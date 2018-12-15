Балтийский научно-инженерный конкурс с 2005 года проводится в Санкт-Петербурге. Это одно из крупнейших соревнований для школьников в России. Традиционно на конкурсе действуют 10 секций от математики до наук о Земле. Школьники показывают свои проекты взрослым – представителям бизнеса и науки. Победители конкурса в Санкт-Петербурге отправляются на Всемирный смотр научных и инженерных достижений учащихся - Intel-ISEF.

Региональный этап Балтийского научно-инженерного конкурса прошел в Воронеже в субботу, 15 декабряФото: Анна ПОПОЛИТОВА

В субботу, 15 декабря и воронежские школьники получили возможность попасть на конкурс в Санкт-Петербурге. В школе №67 прошла конференция ЕНОТ – Естественно-научные открытия и творчество. Это был региональный этап Балтийского научно-инженерного конкурса. Ученики от 2 до 11 классов со всей Воронежской области представляли свои научные работы. Жюри определило призеров и победителей в каждой секции. Лучшие из них – 5 человек – смогут показать свои работы на Балтийском конкурсе в Санкт-Петербурге. Кто это будет – нам только предстоит узнать. А пока давайте познакомимся с главными претендентами на заветные путевки в Питер.

Мокрицы Теллермановского леса

Анастасия Романова учится в 7 классе. На конференции ЕНОТ она представила свое двухлетнее исследование мокриц в Теллермановском лесу.

- Я изучила таксономический состав выбранного мною участка леса. В прошлом году я провела сбор мокриц с помощью снятия лесной подстилки. А в этом году – с помощью почвенных ловушек, немного другим способом, - рассказывает Анастасия. - Я обнаружила 30 экземпляров мокриц, которые относятся к двум видам. Затем я определила влияние экологических факторов - влажности и температуры - на количественный состав мокриц. Выяснилось, что влажность является наиболее важным фактором на присутствие мокриц в лесной подстилке.

Анастасия Романова представила свое двухлетнее исследование мокриц в Теллермановском лесу.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

Анастасия считает, что изучать мокриц важно и нужно, ведь они занимают особое место в почвообразовании и пищевой цепи. Юная исследовательница планирует и дальше заниматься этой темой:

- Хочу понаблюдать за мокрицами в мертвой древесине и в стационарных условиях. В Воронежской области еще никто не проводил такой работы, - рассказывает Анастасия.

Уникальность работы подтвердили и члены жюри секции «Биология и медицина». Они присудили Анастасии первое место:

- Изучение мокриц на данной территории – это и есть новизна в работе, которую проделала Анастасия Романова, - рассказывает Светлана Картышева, заведующая кафедрой анатомии и физиологии ВГПУ, член жюри на конференции ЕНОТ. - Ребенок не только провел трудоемкую и тщательную работу с использованием специального оборудования, но и четко продемонстрировал практическую значимость проекта и перспективы на будущее исследование.

Польза чеснока

Еще одной победительницей в секции «Биология и медицина» стала одна из самых юных участниц конференции, второклассница Анастасия Швора с работой «Летучие соединения измельченных растений как средство профилактики воздушно-капельных инфекций»

- Я увидела по телевизору, как в садиках и школах дети ходят с бусами из чеснока на шее. Мне стало интересно, зачем они это делают. Когда я заболеваю, мама ставит измельченные лук и чеснок рядом с постелью, а мне этот запах не нравится. Я решила исследовать, насколько это эффективно, - рассказывает Анастасия.

Мама Анастасии, Татьяна Рахманова, доцент кафедры медицинской биохимии и микробиологии ВГУ. Она и помогла с проведением эксперимента.

- В качестве материала мы использовали растертые лук, чеснок, хвою ели и герань, - рассказывает Анастасия о ходе исследования. - Посеяли воздух, проинкубировали с растительным материалом, и поставили в термостат на выращивание. Потом подсчитали количество выросших колоний. Установили, что все эти растения способны выделять фитонциды. Лучший результат показал чеснок, там выросло ноль колоний. Таким образом мы доказали, что растения вырабатывают вещество, которое убивает микроорганизмы.

