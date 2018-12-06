В Воронеже пройдет гала-концерт международного фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!»

Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!» проводится в Воронеже ежегодно с 2001 года. Главными организаторами мероприятия выступают управление культуры администрации города и Институт международного образования ВГУ.

Фестиваль приурочен к международному Дню студента и традиционно проходит под девизом: «За международное согласие, против расизма и насилия!». Таким образом, он призван формировать толерантное отношение к представителям других национальностей и конфессий в современном обществе.

Фестиваль проходит в два этапа – отборочные туры и гала-концерт:

- 1 декабря в городском Дворце культуры выступили коллективы учреждений основного и дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений города и области, представители национальных общественных организаций и общин;

- 2 декабря в концертном зале ВГУ свое творчество показали иностранные студенты семи ведущих вузов Воронежа: Института международного образования ВГУ, медуниверситета имени Н.Н. Бурденко, педагогического университета, технического университета, Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», аграрного университета имени Императора Петра I и воронежского института высоких технологий.

- 6 декабря в Воронежском цирке им. А.Л. Дурова фестиваль завершится большим заключительным гала-концертом завершится.

В этот день в фойе цирка будут представлены работы мастеров национального декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, также пройдут тематические презентации и игры народов мира.

Всех победителей наградят дипломами лауреатов и памятными подарками. Всего в этом году в фестивале приняло участие около 800 исполнителей, представивших культуру 59 стран мира.