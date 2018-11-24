Административные комиссии управ Центрального и Ленинского районов Воронежа начали штрафовать водителей за неоплаченную парковку

Горожане заметили разницу с первых дней – на центральных улицах теперь всегда есть, где припарковаться, значительно снизился так называемый «блуждающий трафик», а значит, уменьшились пробки. В ближайшее время на улицы города выйдут новые современные низкопольные автобусы, которые будут работать на маршрутах, проходящих через центр Воронежа.

По оценкам администрации города, воронежским автолюбителям понадобится не менее полугода для того, чтобы дисциплинироваться, но этот процесс уже начался, отмечают представители инвестора.

– Если в первую неделю реализации проекта мы фиксировали больше тысячи нарушений в день, то теперь с каждым днем число неоплат парковки постепенно снижается. Сейчас счет нарушителям идет уже не на тысячи, а на сотни в день. Интересно, что 78 процентов нарушителей получат только один штраф, из них каждый пятый потом начал добросовестно оплачивать свою парковку, а остальных на территории платного парковочного пространства мы не зафиксировали. Автомобилей, зафиксированных без оплаты более трех раз, всего лишь 10 процентов от всех нарушений. Вероятно, здесь речь идет о непреднамеренных нарушениях из-за незнакомства с работой системы или по банальной забывчивости, – рассказал руководитель обособленного подразделения ООО «Городские парковки» в Воронеже Олег Михалин.

Тем не менее, на этот период усилена работа административных комиссий управ районов, на территории которых располагаются платные плоскостные парковки. Были организованы дополнительные автоматизированные рабочие места, установлено специализированное программное обеспечение, позволяющее эффективно работать с фотоматериалами, которые концессионер передает на рассмотрение административных комиссий.

– Членам комиссии при наличии всей необходимой информации о собственнике транспортного средства требуется достаточно незначительное время для обработки фотоматериалов фиксации правонарушения. До нескольких сотен автомобилей в день может отработать один специалист, а их у нас на сегодняшний день четверо, – делится заместитель председателя административной комиссии при управе Ленинского района Светлана Быханова.

За прошедшее время была выработана и отлажена схема взаимодействия с концессионером, сняты вопросы по качеству фотоматериалов, которые возникали в самом начале, работа по их анализу и подтверждению доведена до автоматизма. Административные комиссии Ленинского и Центрального районов направляют определения об истребовании сведений о собственниках транспортных средств в правоохранительные органы и уже получили первые ответы.

– На основании информации о собственнике транспортного средства, поступающей из правоохранительных органов, готовится проект постановления, который рассматривается на заседании административной комиссии. В результате выносится постановление о назначении наказания, которое по почте и получит человек, не оплативший парковку. В нем содержатся сведения о времени и месте совершения правонарушения и квитанция для оплаты штрафа, – рассказал инженер отдела благоустройства управы Ленинского района Владислав Сидоров, ответственный за первичную обработку материалов фиксации правонарушения.

В результате к ответственности привлечены первые 9 нарушителей, которые скоро получат «письма счастья» по почте. Темпы сейчас, очевидно, не соответствуют необходимым – не секрет, что в правовом поле есть противоречия и узкие места, которые осложняют возможность автоматизации деятельности административных комиссий. Пока может случиться так, что процессуальные сложности могут повлечь нарушение сроков возбуждения дел об административных правонарушениях.

– Тем не менее, если коллегиальный орган официально в режиме межведомственного взаимодействия получил данные о собственниках транспортных средств, он вправе наложить на таковых административное наказание. Скоро эта работа будет поставлена «на поток» – по мере отладки взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами. Раньше это невозможно было отработать на практике, поскольку физически не было самих материалов фотофиксации нарушений, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, полученные материалы фотофиксации, содержащие состав административного правонарушения, являются поводом к возбуждению делопроизводства, а, значит, согласно КоАП РФ обязанностью коллегиального органа является составить и направить в правоохранительные органы соответствующий запрос в предусмотренный законом срок отдельно по каждому такому инциденту.

Представители административных комиссий отдельно подчеркивают, что привлечение нарушителей к ответственности в данном случае производится в упрощенном порядке – без вызова виновного лица на заседание. Также не предусмотрено никаких скидок.

– Штраф подлежит оплате в полном объеме – 1500 рублей – в шестидесятидневный срок. В случае неоплаты постановления будут направляться судебным приставам для принудительного взыскания. Все необходимые соглашения и с почтовой службой, и со службой судебных приставов управой района заключены, рассматривается вопрос организации передачи данных по защищенным каналам цифровой связи для ускорения всех процессов, – добавила Светлана Быханова.

Постановление о привлечении к административной ответственности может быть обжаловано в районном суде в 10-дневный срок с момента получения.

В администрации города надеются, что воронежские автомобилисты все-таки в ближайшее время в полном объеме оценят те удобства, которые им дает введение системы платных парковок и станут дисциплинированнее относиться к обязанностям по их оплате и без дополнительной меры воздействия и воспитания в виде штрафов.

Нельзя забывать, что принципы неотвратимости административной ответственности лежат в основах функционирования государства, а соответствующая административная ответственность правомерно определена законом Воронежской области от 31 декабря 2003 года №74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области». К тому же, сейчас на рассмотрении у депутатов ГосДумы РФ находится законопроект, уже прошедший первое чтение, который ликвидирует пробелы в законодательстве, препятствующие оперативному и эффективному обмену данными между правоохранительными структурами и органами местного самоуправления. А значит, в конечном итоге, шансов уйти от наказания нет.