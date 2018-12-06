2018-12-10T13:10:46+03:00
Общество

Новый год в Воронеже: вместе с живыми елками можно купить... гусениц

Чем грозит приобретение импортных и «контрабандных» елок
Елена ФЕДЯШЕВА
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Внимательнее приглядывайтесь к елкам, чтобы не принести домой "живность"Внимательнее приглядывайтесь к елкам, чтобы не принести домой "живность"Фото: из архива «КП»
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Все ближе Новый год. Кто-то уже хлопочет о подарках, кто-то составляет праздничное меню. Чуть позже к этим хлопотам добавится поиски натуральной елки. А пока есть время «Комсомолка» выяснила, кто и как контролирует качество и безопасность главного символа Нового года.

Накануне Нового года в Россию, в том числе и в Воронеж, везут рождественские деревья со всего мира. Чаще всего импортерами колючей продукции – деревьев и веток – являются Польша, Дания и Германия. По закону вся это продукция должна в обязательном порядке проходить проверку на наличие вредителей и болезней. Случайно завезенные с деревцами и ветками гусеницы, жуки или инфекция, могут прижиться и распространиться на нашей территории.

- Наибольший фитосанитарный риск представляют рождественские деревья и срезанные ветви, ввезенные из Северной Америки (США и Канада), - рассказал Олег Куленич, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений. - С американскими живыми (срубленными) елями, соснами и пихтами в Россию могут быть завезены вредители, входящие в перечень карантинных организмов. Среди насекомых это несколько видов листоверток (гусениц – Авт.). В зимнее время они могут сохраняться в стадии яиц на ветвях дерева. Жуки-короеды могут скрываться под корой ветвей и ствола хвойных деревьев.

К числу наиболее патогенных организмов относится и сосновая нематода, широко распространенная в Северной Америке. Вредитель настолько прожорлив, что может убить взрослое дерево за один сезон.

- Нематоды отлично выживают в стволе, ветках дерева, коре и просто в древесине и, при благоприятных условиях (в случае контакта зараженного и незараженного материала), могут самостоятельно перемещаться из зараженной древесины в здоровые деревья, - говорят специалисты.

Не меньшую опасность для наших лесов представляют и возбудители грибных болезней: рака (ожога) стволов и ветвей сосны, коричневого пятнистого ожога хвои сосны, веретеноподобной ржавчины сосны и западной галлоподобной ржавчины сосны.

В зимнее время споры возбудителя дремлют на ветвях, но при наступлении благоприятных условий оживают и начинают размножаться. Распространение инфекции и вредителей может произойти с приходом весны, в том случае, если зараженные ветки останутся на улице, например, на свалке отходов, или же покупатель решит высадить такое растений на своем участке.

Контроль за качеством и безопасностью новогодних деревьев и веток в России производит Россельхознадзор. А исследования проб осуществляют в институте карантина растений.

- Инспектор визуально проверяет новогодние ели и ветки на наличие вредителей или болезней, - продолжает Олег Куленич. - Однако далеко не всегда их можно выявить при визуальном осмотре и даже при лабораторной экспертизе, особенно на первичной стадии заражения продукции. В связи с этим в международной практике существуют определенные фитосанитарные принципы: запрет ввоза продукции, которая может содержать карантинные организмы, из стран распространения этих организмов.

Несмотря на все запреты и проверки, ежегодно после Нового года многие горожане находят на ветвях своих елочек насекомых, которые не только портят дерево, но и активно распространяются по квартире. В этом случае специалисты советуют зараженные елки сжигать для уничтожения вредителя.

Возможно, и этот год не станет исключением. «Комсомолка» выяснила, что пока ни одной пробы на исследование в лабораторию института карантина растений еще не поступало.

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