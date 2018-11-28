2018-11-28T19:30:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области экс-участника «Дома-2» обвиняют в избиении бывшей жены

Его также подозревают в том, что он кинул в соцсеть интимные фото и видео бывшей супруги
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Роман с Романом чреват неприятностями.Роман с Романом чреват неприятностями.Фото: кадр с видео ТНТ.
Изменить размер текста:

По данным ряда источников, 30-летний К., дело которого по весьма пакостным статьям УК поступило в Борисоглебский городской суд, - Роман Карамышев, известный своим участием в «Доме-2».

Парень - выпускник факультета экономики, менеджмента и информационных технологий ВГАСУ. Попав на шоу, он сразу похвалился, что занимается бодибилдингом, у него есть загородный дом и автомобиль премиум-класса. Этим новичок заинтересовал некоторых участниц.

- В моей жизни было всего двое отношений, т. к. я однолюб. Первые завязались в возрасте 15 лет. Это была настоящая любовь. Там было все: ревность, расставание, отношения на расстоянии, измена. Но самое главное, что было - это по-настоящему сильные чувства, которые перекрывали все. Провстречались мы почти 8 лет. После расставания было много девушек, но ни одна из них не цепляла сильно, - рассказал про себя Роман.

По прошествии трех лет он встретил девушку, которая смогла растопить его сердце, но, по словам молодого человека, возлюбленная оказалась практически копией первой, и ничего нового кроме ветреного характера и несерьезности показать не сумела.

Впрочем построить настоящую любовь он не смог и на проекте. Тут уж как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Да и криминала вокруг «Дома-2» хватало. Девушек-участниц уже находили мертвыми при загадочных обстоятельствах. Ну и полку мужиков, подпадающих под скандалы, прибыло.

Бодибилдер и экстремал Карамышев с его высшим экономическим образованием оказался замешан в дела далеко не финансовые. Его обвиняют в распространении интимных фото и видео бывшей жены и ее избиении, вызвавшем длительное расстройство здоровья.

Процесс обещает быть закрытым, так как содержит сведения об интимной жизни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Воронежские взятки в три раза дешевле среднероссийских
Воронежская область – третья по криминалу в ЦФО
У спикера Воронежской гордумы появился еще один заместитель
В Воронеже в сентябре 2019 года откроют еще шесть детсадов
Воронежская гордума одобрила намерение мэрии продать Птичий рынок
В Воронеже женщину «развели» на деньги со страницы в соцсети ее подруги
Заместитель Генерального прокурора России раскритиковал охрану школ Воронежской области
Под Воронежем оголодавшего грабителя заставили отдать колбасу
В Воронеже в ночной аварии ранены три человека
В Воронеже полиция ищет мотоциклиста, сбившего школьника
Воронеж опередил Санкт-Петербург в борьбе за имя Петра I для своего аэропорта
Депутаты хотят продать воронежскую «Горэлектросеть» за 1,5 млрд. рублей
К лету в Воронеже стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%
«Ростелеком» в Воронежской области провел оптику в 25 тысяч домохозяйств
Воронежцев учат ухаживать за людьми пожилого возраста с заболеваниями Паркинсона и Альцгеймера
Отключением отопления и горячей воды в Железнодорожном районе Воронежа заинтересовалась прокуратура
В Воронеже и области почти месяц ищут 32-летнего мужчину
Воронежцы спасли черепаху, которую выбросили в холодный пруд в Центральном парке
Пропавшего под Воронежем мужчину нашли мертвым: в его смерти разбирается СК
Воронежскую лыжероллерную трассу осветили фонари
После драки в воронежском кафе с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Воронеже неизвестные активисты пытаются отменить концерт Элджея