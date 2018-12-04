2018-12-04T18:19:35+03:00
Общество

Воронежскому заповеднику им. В.Пескова исполнилось 95 лет

Торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею, прошли 3 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
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3 декабря Воронежский заповедник им.В.М.Пескова отметил 95-летие. Почти век назад заповедник создали с целью сохранения популяции вымирающего тогда вида – бобра. Сегодня это животное благополучно размножается в естественной среде по рекам Воронежской области. Заповедник также может гордиться успехами и в расселении благородного оленя.

Поздравляя коллектив с юбилеем, исполняющий обязанности директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев пожелал всем стабильности и процветания, здоровья, добра, оптимизма, счастья и благополучия. А затем вручил заместителю директора по научной работе Елене Стародубцевой нагрудный знак от Минприроды России «За заслуги в заповедном деле».

фото с сайта Воронежского заповедника

фото с сайта Воронежского заповедника

- Несколько лет научный отдел заповедника ведет проект «Люди и Судьбы», сотрудники по крупицам восстанавливают историю особоохраняемой территории. – рассказали сотрудники заповедника. - Уже изданы пять книг из серии, готовится к печати еще одна - рассказ о славных страницах Воронежского заповедника, написанных под руководством директора Владимира Александровича Булкина.

А к очередному дню рождения Василия Пескова (14 марта) готовится сборник «Песковские чтения». Издание выпустит воронежская «Комсомолка». Среди составителей директор музея Пескова Наталья Хлызова и научный сотрудник Игорь Воробьев. Кстати, 10 декабря свой день рождения отметит и музей В.Пескова, собранный силами сотрудников заповедника, родных и друзей Василия Михайловича. Экспозиция постоянно прирастает новыми экспонатами и становится все более популярной у многочисленных посетителей заповедника.

Продолжается работа и над памятником Пескову, который установят к 90-летию журналиста в 2020 году. Скульптор уже изготовил глиняную модель сидящего Пескова с совой на руке. Расходы по изготовлению и установке памятника взял на себя депутат Государственной Думы Аркадий Пономарев. Необходима и финансовая поддержка других меценатов – чтобы найти еще 1,5 миллиона рублей на вторую часть скульптурной композиции «Окно в природу», которая станет частью ландшафтного пространства вокруг памятника. А жители Орлово, родного села Василия Михайловича, также мечтают о памятнике знаменитому земляку, который хотят установить в сквере его имени в центре.

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