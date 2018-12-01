2018-12-01T02:23:37+03:00
Звезды

Испанские страсти: Воронежский драмтеатр поставил комедию про Дона Хуана

В основу спектакля легла пьеса Педро Кальдерона
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Кольцовский театр показал 29 ноября «Ракушку» - премьеру по Кальдерону, драматургу, которого называют испанским Шекспиром. Пьеса XVII века - в антураже технологичных декораций. Приключения Дона Хуана - в комедии. Современная музыка - и давно забытая мораль. При этом спектакль Владимира Петрова не кажется архаичным. В этой двухчасовой, но весьма динамичной постановке легко и ненавязчиво звучит особо злободневная нынче тема харрасмента. На первый план выходит не личность коварного обольстителя Дона Жуана (Хуана в испанском варианте), как обычно бывает в произведениях об этом персонаже, а благородство и одновременно способность постоять за свою поруганную честь доньи Леонор.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Пьеса называется «Молчание - золото». Но мне не хотелось выносить мораль прямо в лоб, в заголовок, зритель придет к этому в финале, через замысловатые перипетии сюжета, неожиданные повороты, когда выходы из щекотливых ситуаций оборачиваются новой западней. В этих непростых условиях герои пытаются сохранить честь и достоинство, - отметил худрук театра и режиссер спектакля Владимир Петров.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пьеса малоизвестная, на русский язык она была переведена лишь вначале 2000-х Натальей Ванханен, и в России ее ставили всего лишь один раз. Что интересно, актеры говорят стихами, но это не выглядит устаревше и патетически. Очень точно и тонко в текст вплетены шутки. Динамики спектаклю добавляют музыка и декорации. Благодаря гранту, выделенному драмтеатру Минкультом РФ, для оформления спектакля пригласили столичных творцов. Мелодии для спектакля писал Петр Киселев, который работал с Владимиром Петровым над спектаклем «Арест». Декорации, напоминающие испанский веер, трансформирующийся по ходу спектакля то в скаты крыш, по которым привык передвигаться ловелас Дон Хуан, то в постоялые дворы, то в интерьеры домов, придумала Екатерина Галактионова. Над костюмами, стилизованными под XVII век, работала Наталья Горинова. Для стычек кабальеро на заказ изготовили настоящие рапиры и клинки, ведь куда без них в «комедии плаща и шпаги».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Когда слышишь на сцене звон клинков, это всегда вызывает уважение и интерес, - считает актер Игорь Болдышев.

В спектакле также играют Алевтина Чернявская, Дамир Миркамилов, Александр Рубан, Мария Щербакова, Андрей Щербаков, Вячеслав Бухтояров.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вы спросите, почему спектакль назван «Ракушка»? Это древний испанский символ (отличительный знак рыцарского ордена Сантьяго), который многократно появляется в постановке. Вокруг ракушки закручена вся интрига этой истории. «Везде, куда ни ткнись, уж наготове чертова ракушка», восклицает Дон Хуан. Она станет и предметом борьбы, и уликой, и катастрофой.

В спектакле кипят настоящие страсти: ревность, измена, неведение, рыцарская любовь и поклонение прекрасной даме. Чем в итоге закончится столкновение необузданной страсти и чести, как думаете?

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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