографический центр Кретея и Валь-де-Марна /

Компания Käfig (Франция, Кретей), хореограф Мурад Мерзуки

11 - 15 июня Камерный театр (Большой репетиционный зал)

VR_I, компания Жиля Жобена и Artanim (Швейцария, Женева), хореограф и режиссер Жиль Жобен

11, 12, 13 июня театр драмы имени Кольцова

aSH / «Пепел», компания CIE 111 - Орельен Бори (Франция, Тулуза), постановщик Орельен Бори

Платоновская программа

5, 6 июня Камерный театр

«14 красных избушек», Medicine Show Theater (США, Нью-Йорк), режиссер Иоан Арделин

5, 6 июня театр драмы имени Кольцова (малая сцена)

«Блаженство», Menagerie Theatre Company (Великобритания, Кембридж)

7 июня Камерный театр (малая сцена)

«Перевод» (Германия, Италия, Финляндия, Россия), режиссер Ольга Житлина

9, 10 июня Камерный театр

«Река Потудань», Псковский драматический театр имени Пушкина, режиссер Сергей Чехов

14 июня Камерный театр (малая сцена)

«Афродита», Воронежский камерный театр, режиссер Елена Невежина

Воронежские спектакли

3 июня

«Кабала святош» Михаил Булгаков, Воронежский Камерный театр, режиссер Михаил Бычков

4 июня

«Улитка на склоне» братья Стругацкие, Воронежский академический театр драмы имени Кольцова, режиссер Никита Рак