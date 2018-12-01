Испанские страсти: Воронежский драмтеатр поставил комедию про Дона Хуана

Кольцовский театр показал 29 ноября «Ракушку» - премьеру по Кальдерону, драматургу, которого называют испанским Шекспиром. Пьеса XVII века - в антураже технологичных декораций. Приключения Дона Хуана - в комедии. Современная музыка - и давно забытая мораль. При этом спектакль Владимира Петрова не кажется архаичным. В этой двухчасовой, но весьма динамичной постановке легко и ненавязчиво звучит особо злободневная нынче тема харрасмента. На первый план выходит не личность коварного обольстителя Дона Жуана (Хуана в испанском варианте), как обычно бывает в произведениях об этом персонаже, а благородство и одновременно способность постоять за свою поруганную честь доньи Леонор.

- Пьеса называется «Молчание - золото». Но мне не хотелось выносить мораль прямо в лоб, в заголовок, зритель придет к этому в финале, через замысловатые перипетии сюжета, неожиданные повороты, когда выходы из щекотливых ситуаций оборачиваются новой западней. В этих непростых условиях герои пытаются сохранить честь и достоинство, - отметил худрук театра и режиссер спектакля Владимир Петров.

Пьеса малоизвестная, на русский язык она была переведена лишь вначале 2000-х Натальей Ванханен, и в России ее ставили всего лишь один раз. Что интересно, актеры говорят стихами, но это не выглядит устаревше и патетически. Очень точно и тонко в текст вплетены шутки. Динамики спектаклю добавляют музыка и декорации. Благодаря гранту, выделенному драмтеатру Минкультом РФ, для оформления спектакля пригласили столичных творцов. Мелодии для спектакля писал Петр Киселев, который работал с Владимиром Петровым над спектаклем «Арест». Декорации, напоминающие испанский веер, трансформирующийся по ходу спектакля то в скаты крыш, по которым привык передвигаться ловелас Дон Хуан, то в постоялые дворы, то в интерьеры домов, придумала Екатерина Галактионова. Над костюмами, стилизованными под XVII век, работала Наталья Горинова. Для стычек кабальеро на заказ изготовили настоящие рапиры и клинки, ведь куда без них в «комедии плаща и шпаги».

- Когда слышишь на сцене звон клинков, это всегда вызывает уважение и интерес, - считает актер Игорь Болдышев.

В спектакле также играют Алевтина Чернявская, Дамир Миркамилов, Александр Рубан, Мария Щербакова, Андрей Щербаков, Вячеслав Бухтояров.

Вы спросите, почему спектакль назван «Ракушка»? Это древний испанский символ (отличительный знак рыцарского ордена Сантьяго), который многократно появляется в постановке. Вокруг ракушки закручена вся интрига этой истории. «Везде, куда ни ткнись, уж наготове чертова ракушка», восклицает Дон Хуан. Она станет и предметом борьбы, и уликой, и катастрофой.

В спектакле кипят настоящие страсти: ревность, измена, неведение, рыцарская любовь и поклонение прекрасной даме. Чем в итоге закончится столкновение необузданной страсти и чести, как думаете?