Мама Анастасии Швора, Татьяна Рахманова, помогла с проведением экспериментаФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Анастасия и Татьяна применили результаты своего эксперимента на практике: изготовили бусы и амулеты из чеснока для себя и младшей сестренки.

- Девочка показала глубочайшие научные знания. Можно сказать, что это работа старшего звена. Ребенок придумал, как получить вытяжку фитонцидов, понаблюдал и рассказал нам, как развиваются колонии. Для ее возраста это очень сложная работа, - рассказывает Светлана Кондаурова, учитель биологии МБОУ СОШ №67, член жюри на конференции ЕНОТ.

«Супер школяр» для быстрого счета

Семиклассник Роман Попов участвовал в секции «Математика и информатика». Он представил жюри мобильное приложение для обучения быстрому счету, которое создал сам.

- Это мобильное приложение под платформу Андроид. Оно называется «Супер школяр» и позволяет обучаться и тренироваться быстрому счету. Основная аудитория – ученики младших классов.

Роман Попов создал мобильное приложение для обучения быстрому счету "Супер школяр"Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

Роман – самоучка. Придумал приложение на основе того, что вычитал в книгах и посмотрел на YouTube. Только с интерфейсом немного помогал папа. «Супер школяра» можно найти в Google Play.

- У моего приложения есть перспективы, - рассказывает Роман. – Сейчас оно показывает рекорды только одного пользователя. Я хочу сделать таблицу рекордов, которая будет подвязана к сервисам Google Play.

Роман занял первое место в своей секции. Теперь он надеется, что станет одним из тех, кому посчастливится показать свой проект на Балтийском научно-инженерном конкурсе.

Волшебство в лампочках

А вот Михаила Вишневского, ученика 6 класса, нельзя назвать самоучкой в полном смысле этого слова. С раннего детства он увлекался физикой, а с пяти лет начал заниматься в радиокружке. На конференции его работа по генерации энергии заняла первое место на секции «Физика+техника».

- В катушку идет примерно 300 Вольт. За счет того, что там много витков, трансформатор повышает напряжение в несколько сотен раз. И разряду проще образоваться на конце какого-то острого предмета, - рассказывает Михаил о принципе работы своего устройства. – Поэтому используется саморез, и на его заточенной части получается искра.

Работа Михаила Вишневского по генерации энергии заняла первое место на секции «Физика»Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

- Видно, что человек не зациклился на чем-то одном: он показал несколько моделей и способов генерации энергии. Использовал различные колбочки лампочки, - говорит о работе Михаила Алексей Дранников, декан факультета пищевых машин и автоматов ВГУИТ, член жюри на конкурсе ЕНОТ. – Нам даже приходилось его немного останавливать, когда он слишком увлекался. Видно, что мальчик знает очень много и вникает буквально в каждую мелочь. Чувствуется, что именно физические моменты он изучил досконально.

Резина может служить дольше

Победители в секции «Химия» - одиннадцатиклассницы Полина Строчилина и Мария Грибкова. Они придумали, как сделать резину более прочной.

- Наша гипотеза заключается в том, что при добавлении новых углеродных материалов увеличиваются физико-механические показатели резины. Например, плотность. Следовательно, увеличивается ее износостойкость. Это актуальное исследование. Чем выше износостойкость, тем лучше и дольше будет служить резина. При этом себестоимость ее не увеличится, - рассказывает Полина об исследовании.

Одиннадцатиклассницы Полина Строчилина и Мария Грибкова придумали, как сделать резину более прочнойФото: Анна ПОПОЛИТОВА

- Это исследование, которое девочки проводят уже несколько лет, - рассказывает о работе победительниц Татьяна Игуменова, доцент кафедры технологий органического синтеза, переработки полимеров и промбезопасности ВГУИТ. - Сразу видно, что это уровень осознанного научного исследования. Они взялись за проблему, которую уже долгое время не могут решить многие научные коллективы. Они подошли к ней со стороны средней школы, но те результаты, которые они получили, могут быть действительно использованы в дальнейших исследованиях.