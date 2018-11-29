2018-11-29T17:58:49+03:00
Общество

Пенсионер из Воронежской области купил для районной больницы пластиковые окна

Мужчина потратил почти 50 тысяч, чтобы пациентам было теплее
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото предоставлено Репьевской ЦРБ.фото предоставлено Репьевской ЦРБ.
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79-летний Иван Морозов из села Колбино, которое расположено в Репьевском районе, сделал подарок районной больнице. Как рассказали "КП" в департаменте здравоохранения Воронежской области, пенсионер купил два пластиковых окна, которые установили в палате терапевтического отделения. Мужчина потратил 49,5 тысяч рублей. Сделал это Иван Морозов, чтобы пациентам было теплее в палате.

Главный врач Репьевской ЦРБ Надежда Акульшина рассказала, что больница у них небольшая, как и сам район. Медучреждение обслуживает около 16 тысяч человек.

- У нас, можно сказать, все по-семейному. За последний год наши пациенты предлагали больнице помощь многократно. И далеко не всегда эта помощь материальная. Чаще всего помогают продуктами, которые мы добавляем к базовому рациону пациентов. Этой осенью репьевцы привезли 2,6 т картофеля, 656 кг свеклы, 300 кг капусты, 256 кг лука, 219 кг моркови.

фото предоставлено Репьевской ЦРБ.

фото предоставлено Репьевской ЦРБ.

Также, по словам главврача, жители района помогают делать косметические ремонты в ФАПах, облагораживать территорию медучреждений.

- Мы очень благодарны всем, кто помогает репьевскому здравоохранению становиться лучше. Ивану Михайловичу Морозову – отдельное спасибо. В нашей больнице конечно есть план материально-технического переоснащения. Часть его мы уже реализовали. За последние четыре года построили три новых ФАПа: в Платаве, Россоши и Истобном-1, сейчас заканчивается строительство четвертого - в Бутырках. За прошедшие пять лет отремонтировали отопление, водопровод, обновили рентген-кабинет, кабинет УЗИ и неотложной помощи. В прошлом году положили новый асфальт перед поликлиникой. Также за счет средств администрации мы отремонтировали первый этаж медучреждения.

Особенно гордятся в Репьевской больнице современной регистратурой. Благодаря ней пациенты общаются с медрегистратором сидя, а не стоя у окошка, как было раньше.

Напомним, в прошлом году в Семилукском районе в селе Медвежье учительница русского языка и литературы Галина Дедова заменила старые окна в классе на пластиковые. Женщина потратила на это 42,5 тысячи рублей. По ее словам, это был искренний порыв. Так она хотела помочь школе.

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