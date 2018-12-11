Нововоронежская АЭС: на энергоблоке №4 в рамках модернизации успешно завершилась загрузка ядерного топлива в реактор

За время существования энергоблока такая процедура осуществлялась 43 раза.

«Загрузка ядерного топлива началась 26 ноября. За это время в активную зону реактора загружены 349 тепловыделяющих сборок (ТВС) и 73 поглотителя. Мы обеспечили физическую готовность энергоблока к пуску. Все дальнейшие шаги будут связаны с получением разрешения Ростехнадзора на последующие этапы», – прокомментировал заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Андрей Меремьянин.

В рамках модернизации и продления срока эксплуатации энергоблока №4 НВ АЭС проведено проведение более 40 мероприятий. После их окончания срок эксплуатации модернизированного энергоблока будет продлен ещё на 15 лет, и составит суммарно 60 лет.

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Всего в мире, не считая России, были построены 29 энергоблоков по аналогичным проектам: в Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Чехии, Словакии, Украине и Финляндии, а также 6 энергоблоков в России – два на Нововоронежской и четыре на Кольской АЭС. Останов и последующий вывод из эксплуатации большинства действующих реакторов зарубежных АЭС начнется после 2030 года.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС