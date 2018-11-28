Не ходите дети: волонтеры "Лиза Алерт" рассказали воронежцам о правилах детской безопасности

Когда детсадовцам и младшим школьникам дают задание нарисовать человека, от которого может исходить угроза, большинство из них изображают кого-то бородатого, вооруженного до зубов, прячущего глаза под козырьком шляпы или за стеклами темных очков, но не скрывающего кровожадного оскала. Увы, но те взрослые, которые вынашивают не самые благородные намерения, обычно ни за что себя не выдадут. Поэтому лучше, если ваш сын или дочь будут знать, что опасность может исходить от любого. Возможно, с этим осознанием некомфортно жить даже нам, взрослым. Но понимание этой простой вещи может спасти жизнь. Волонтеры "Лиза Алерт" провели в Воронеже "Родительское собрание" и рассказали, что должен знать и уметь ребенок, чтобы не потеряться и не попасть в беду.

До пяти лет - не спускать с ребенка глаз

Не потерять сына или дочь из вида поможет яркая детальФото: Михаил ФРОЛОВ

Полдела - понять, какие алгоритмы поведения в стрессовых ситуациях - самые действенные. Но когда речь идет о детях, важно еще выбрать форму подачи - чтобы услышали и запомнили.

- Моей дочери четыре года. Я рассказываю, что ни с какими чужими людьми нельзя разговаривать, - делится один папа, пришедший на встречу. - Но она, кажется, пропускает все мимо ушей, отвечая: "Пааап, я все знаю".

Молодому отцу посоветовали вернуться к разговорам о безопасности с крохой, когда ей хотя бы исполнится пять. Именно с этого возраста наш мозг в силах улавливать причинно-следственные связи. До этого рецепт один - не спускать с отпрыска глаз. О первых самостоятельных походах куда-то может идти речь, только после десяти лет.

К вашему ребенку подошел незнакомец

Лектор поискового отряда Ольга Филатова рассмотрела несколько характерных опасных ситуаций. Первая из них - в ваше отсутствие к ребенку подходит незнакомый человек и пытается с ним заговорить. Возможно, увести куда-то.

1) Чтобы никто не смог увести с собой вашего сына или дочь, представившись другом родителей, придумайте секретное слово-пароль. Договоритесь, что если вы попросите кого-то забрать ребенка после уроков или с детского праздника, то скажете этому человеку пароль. Если незнакомец не знает пароля - он что-то замышляет, с ним никуда нельзя идти. Не так давно в Новосибирске пароль спас мальчику жизнь. Как установила полиция, им интересовался преступник, находящийся в розыске.

2) Объясните, что нормальному взрослому ничего не нужно от чужого ребенка, особенно когда рядом нет родителей: помощь, общение или что-то другое. За всем этим принято обращаться к другим взрослым. Даже если помочь с тяжелой сумкой просит милый дедушка, возможно, ему стоит обратиться к кому-то постарше. Взрослые люди также не делают мальчикам и девочкам заманчивых предложений: это не принято делать, когда рядом нет родителей.

3) Расскажите о том, что люди могут скрывать свои намерения. Проговорите, кому из самых близких родственников, включая родителей, можно доверять. Все, кто не входит в этот круг доверия, не должны никуда уводить и приглашать вашего ребенка.

4) Научите говорить "нет". Маленький человек не должен робеть перед авторитетом взрослых, поэтому не наседайте на него с чрезмерными требованиями вежливости и послушания. Это воспитывает в детях подобострастие. Убедите кроху, что он никому ничего не должен: незнакомцу на улице, который чего-то требует, соседу сверху, который чем-то возмущен и зовет к себе для серьезного разговора, учителю - вне стен школы или если его требование не имеет отношения к учебному процессу.

