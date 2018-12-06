В Нововоронеже отметили 100-летний юбилей военного хирурга, ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Журиной

«Татьяна Алексеевна – это честь, совесть и символ Нововоронежа. Ни одно значимое мероприятие не обходится без нее. То, что она делает для наших школьников – трудно переоценить. Она встречается и общается с ними, направляет на верный путь и, благодаря ей, у нас растет достойная молодёжь. Ну, а Нововоронежская АЭС всегда поддерживала и будет поддерживать ветеранов и пенсионеров», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Поздравить юбиляршу пришли первые лица города и атомной станции, ученики средних школ, представители ветеранских организаций Воронежа, Нововоронежа и НВ АЭС, а также специальные гости из Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).

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«Братство военных врачей – очень крепкое и дружное. Мы помним и чтим своих героев, и искренне гордимся, что среди нас есть такой человек, как Татьяна Журина. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, и за то внимание, душевное тепло и жизнелюбие, которым вы делитесь с окружающими. Весь 15-тысячный коллектив Военно-медицинской Академии от души поздравляет Вас с юбилеем», - сказала помощник начальника Академии по финансам Нина Азарова.

Нина Ивановна вместе с коллегами – и.о. начальника отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров, полковником медицинской службы Александром Зубенко и заместителем начальника Академии по работе с верующими, иеромонахом Виталием (Морозовым) – зачитали поздравительный адрес от начальника Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова, член-корреспондента Российской Академии Наук, заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора, генерал-майора медицинской службы Александра Фисуна.

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Также гости вручили Татьяне Алексеевне памятную юбилейную медаль Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту».

«Все сегодня хотят узнать, как мне удалось дожить до 100 лет. Всё просто. Нужно стараться быть чистым. Не в том смысле, что пойти помыть руки, а чистым душой. Над своим душой и своим разумом нужно постоянно работать, а в этом помогают книги. Нужно читать, читать, читать… А ещё укреплять тело и дух, здесь, конечно, поможет только спорт», - сказала Татьяна Алексеевна в завершении торжества.

Справочно:

Татьяна Алексеевна Журина родилась в 1918 году в семье лесника Алексея Журина. В 1937 поступила в медицинский институт в Уфе. В 1939 году её в числе лучших студентов перевели в Куйбышевскую Военно-медицинскую академию Рабоче-крестьянской Красной армии. После её окончания в 1941 году прошла срочные четырехмесячные курсы по военно-полевой хирургии. Поступила ординатором операционно-хирургического взвода Отдельного медсанбата №451 при 369-ой Стрелковой Дивизии 29-ой Армии. Взвод отправили на фронт. Под Ржев.

Великая Отечественная война закончилась для Татьяны Журиной в Польше. Военными дорогами она прошла с Калининским и Брянским, 1-ым Белорусским и Центральным фронтами. За это время спасла сотни советских солдат.

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Родина по достоинству оценила заслуги фронтового хирурга. Она - кавалер ордена Отечественной войны II степени – высокой награды, которую вручали за храбрость, стойкость и мужество.

Татьяна Алексеевна работала врачом до 80 лет. До сих пор продолжает заниматься физкультурой, очень много читает, пишет стихи, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС