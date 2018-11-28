В Воронежской области экс-участника «Дома-2» обвиняют в избиении бывшей жены

По данным ряда источников, 30-летний К., дело которого по весьма пакостным статьям УК поступило в Борисоглебский городской суд, - Роман Карамышев, известный своим участием в «Доме-2».

Парень - выпускник факультета экономики, менеджмента и информационных технологий ВГАСУ. Попав на шоу, он сразу похвалился, что занимается бодибилдингом, у него есть загородный дом и автомобиль премиум-класса. Этим новичок заинтересовал некоторых участниц.

- В моей жизни было всего двое отношений, т. к. я однолюб. Первые завязались в возрасте 15 лет. Это была настоящая любовь. Там было все: ревность, расставание, отношения на расстоянии, измена. Но самое главное, что было - это по-настоящему сильные чувства, которые перекрывали все. Провстречались мы почти 8 лет. После расставания было много девушек, но ни одна из них не цепляла сильно, - рассказал про себя Роман.

По прошествии трех лет он встретил девушку, которая смогла растопить его сердце, но, по словам молодого человека, возлюбленная оказалась практически копией первой, и ничего нового кроме ветреного характера и несерьезности показать не сумела.

Впрочем построить настоящую любовь он не смог и на проекте. Тут уж как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Да и криминала вокруг «Дома-2» хватало. Девушек-участниц уже находили мертвыми при загадочных обстоятельствах. Ну и полку мужиков, подпадающих под скандалы, прибыло.

Бодибилдер и экстремал Карамышев с его высшим экономическим образованием оказался замешан в дела далеко не финансовые. Его обвиняют в распространении интимных фото и видео бывшей жены и ее избиении, вызвавшем длительное расстройство здоровья.

Процесс обещает быть закрытым, так как содержит сведения об интимной жизни.