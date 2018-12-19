В Воронежской области появятся сельские старосты

Закон «О старостах сельских населенных пунктов в Воронежской области» был принят на 39 заседании Воронежской облдумы 17 декабря. Выполнять свои функции старосты будут пока на общественных началах.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, введение новой должности поможет взаимодействию местных властей и жителей сельских населенных пунктов.

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Сельский староста не будет подменять органы местного самоуправления. Работать старосты будут на принципах законности и добровольности, а назначаться – представительным органом муниципального образования по представлению схода граждан, живущих в этом населенном пункте и обладающих активным избирательным правом.

Сельским старостой не может быть назначен гражданин, состоящий на государственной или муниципальной службе, а также признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным или имеющий непогашенную или неснятую судимость.

Срок полномочий сельского старосты устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет. Кстати, на основании решения схода граждан, полномочия старосты могут быть прекращены досрочно.

Несмотря на то, что должность общественная, закон устанавливает некоторые меры поощрения. Это может быть оплата мобильной связи и расходных материалов для оргтехники, либо компенсация за использование в общественных интересах личного автотранспорта. В любом случае материально-техническое обеспечение деятельности сельского старосты и меры его поощрения устанавливает устав муниципального образования или совет местных депутатов.