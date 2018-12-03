2018-12-03T12:53:01+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС: международные эксперты ВАО АЭС отметили значительный прогресс в работе атомной станции по ряду направлений

30 ноября 2018 г. на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) завершила работу повторная партнерская проверка (ППП) Московского центра ВАО АЭС*
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В состав международной команды экспертов вошли семь человек из четырех стран: Венгрия, Украина, Китай, Россия.

Повторная партнерская проверка проводится через два года после получения отчета по итогам партнерской проверки. На Нововоронежской АЭС она прошла в декабре 2016 года, и коснулась энергоблоков № 4 и 5. Тогда было выявлено 14 областей для улучшения. В 2018 году команда ВАО АЭС оценила результаты работы коллектива НВ АЭС в данных областях.

«В 2016 году я был руководителем партнёрской проверки. Поэтому я могу сравнивать состояние Нововоронежской АЭС на тот момент и сейчас. Заметный прогресс можно наблюдать на станции», - отметил на финальном заседании руководитель команд партнерских проверок ВАО АЭС-МЦ Иштван Радноти (Венгрия).

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За четыре дня команда международных экспертов проверила такие направления как «человеческий фактор», «химия», «эксплуатация», «противопожарная защита» и т.д. По заключению комиссии, в четырех областях нововоронежские специалисты достигли значительных улучшений, все корректирующие мероприятия выполнены. В остальных десяти, также достигнут успех, но в полной мере мероприятия завершатся в ближайшее время.

«Итоги повторной партнерской проверки позитивные. Работа продолжается в верном направлении. Мы довольны такой оценкой. Следующий шаг – получение отчета. Пока что у нас на руках предварительный вариант, окончательный его вариант мы получим в январе и на его основе разработаем мероприятия по улучшению деятельности Нововоронежской АЭС», – сказал заместитель главного инженера по эксплуатации НВ АЭС Сергей Витковский.

Следующая проверка командой международных экспертов ВАО АЭС-МЦ состоится через неделю и будет направлена на изучение готовности энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС) к этапу физического пуска.

*ВАО АЭС – (англ. WANO, сокр. World Association of Nuclear Operators) — всемирная ассоциация операторов АЭС, то есть организаций, их эксплуатирующих. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС, всего в их составе насчитывается около 450 энергоблоков. Миссия поддержки, партнёрская проверка – одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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