Лучше невоспитанный ребенок, чем мертвый

В "Лиза Алерт" уверены: лучше ложная тревога и обращение в полицию, чем страшная перспектива потерять ребенка навсегдаФото: Елена КОВАЛЕНКО

5) Если чужой человек пытается приложить силу и куда-то тащит ребенка, он должен громко закричать: "Я его не знаю!". Кроме того, нужно при первой возможности постараться убежать. Казалось бы, схема простая, но многие дети из-за особенностей темперамента не то что закричать - громко говорить не могут. Если ваш сын или дочь тихоня - он или она в зоне риска. Потренируйтесь вместе громко кричать, отрепетируйте сценку. Проговорите, что кричать в таких ситуациях не стыдно.

6) Если взрослый делает что-то странное и его действия заставляют смущаться, бояться или переживать другие негативные эмоции, правильно и совсем не стыдно четко громко сказать: "Перестаньте это делать". Не бойтесь, что ваш отпрыск покажется кому-то грубияном. Ольга во время лекции часто использует фразу "Лучше невоспитанный ребенок, чем мертвый".

7) Чтобы эти правила легко запоминались и воспринимались как что-то само собой разумеющееся, часто возвращайтесь к ним: когда смотрите мультфильм и видите, как с героем кто-то заговаривает, когда что-то подобное происходит в книге. Подчеркиваете, что в реальном мире никуда и ни с кем ходить нельзя.

Номер мамы - в портфеле и нагрудном кармашке

1) Универсальное правило, чтобы не теряться - знать номер мамы наизусть. На всякий пожарный запишите телефон на каком-то предмете одежды, положите в карманы записочек с номером. Можно даже заламинировать памятку и сделать так, чтобы она всегда была под рукой.

2) Перед выходом из дома наденьте на ребенка что-то яркое. Тогда он точно не потеряется в толпе.

3) Детей часто приходится искать в торговых центрах. Поэтому перед тем, как зайти внутрь, потратьте две секунды и сделайте фото вашего чада на телефон. Тогда не придется долго и нудно описывать, как выглядит ребенок.

4) Если это все-таки случилось, обратиться за помощью можно к человеку с ребенком или к полицейскому. Можно попросить позвонить.

5) Запомните, что родитель должен искать ребенка, а не наоборот. Последний остается на месте и ждет, когда его найдут.

По статистике, после похищения ребенок живет в среднем три часа

1) Если ребенок уже ходит сам в школу, на секции или к бабушке, продумайте с ним безопасный маршрут, запретите от него отклоняться. Пройдите его вместе. Точно знайте, за какое время школьник проходит это расстояние.

2) Введите правило "Вышел - позвонил". Чтобы это не воспринималось как гиперопека, сделайте такие звонки нормой в вашей семье. Пускай все информируют друг друга о своих перемещениях.

3) В случае пропажи близкого, даже если он задержался всего на 20 минут, вы имеете право обращаться в полицию. У вас обязаны принять заявление, правила трех суток нет и не существовало. Не теряйте драгоценное время. По статистике, в случае похищения ребенок живет в среднем еще три часа. Звонок в 112 приравнивается к заявлению в полицию, поэтому вам не нужно даже ехать в отделение.

Перед встречей "в реале" стоит пообщаться по видеосвязи

Надо признать, что некоторый контроль за активностью детей в интернете необходимФото: Михаил ФРОЛОВ

1) Важно обучить ребенка анонимности в соцсетях. Объясните, почему не стоит указывать всю информацию о себе: домашний адрес, место обучения и другие подробности. Лучше, если страница школьника со всеми его фотографиями и личной информацией будет защищена настройками приватности от посторонних.

2) Если подросток нашел друга в сети и теперь хочет пообщаться с ним в реале, научите его такому простому приему: перед встречей с человеком нужно пообщаться по видеосвязи. Это убережет не только от возможной опасности, но и от разочарований. Ведь иногда наши интернет-друзья оказываются совсем не теми, за кого себя выдают. Встречаться со знакомым по переписке нужно в людном месте - хотя бы для начала.

3) В целях безопасности не постесняйтесь спросить у подростка логин и пароль от его страницы и регулярно проверяйте их достоверность. Это нужно на случай форс-мажора. В экстренной ситуации вы легко узнаете, с кем ребенок общался накануне.